iOS 27 vs. iOS 26: Co se skutečně změnilo a co zůstalo stejné?

Když Apple představil iOS 26, stačil jediný pohled na displej a bylo jasné, že se něco změnilo. Liquid Glass překopal vzhled prakticky celého systému a po letech spíše postupných úprav dostal iPhone nový vizuální směr. U iOS 27 je situace skoro opačná. Na první pohled můžete chvíli přemýšlet, co je vlastně nové, protože Apple tentokrát nestaví celou aktualizaci na dalším velkém redesignu. To nejzajímavější se odehrává spíš pod povrchem.
To ovšem neznamená, že je iOS 27 malá aktualizace. Apple jednoduše pokračuje tam, kde loni skončil. Vzhled už má, teď potřebuje dotáhnout systém samotný a především napravit oblast, ve které mu konkurence v posledních letech začala nepříjemně utíkat – umělou inteligenci a Siri. Pokud tedy čekáte další vizuální revoluci podobnou přechodu na iOS 26, pravděpodobně ji nedostanete. Jestli vás ale zajímá, jak se iPhone mění jako chytré zařízení a osobní asistent, iOS 27 je podstatně zajímavější.
Největší rozdíl mezi iOS 26 a iOS 27 na první pohled skoro neuvidíte
iOS 26 byl především o Liquid Glass. Apple změnil vzhled tlačítek, panelů, nabídek, systémových aplikací i dalších částí prostředí a bylo prakticky nemožné si aktualizace nevšimnout. Liquid Glass samozřejmě pokračuje také v iOS 27, jen už není hlavním tématem celé aktualizace. Apple jej postupně dolaďuje a upravuje, ale nedělá další kompletní otočku v designu rok poté, co jednu z největších změn za dlouhou dobu představil.
A podle mě je to dobře. iOS nepotřebuje každý rok vypadat úplně jinak. Potřebuje především fungovat lépe. Apple má navíc po přechodu na Liquid Glass spoustu prostoru k tomu, aby jednotlivé části systému sjednotil, zlepšil čitelnost, animace a chování rozhraní. Přechod z iOS 26 na iOS 27 proto nebude něco jako přechod ze starého vzhledu na Liquid Glass. Vizuálně jde spíš o pokračování stejné generace. Jenže zatímco vzhled zůstává povědomý, mnohem větší změna se odehrává kolem Siri a Apple Intelligence. A právě tady začíná být rozdíl mezi oběma systémy podstatnější.
O Siri se dá dlouhé roky říkat v podstatě totéž. Na nastavení budíku, spuštění hudby, zavolání kontaktu nebo jednoduchý dotaz funguje dobře, ale ve chvíli, kdy po ní chcete něco složitějšího, velmi rychle narazíte na její limity. Nástup ChatGPT, Gemini a dalších moderních AI asistentů tenhle rozdíl ještě zvýraznil. Apple proto u iOS 27 potřebuje ukázat, že Siri může být něčím víc než jen hlasovým dálkovým ovládáním telefonu.
Nová generace Siri má lépe rozumět přirozenému jazyku, zvládat navazující otázky a hlavně pracovat s kontextem. Právě poslední bod je důležitý. Telefon už dnes obsahuje obrovské množství informací o našem každodenním životě – fotografie, zprávy, e-maily, poznámky, události v kalendáři nebo dokumenty. Moderní asistent by neměl vyžadovat, abyste přesně věděli, ve které aplikaci se hledaná informace nachází. Představte si například, že víte, že vám někdo před několika týdny poslal informace o rezervaci, ale netušíte, jestli to bylo v Mailu nebo ve Zprávách. Smyslem nové Siri je právě schopnost podobný požadavek pochopit, pracovat s osobním kontextem a potřebnou informaci najít. To je mnohem důležitější změna než další grafický efekt v systému, protože pokud bude fungovat dobře, může skutečně změnit způsob používání iPhonu.
Bylo by nepřesné tvrdit, že iOS 26 byl systém bez umělé inteligence a iOS 27 ji najednou přináší. Apple Intelligence je součástí předchozí generace a Apple už v ní nabízí například práci s textem, Genmoji, Image Playground, Visual Intelligence nebo další funkce využívající generativní modely. Rozdíl je spíš v tom, jak hluboko má být AI do systému zapojená. U iOS 26 působí řada AI funkcí jako jednotlivé nástroje. Něco vytvoří obrázek, něco upraví text, něco pomůže rozpoznat obsah. iOS 27 se snaží tyto schopnosti více propojit kolem asistenta, který rozumí tomu, co právě děláte. Pokud se Applu podaří naplnit vlastní sliby, nebude největší změnou počet nových AI tlačítek, ale právě jejich propojení. To je také důvod, proč může být iOS 27 na první pohled méně působivý než iOS 26, ale při každodenním používání nakonec důležitější. Designovou změnu vidíte okamžitě. Lepšího asistenta poznáte až ve chvíli, kdy vám začne několikrát denně šetřit čas.
