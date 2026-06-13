Píšete na iPhonu postaru? 4 geniální klávesnice, které nás zbaví překlepů a zrychlí chatování

Seznam
ReBoard Keyboard – multitasking přímo pod prsty
ReBoard Keyboard patří mezi klávesnice, které dělají mnohem víc než jen psaní. Kromě klasických funkcí jako změna motivu, úprava fontu nebo velikosti kláves umožňuje i přímé vyhledávání obrázků, videí či webových výsledků – a to bez nutnosti opustit aktuální aplikaci. V praxi to znamená, že můžete psát e-mail a zároveň vyhledávat odkazy nebo GIFy. Pro uživatele, kteří chtějí mít všechno na jednom místě, jde o trefu do černého.
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SwiftKey – klasika, kterou si zamilujete
SwiftKey, dnes už pod taktovkou Microsoftu, patří ke stálicím mezi alternativními klávesnicemi. Díky strojovému učení se přizpůsobí vašemu stylu psaní, opravuje chyby a nabízí predikce, které dávají smysl. Kromě podpory AI, volby jazyků a motivů nabízí i přehledné statistiky – například vaši rychlost psaní, přesnost nebo „mapu dotyků“. Nechybí ani psaní tahem prstu (funkce Flow), které zrychlí psaní krátkých zpráv i delších textů.
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Typewise Custom Keyboard – klávesnice, která myslí jinak
Typewise sází na odvážný přístup: místo klasického rozložení kláves nabízí šestiúhelníkovou mřížku, která má snížit počet překlepů až o 80 %. Zvyk je sice zpočátku výzvou, ale po několika dnech psaní zjistíte, že prsty dělají méně chyb a pohyb po klávesnici je přirozenější. Typewise navíc podporuje gesta, tmavý režim, různé motivy i psaní dvěma palci.
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Gboard – síla Googlu na dosah
Gboard je klávesnice z dílny společnosti Google, která v sobě kombinuje jednoduchost a šikovné doplňky. Její hlavní předností je integrované vyhledávání Google, díky kterému můžete posílat odkazy, informace nebo obrázky bez přepínání aplikací. Samozřejmostí je podpora emoji, samolepek, hlasového diktování i přizpůsobení vzhledu. Gboard zkrátka ukazuje, že i klávesnice může být chytrá.
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