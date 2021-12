Recenze robotického vysavače Niceboy ION Charles i7: Ukliďte jinak

S produkty pro chytrou domácnost se v poslední době roztrhl pytel. Automatizovat vaši domácnost různými produkty a aplikacemi není žádný problém a nabízí to kdekdo. Za mě ale stále vedou produkty, které vám dokáží ušetřit práci. S „chytrými“ zásuvkami apod. zkušenosti mám, za sebe ale preferuji jiné produkty, neboť jsem velkým fanouškem chytrých vysavačů. Nějakou dobu už používám chytrý vysavač od společnosti Niceboy, která se do těchto vod nedávno rozhodla vstoupit. Že je tedy tato firma „domovem“ pouze bezdrátových reproduktorů, bezdrátových sluchátek a akčních kamer už tak úplně neplatí. Do rukou se mi dostal vysavač Niceboy iON Charles i7. Obstojí ale proti konkurenci?

Obsah balení

Tento produkt dorazí v kartónové krabici, která ukazuje náčrtky produktu a dodávaného příslušenství. Taktéž zde narazíte na drobné popisy technických specifikací, kterým se ale budeme věnovat později. V balení nalezneme kromě vysavače také nabíjecí základnu, dálkové ovládání, napájecí adaptér, čtyři postranní štětiny, dva HEPA filtry, čistý kartáč, magnetický pásek, nádrž na vodu a manuál. Ten je rozhodně nezbytný pro každého, kdo nemá s chytrými vysavači žádnou zkušenost. Manuál je navíc v češtině a velmi dobře přehledný.

Technické specifikace

Co skrývá tento kousek pod kapotou? Niceboy iON Charles i7 je robotický vysavač se systémem AQUADirect mopováním (dávkováním vody), který lze pohodlně ovládat za pomoci mobilní aplikace Niceboy ION. Hodí se na všechny typy podlah (koberce, dřevěné podlahy). Disponuje kartáčem Animal Brush pro efektivní odstranění zvířecích chlupů, inteligentním navigačním systémem NaviGATE, dokovací stanicí s automatickým dobíjením, vysokým sacím výkon 2300 Pa se systémem Hurricane PRO a třístupňovým filtrovacím systémem MAX Clean s HEPA filtrem. Samozřejmostí je také prevence nárazu do překážek a pádu ze schodů díky technologii Red SENSE. Tento pomocník nabídne také podporu hlasových asistentů, dálkové ovládání (najdete v balení) a baterii o kapacitě 2600 mAh pro 120 minut vysávání. Nabíjení pak trvá zhruba 5 hodin. Pýchou jsou také velké nádoby na prach a vodu o objemu 600 ml. Niceboy iON Charles i7 nabídne nízký design s výškou 7,8 cm, což mu zaručí dostat se i do těžko přístupných míst. Pro přesnost se hodí uvést, že rozměry jsou 320 mm (V), 320 mm (Š), 78 mm (H) a hmotnost 2,3 kilogramu. Stroj dokáže překonat překážky o výšce až 1,5 centimetru a při práci vás ani moc rušit nebude díky provozu při 65 dB. Jeho výkon je 30 W.

Design produktu

Kdo jste již někdy v minulosti viděli nějaký chytrý vysavač, nebude designem rozhodně překvapeni, jelikož se v podstatě jedná o velký disk. Na jeho horní straně si můžete všimnout hlavního tlačítka pro zapnutí/vypnutí a Wi-Fi diody. Boční strany patří infračerveným senzorům, spínači, tlačítku pro vyjmutí prachové nádoby a konektoru na nabíjení. Spodní strana nabídne pohled na hnací kola, středové kolečko a hlavní kartáč. Zařízení jsem obdržel v černé barvě, přičemž převážně je vyhotoveno z umělé hmoty. Horní strana je ovšem skleněná, což na první pohled vypadá velmi dobře. Po pár dnech ale zjistíte, že je dost náchylná na otisky prstu a prach. Záleží ale na vás, jak moc vám to vadí. Pokud je vysavač zaparkovaný někde pod stolem, křeslem či snad postelí, nemusí vás nic takového trápit.