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Pro nás v Česku má celé srovnání jeden háček
A tady se dostáváme k věci, kterou bych při rozhodování rozhodně nepřehlížel. Apple Intelligence a jednotlivé funkce Siri nejsou jednoduše dostupné všem uživatelům současně. Dostupnost se může lišit podle regionu, jazyka, konkrétní funkce i zařízení. To znamená, že americká prezentace iOS 27 nemusí přesně odpovídat zkušenosti českého uživatele v den vydání.
Je proto potřeba dávat pozor na seznamy typu „20 nejlepších funkcí iOS 27“, které bez dalšího kontextu přebírají informace z amerických médií. Funkce může být reálnou součástí systému a současně nemusí být v daný okamžik dostupná českému uživateli. U AI funkcí je navíc rozdíl mezi podporou konkrétní země a podporou konkrétního jazyka. Pro českého čtenáře je tedy důležitější otázka „co z toho budu moct skutečně používat?“ než samotný počet novinek. A právě tady může být rozdíl mezi iOS 26 a iOS 27 při vydání menší, než jak působí z prezentace Applu.
Docela dobrým příkladem vývoje mezi oběma generacemi je Visual Intelligence. Ta už není úplnou novinkou iOS 27 a Apple její možnosti rozvíjel dříve. Důležitější než samotná existence této funkce je ale způsob, jakým ji postupně propojuje s dalšími částmi systému. Telefon už dávno nepracuje jen s tím, co mu napíšete. Dokáže analyzovat obsah obrazovky, fotografii nebo to, na co právě míří fotoaparát. Když se k tomu přidá schopnější Siri, začíná dávat smysl představa asistenta, kterému nemusíte složitě vysvětlovat kontext. Prostě vidí stejnou věc jako vy a vy se na ni můžete zeptat. Tohle není funkce, kvůli které bych doporučoval kupovat nový iPhone nebo okamžitě instalovat beta verzi systému. Je ale zajímavá jako ukázka směru. Apple se snaží odstranit hranice mezi jednotlivými AI nástroji a udělat z nich součást běžného ovládání telefonu. Jestli to bude fungovat tak dobře, jak zní na prezentacích, je samozřejmě jiná otázka.
Fotky a práce s obsahem se mění spíš postupně
Podobný vývoj je vidět také u fotografií. Apple už v předchozí generaci nabízí nástroje využívající strojové učení a generativní AI a iOS 27 v tomto směru pokračuje. Nečekal bych proto jednu funkci, která kompletně změní aplikaci Fotky. Mnohem pravděpodobnější je postupné přibývání nástrojů, které dříve vyžadovaly samostatnou aplikaci nebo ruční úpravu. A přesně to je vlastně charakter celé aktualizace. iOS 27 na mnoha místech nepřichází s něčím, co by předtím vůbec neexistovalo. Bere technologie z iOS 26 a snaží se je udělat schopnější, praktičtější a lépe propojené. Z hlediska marketingu se taková změna prodává hůř než kompletní redesign. Z hlediska každodenního používání ale může být nakonec užitečnější.
A co rychlost, baterie a stabilita? Tohle jsou věci, které zajímají skoro každého, ale zároveň se o nich před vydáním finální verze velmi snadno píšou nesmysly. Pokud někdo porovnává výdrž baterie stabilního iOS 26 s aktuální betou iOS 27 a z výsledku dělá definitivní závěr, prakticky porovnává dvě různé fáze vývoje softwaru. Beta může obsahovat diagnostické procesy, chyby i části systému, které ještě nejsou optimalizované.
Stejně opatrný bych byl u výkonu. Na novém iPhonu pravděpodobně nepoznáte rozdíl podle toho, že se aplikace otevře o zlomek sekundy rychleji. Mnohem zajímavější bude, jak se iOS 27 chová na starších podporovaných modelech, jestli se nezhoršila výdrž baterie a jak systém hospodaří s pamětí a teplotou zařízení. To ale budeme schopni férově hodnotit až proti finální veřejné verzi. Pokud tedy používáte iPhone jako hlavní pracovní telefon, nevidím příliš důvod instalovat iOS 27 jen proto, abyste jej měli první den. Po vydání finální verze bude mnohem rozumnější několik dní sledovat zkušenosti uživatelů a případné chyby. Nové číslo systému vám nikam neuteče.
