iOS 27: Kdy vyjde finální verze a které iPhony ji dostanou?

iOS 27 už několik měsíců testují vývojáři i uživatelé veřejné betaverze a nyní se konečně blíží okamžik, kdy jej Apple zpřístupní všem. Přesné datum vydání finální verze zatím společnost neoznámila, čekání už ale bude velmi krátké. Apple jej s největší pravděpodobností zveřejní během keynote 9. září, přičemž samotná aktualizace by měla dorazit ještě před zahájením prodeje nových iPhonů.
Pokud Apple zachová svůj tradiční harmonogram, finální iOS 27 bychom měli na podporovaných iPhonech instalovat během několika dnů po zářijové keynote. Nové iPhone 18 Pro pak samozřejmě zamíří do prodeje už s iOS 27 přímo z výroby. Ještě před veřejným vydáním lze očekávat také Release Candidate, tedy sestavení, které už zpravidla odpovídá finální verzi systému. Pokud Apple během posledních testů neobjeví závažnější problém, právě tento build se následně dostane k běžným uživatelům.
Které iPhony dostanou iOS 27?
Dobrou zprávou je, že Apple ani letos nedělá v kompatibilitě žádný drastický řez. iOS 27 je určen pro následující iPhony:
- iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max
- iPhone Ultra
- iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max
- iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro a iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro a iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro a iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro a iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11, iPhone 11 Pro a iPhone 11 Pro Max
- iPhone SE 2. generace a novější
Samotná kompatibilita iOS 27 ale ještě neznamená, že všechny uvedené iPhony dostanou úplně stejné funkce. A to je u dnešních verzí iOS možná důležitější než samotný seznam kompatibility. Apple stále častěji omezuje některé novinky podle použitého procesoru a dalšího hardwaru. Největší rozdíl je samozřejmě u funkcí využívajících Apple Intelligence. Starší podporovaný iPhone tedy může dostat iOS 27, nové rozhraní, bezpečnostní změny a řadu systémových vylepšení, ale některé pokročilé AI funkce na něm dostupné nebudou. Pokud tedy máte například několik let starý iPhone a v Nastavení se vám iOS 27 objeví, neznamená to automaticky, že telefon bude umět vše, co Apple během prezentace ukáže na nejnovějším iPhonu.
Stejně důležitá je otázka, kdy aktualizaci skutečně instalovat. Apple vydává velké verze iOS pro stovky milionů zařízení najednou a první dny po vydání se obvykle objeví menší chyby, problémy některých aplikací nebo vyšší spotřeba baterie. Část z toho souvisí také s procesy, které iPhone po velké aktualizaci provádí na pozadí – znovu indexuje obsah, analyzuje fotografie a dokončuje další úlohy. Pokud chcete nové funkce okamžitě, není důvod se finální verze iOS 27 automaticky bát. Pokud ale používáte iPhone jako pracovní zařízení a potřebujete maximální stabilitu, není vůbec špatný nápad několik dní počkat a sledovat první zkušenosti ostatních uživatelů.
Apple navíc obvykle poměrně rychle reaguje na největší problémy první opravnou aktualizací. Není tedy nutné instalovat iOS 27 během první minuty jen proto, že se objeví v Nastavení. Samotná instalace bude fungovat stejně jako u předchozích verzí. Jakmile Apple systém uvolní, najdete jej přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. Před instalací doporučujeme mít dostatek volného místa, nabitou baterii a především aktuální zálohu důležitých dat. Pokud používáte některou z betaverzí iOS 27, situace závisí na tom, jaký build máte nainstalovaný. Release Candidate bývá při absenci dalších oprav shodný s veřejnou finální verzí, takže testerům se nemusí v den vydání objevit další velká aktualizace. Přesné datum vydání iOS 27 bychom měli znát 9. září. Apple jej tradičně oznamuje během představení nových iPhonů a následně systém zpřístupní ještě před tím, než se nová zařízení dostanou k prvním zákazníkům. Jestli tedy váš iPhone iOS 27 podporuje, čekání je prakticky u konce. Teď už zbývá jen poslední otázka: zda aktualizovat okamžitě, nebo nechat první den ostatním a počkat, jestli se neobjeví problémy, které bude Apple muset rychle opravovat.