První kroky

Ještě než cokoli uděláte, je třeba stroj nabít, přičemž v manuálu stojí, že před prvním použitím je na místě stroj nabíjet 6 hodin. Před samotným používáním je důležité vysavač vzít a na spodní část přidělat dva kartáčky. Dále je vhodné, ovšem nikoli nutné, stáhnout aplikaci Niceboy ION, o které si ale povíme později. V ní provedete jednoduchou registraci a spojíte stroj s vaší Wi-Fi. Předtím je možná dobré Niceboy iON Charles i7 resetovat dlouhým stiskem hlavního tlačítka. Jakmile bude stroj nabitý, zapněte jej tlačítkem na boku vysavače. Stroj je nyní již připraven k práci.

Aplikace a ovladač

Pokud chcete mít data o uklízení v přehledné formě, je třeba stáhnout aplikaci Niceboy ION. Zde je třeba provést jednoduchou registraci. Na úvodní obrazovce můžete vidět stav baterie, možné režimy uklízení a údaje, které sbírá Niceboy iON Charles i7 přímo během úklidu, přičemž jde o vyčištěnou plochu či dobu čištění. V aplikaci také můžete procházet záznamy, tvořit časové plány a nastavovat regulaci vody či sání. Aplikace je kompletně v češtině a velmi přehledná. Pokud se ovšem obejdete bez časových plánů, mapy a údajích o posledních úklidech, vystačíte si pouze s ovladačem, který je součástí balení. Na něm je možné volit taktéž sílu sání, režimy úklidu, ovládat jej manuálně či mu dát pokyn k návratu do nabíjecí stanice. Ovladač má velmi povedený design a skvěle zapadne do ruky.

Používání

Pokud si odmyslíme pár nezbytných úvodních kroků, ke kterým budete potřebovat onen manuál, je používání Niceboy iON Charles i7 hračka. Kdykoliv stačí použít ovladač, aplikaci či tlačítko na stroji, a vysavač sám vyjede a začne pracovat. Jakmile je úklid hotov, dojde vám notifikace o konci a stroj sám zamíří k nabíjecí stanici. Během úklidu samozřejmě může nastat několik komplikací. Sám jsem během testování narazil na situace, kdy například vzal nitky z koberce, které se mu zamotaly do kartáče. Jindy například najel na botu a nemohl se z ní dostat. V takovém případě se vypne a vám dojde notifikace. V manuálu pak máte přehledný výčet možných potíží a návod k jejich řešení, přičemž se nejedná o nic složitého a občas postačí pouze zmáčknout tlačítko.

Nic ale není dokonalé a i zde jsem narazil na některé neduhy. Jak již bylo zmíněno, pokud používáte aplikaci, vidíte mapu, kterou si stroj během uklízení tvoří. Občas se ale stane, že například na něco najede, kola se točí a on myslí, že pokračuje v jízdě. Snadno se tak stane, že se mu mapa poplete a on začne tvořit za již vytvořenou chodbou chodbu další. Co to znamená v praxi? Vůbec nic. Jen mu bude úklid trvat o něco déle. Pokud se toto stane, již vytvořená mapa a data o uklizené ploše pochopitelně ztrácejí na relevanci, což pokud bude uklizeno, vysavači asi odpustíte. Jakmile máte vysáto, můžete vyměnit prachovou nádržku za nádržku vodní. Niceboy iON Charles i7 vám pak i vytře, přičemž objem 600 ml je naprosto dostačující. Je třeba ale vždy přemáchnout či oprat hadr, který je pro tyto účely k nalezení v balení.

Resumé

Pokud vás již nebaví vysávat a nechcete za obdobného pomocníka dávat velkou částku, zkuste to s Niceboy iON Charles i7. Máte-li koberce jako já, neuvěříte, kolik prachu se v nich skrývá. Skvělý parťák na úklid. Jeho cena je 6999 korun.