Ne každý iPhone dostane stejný iOS 27
Tohle je další věc, která se při porovnávání verzí systému často ztrácí. Kompatibilita s iOS a kompatibilita se všemi jeho funkcemi nejsou totéž. Apple může podporovat konkrétní model iPhonu novou verzí systému, ale některé funkce vyžadující Apple Intelligence nebo konkrétní hardware na něm jednoduše fungovat nebudou. Majitel staršího podporovaného iPhonu proto může po aktualizaci dostat nový iOS 27, ale jeho zkušenost bude výrazně odlišná od člověka s nejnovějším Pro modelem. Čím větší část systému Apple staví na lokálních AI modelech a specializovaném hardwaru, tím důležitější tento rozdíl bude. Při rozhodování o aktualizaci je proto lepší dívat se na seznam novinek dostupných pro váš konkrétní iPhone než na obecnou produktovou stránku systému.
Víc, než by možná číslo nové verze naznačovalo. Zůstává základní vizuální jazyk Liquid Glass, známý způsob ovládání i velká část změn, které Apple představil v předchozí generaci. iOS 27 není restart. Je to pokračování stejného směru s mnohem větším důrazem na inteligenci systému. A to podle mě není slabina. Po velké změně je někdy lepší rok opravovat, optimalizovat a rozvíjet to, co už existuje, než za každou cenu vymýšlet další redesign. Pokud Apple současně dokáže konečně udělat ze Siri asistenta odpovídajícího roku 2026, bude mít iOS 27 svůj důvod k existenci i bez toho, aby každá ikona vypadala jinak.
iOS 27 není pro každého stejně velký upgrade
Pokud máte nový iPhone, používáte Apple Intelligence a nacházíte se v regionu a jazykovém nastavení, kde budou nové AI funkce dostupné, může být rozdíl proti iOS 26 poměrně výrazný. Největší změny totiž nejsou schované v nové ikoně nebo animaci, ale ve způsobu, jakým systém rozumí vašim požadavkům a dokáže pracovat s informacemi. Naopak majitel staršího iPhonu bez podpory části AI funkcí může přejít na iOS 27 a první reakce bude klidně: „A co je vlastně jinak?“ A nebude se nutně mýlit. Apple stále více vytváří systém, jehož nejzajímavější funkce závisí na konkrétním hardwaru. Dvěma lidem se stejnou verzí iOS tak může telefon nabídnout poměrně odlišné možnosti.
Má tedy smysl přejít z iOS 26 na iOS 27?
Po vydání stabilní verze ve většině případů ano. Nevidím důvod dlouhodobě zůstávat na iOS 26 jen proto, že iOS 27 nepřináší stejně dramatickou změnu vzhledu. Nová verze znamená další vývoj systému, bezpečnostní opravy, kompatibilitu s novými funkcemi a postupně také funkce, které Apple bude během jejího životního cyklu přidávat. Současně bych ale iOS 27 nepřeceňoval jen podle nejefektnějších AI ukázek. Pro českého uživatele bude rozhodující reálná dostupnost jednotlivých funkcí a u starších iPhonů také hardwarová kompatibilita. Teprve kombinace těchto dvou věcí ukáže, jak velkou aktualizací iOS 27 pro konkrétního člověka skutečně je.
iOS 26 změnil vzhled. iOS 27 chce změnit způsob používání
Kdybych měl obě generace shrnout co nejjednodušeji, iOS 26 byl především změnou toho, jak iPhone vypadá, zatímco iOS 27 se snaží změnit to, co s vámi iPhone dokáže dělat. Liquid Glass byl okamžitě viditelný a každý si na něj mohl udělat názor během několika minut. Nová Siri, osobní kontext a hlubší propojení AI se systémem budou potřebovat čas, než ukážou, zda jde skutečně o zásadní posun.
Právě proto bych iOS 27 nehodnotil podle počtu nových funkcí. Pokud Apple opravdu napraví Siri a podaří se mu AI integrovat do systému tak, aby ji člověk používal přirozeně a nemusel přemýšlet, kde se který nástroj nachází, může být nová verze ve výsledku důležitější než vizuálně mnohem nápadnější iOS 26. Pokud ale nejzajímavější funkce zůstanou omezené na několik jazyků, regionů a nejnovější hardware, bude pro velkou část českých uživatelů rozdíl podstatně menší. A možná právě to je na srovnání iOS 26 a iOS 27 nejzajímavější. Poprvé už nestačí vědět, jakou verzi iOS máte. Stejně důležité začíná být, na jakém iPhonu ji používáte, v jakém jazyce a které služby vám Apple ve vašem regionu skutečně zpřístupnil.