Otevřete ji stokrát za den. Apple v iOS 27 v tichosti opravil funkci, která majitelům iPhone pila krev

Když se po představení nové verze iOS 27 začne mluvit o největších novinkách, většinou se pozornost soustředí na umělou inteligenci, designové změny nebo nové aplikace. Jenže právě drobnější vylepšení často rozhodují o tom, jak příjemně se iPhone používá každý den. A přesně do této skupiny spadají novinky, které Apple připravil v iOS 27 pro systémovou klávesnici.
Na první pohled nejde o nic převratného. Ve skutečnosti však Apple provedl řadu úprav, které mají zrychlit psaní, zpřesnit návrhy slov a zlepšit práci ve více jazycích současně. Právě to ocení především lidé, kteří běžně komunikují česky, anglicky nebo například německy a mezi jazyky neustále přepínají.
Nové jazyky a širší podpora po celém světě
Apple v iOS 27 rozšiřuje nabídku podporovaných klávesnic o několik nových jazyků. Mezi nimi najdeme například afrikánštinu, baskičtinu, galicijštinu, lucemburštinu, zuluštinu nebo xhoštinu. Nově se rozšiřuje také podpora řady domorodých jazyků včetně Blackfoot, Cree, Comanche, Kiowa či Tsuut’ina. Pro evropského uživatele může jít o poměrně okrajovou novinku, z pohledu Applu je však důležitá. Firma se dlouhodobě snaží zpřístupňovat své systémy co největšímu počtu lidí po celém světě a právě jazyková podpora bývá jedním z nejdůležitějších faktorů při výběru platformy.
Vícejazyčné psaní bude konečně chytřejší
Mnohem zajímavější jsou změny, které ocení i uživatelé v Česku. Apple totiž zapracoval na fungování vícejazyčných klávesnic. Nově přibývá automatická interpunkce při psaní ve více jazycích a systém má lépe rozpoznávat kontext toho, co právě píšete. Zlepšení se týká i samotných návrhů slov a doporučení klávesnice. Apple navíc přidává inteligentní doporučení pro nastavení jazyků a rozložení klávesnic, takže by měl systém rychleji pochopit, jaké jazyky používáte nejčastěji.
První uživatelé vývojářské bety si všimli také jedné zajímavé změny. Pokud používají například kombinaci angličtiny a němčiny, iOS 27 automaticky vybírá správný typ uvozovek podle jazyka, ve kterém právě píší. Na první pohled jde o detail, ale přesně takové detaily dokážou každodenní používání výrazně zpříjemnit.
Rychlejší emoji i přesnější převody textu
Apple zapracoval také na výkonu samotné klávesnice. Rychleji se načítá panel emoji a nálepek, zrychlilo se zpracování rukopisu ve více jazycích a firma vylepšila převod fonetického zadávání například u čínštiny nebo japonštiny.
V některých jazycích se navíc objevují přesnější návrhy interpunkce během psaní a lepší kontextové doporučování slov podle obsahu věty. Apple se zjevně snaží o to, aby klávesnice více rozuměla tomu, co uživatel píše, a nefungovala pouze jako jednoduchý nástroj pro zadávání textu.
Přestože se podobné změny většinou nedostanou na titulní stránky keynote prezentací, právě klávesnice patří mezi nejčastěji používané části iPhonu. Denně přes ni posíláme zprávy, e-maily, příspěvky na sociální sítě nebo pracovní poznámky. Zatímco některé novinky Apple Intelligence využije řada lidí jen občas, klávesnici používá prakticky každý majitel iPhonu několikrát za hodinu. A právě proto mohou být vylepšení v iOS 27 nakonec pro běžné uživatele přínosnější, než by se na první pohled mohlo zdát. Apple totiž letos neřešil jen velké AI funkce, ale zaměřil se i na drobnosti, které dokážou zpříjemnit používání telefonu každý den.