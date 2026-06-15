Všichni koukali na Siri. Apple přitom v iOS 27 potají propálil podobu svého nejutajovanějšího iPhone

Pokud používáte iPhone delší dobu, možná si ještě vzpomenete na dobu, kdy některé modely dokázaly po otočení na šířku kompletně změnit rozložení systému i aplikací. Majitelé iPhonů Plus měli dokonce k dispozici otočenou domovskou obrazovku a řada aplikací nabízela speciální rozhraní přizpůsobené práci naležato. Postupem času však Apple většinu těchto funkcí odstranil a orientace na výšku se stala dominantním způsobem používání iPhonu. S iOS 27 se ale zdá, že se situace začíná měnit. Apple totiž rozšiřuje podporu režimu na šířku do celé řady svých aplikací a rozsah těchto změn je natolik výrazný, že okamžitě rozvířil spekulace o budoucím skládacím iPhonu. Na šířku nově funguje mnohem více aplikací.
V iOS 27 získaly podporu režimu na šířku například aplikace Zdraví, Kondice, Připomínky, Domácnost, Zkratky, Počasí, Najít, Apple Watch, Diktafon nebo ovladač Apple TV. Přidávají se tak k aplikacím jako Mapy, Kalendář, Soubory, Mail či Poznámky, které podobné rozhraní nabízely už dříve. Zajímavé přitom není jen samotné otočení obsahu. Mnoho aplikací nově využívá postranní panel umístěný vlevo, který velmi připomíná rozhraní známé z iPadu. Díky tomu se na obrazovku vejde více informací najednou a navigace mezi jednotlivými sekcemi je rychlejší. Podobnou změnu dostaly například Zdraví nebo Kondice, kde se po otočení zařízení objeví dvoupanelové rozložení. V některých případech jde téměř o zmenšenou verzi iPadOS.
Všechno začíná dávat smysl
Samotná změna by možná nepůsobila nijak zvláštně, kdyby se současně neobjevovaly stále silnější informace o tom, že Apple letos představí svůj první skládací iPhone. Očekává se, že po otevření nabídne displej s velikostí blížící se iPadu mini, což by přesně vysvětlovalo, proč Apple najednou věnuje tolik pozornosti rozhraním na šířku. Tomu ostatně odpovídají i další kroky Applu. Na letošní WWDC firma vývojáře opakovaně upozorňovala, že by měli své aplikace navrhovat pro různé velikosti displejů a různé poměry stran. Pro současné iPhony to není úplně typické doporučení, pro skládací zařízení však dává dokonalý smysl
Apple navíc nezůstal jen u samotných aplikací. iOS 27 nově rozšiřuje podporu režimu na šířku také pro Live Activities v Dynamic Islandu. Jde o další drobnou změnu, která sama o sobě nemusí působit významně, ale v kombinaci s ostatními novinkami zapadá do stejné skládačky. Zajímavé je i to, že některé aplikace zatím dostaly podporu jen částečně. Například Apple Music nebo Podcasty fungují na šířku pouze v přehrávači obsahu, zatímco běžné procházení knihovny zůstává ve svislém režimu. To naznačuje, že Apple na celé transformaci stále pracuje.
Naše snímky iPhone Ultra
iPhone Ultra možná prozradil sám software
Apple samozřejmě nikde oficiálně netvrdí, že nové rozložení aplikací souvisí se skládacím iPhonem. Když se však podíváme na množství aplikací, které podobnou změnu dostaly současně, a přidáme k tomu dlouhodobé spekulace o příchodu modelu označovaného jako iPhone Ultra nebo iPhone Fold, začíná být celá situace až překvapivě logická. Je tedy docela možné, že zatímco většina lidí během WWDC sledovala hlavně Siri AI a další novinky kolem umělé inteligence, Apple nám mezitím nenápadně ukázal první střípky toho, jak bude vypadat software pro jednu z největších hardwarových novinek posledních let. A pokud jsou současné spekulace správné, odpověď bychom mohli dostat už letos v září.