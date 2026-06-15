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Na WWDC o tom schválně mlčeli. Apple potají chystá revoluci, která do iPhone pustí jeho největší rivaly

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Když Apple na WWDC 2026 představil iOS 27, působilo to na první pohled tak, že máme před sebou poměrně jasně nalinkovanou podobu systému pro následující rok. Hlavní roli si pro sebe logicky ukradla nová Siri AI, vedle níž se Apple soustředil také na stabilitu, rychlost a řadu menších vylepšení napříč systémem. Jenže jak se nyní ukazuje, firma z Cupertina zřejmě ještě zdaleka neřekla poslední slovo.

Podle informací, které se začínají objevovat po skončení WWDC, má však Apple stále v zásobě hned tři novinky, které se do úvodního představení iOS 27 nedostaly. Neznamená to přitom nutně, že by je firma nestíhala dokončit nebo že by se jednalo o funkce odsunuté někam do vzdálené budoucnosti. Naopak to vypadá, že si je Apple může schovávat na období kolem zářijového představení nových iPhonů a Apple Watch, tedy na chvíli, kdy bude potřebovat systém iOS 27 znovu dostat do centra pozornosti.

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Nový ciferník pro Apple Watch

První chystaná novinka sice nespadá přímo pod iPhone, ale s podzimním softwarovým balíkem Applu úzce souvisí. Řeč je o jednodušší verzi ciferníku Modular Ultra, který je dnes spojený hlavně s Apple Watch Ultra. Apple má podle dostupných informací připravovat jeho odlehčenou variantu, která si ponechá výrazné zobrazení času, ale nabídne jednodušší rozložení komplikací.

To může na první pohled působit jako drobnost, jenže právě ciferníky jsou u Apple Watch jednou z věcí, které uživatelé řeší poměrně intenzivně. Modular Ultra patří mezi nejoblíbenější volby hlavně díky tomu, kolik informací dokáže dostat na jednu obrazovku, aniž by působil vyloženě chaoticky. Pokud Apple nabídne podobný styl i mimo modely Ultra, případně jej zpřístupní v jednodušší podobě pro širší spektrum hodinek, může tím potěšit překvapivě velkou část uživatelů.

Apple Watch Ultra 3 LsA4 Apple Watch Ultra 3 LsA4
Apple Watch Ultra 3 LsA5 Apple Watch Ultra 3 LsA5
Apple Watch Ultra 3 LsA6 Apple Watch Ultra 3 LsA6
Apple Watch Ultra 3 LsA7 Apple Watch Ultra 3 LsA7
Apple Watch Ultra 3 LsA8 Apple Watch Ultra 3 LsA8
Apple Watch Ultra 3 LsA9 Apple Watch Ultra 3 LsA9
Apple Watch Ultra 3 LsA10 Apple Watch Ultra 3 LsA10
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Siri se má otevřít dalším AI službám

Mnohem zajímavější je ale druhá novinka, která už se týká samotného iOS 27 a budoucnosti Siri. Apple má totiž dál pracovat na rozšířeních pro Siri, díky kterým by bylo možné do systému přímo integrovat další AI chatboty a asistenty třetích stran. Dnes je situace postavená hlavně na spolupráci Applu s OpenAI, díky níž může Siri v určitých případech sáhnout po ChatGPT. Do budoucna by ale Apple podle všeho nechtěl řešit podobné integrace formou individuálních dohod s každou firmou zvlášť.

Místo toho má vzniknout obecnější systém, přes který by se do Siri mohly napojit například služby jako Gemini, Claude nebo další velké AI platformy. Pro uživatele by to v praxi mohlo znamenat mnohem větší svobodu při výběru toho, jaký AI model chtějí používat. Siri by tak nemusela být pouze tím, co Apple sám vyvine nebo co mu dodá jeden konkrétní partner, ale mohla by se stát jakousi bránou k více AI službám najednou.

Právě zde ale může Apple narážet na několik problémů. Na jedné straně jde o soukromí a kontrolu nad tím, co se s daty uživatelů děje při komunikaci se službami třetích stran. Na straně druhé pak stojí regulace, zejména v Evropské unii, kde Apple dlouhodobě řeší dopady pravidel DMA. A do toho všeho přichází ještě samotná snaha Applu ukázat, že jeho vlastní Siri AI má smysl a není jen prostředníkem k cizím chatbotům. I proto dává smysl, že tuto funkci firma zatím veřejně neukázala.

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Fotoaparát by mohl být konečně více podle vás

Třetí novinka se má týkat aplikace Fotoaparát. Už před WWDC se spekulovalo o tom, že Apple chystá větší možnosti přizpůsobení jejího rozhraní. Uživatelé by si tak mohli některé ovládací prvky přesouvat podle toho, jak fotoaparát skutečně používají. Pro někoho detail, pro jiného přesně ten typ změny, který dokáže každodenní focení výrazně zpříjemnit.

Fotoaparát v iPhonu se za poslední roky stal natolik pokročilým nástrojem, že už dávno nejde jen o tlačítko spouště a přepínač objektivů. Apple do něj postupně přidává další režimy, ovládání expozice, stylů, videa, makra či dalších funkcí, což je na jednu stranu skvělé, ale na druhou stranu se rozhraní nevyhnutelně komplikuje. Možnost přizpůsobit si jej podle sebe by proto dávala velký smysl, zvlášť u uživatelů, kteří iPhone používají jako hlavní fotoaparát na cestování, práci nebo tvorbu obsahu.

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Zářijové iPhony mohou dostat další softwarový trumf

Zatím samozřejmě platí, že Apple tyto novinky oficiálně neoznámil, a je tedy potřeba brát je s určitou rezervou. Na druhou stranu by jejich načasování dávalo velký smysl. Zářijové představení nových iPhonů a Apple Watch je pro Apple tradičně nejdůležitější akcí roku a firma při něm potřebuje ukázat nejen nový hardware, ale také to, proč má smysl přejít na nejnovější systém.

Pokud se tedy tyto funkce skutečně objeví, iOS 27 může na podzim působit o něco zajímavěji než po samotné WWDC. Nejde přitom jen o efektní novinky do prezentace, ale o změny, které by mohly mít reálný dopad na každodenní používání. Ať už půjde o praktičtější Apple Watch, otevřenější Siri nebo přizpůsobitelnější Fotoaparát, Apple tím může ukázat, že letošní softwarová generace nestojí pouze na velkých slibech kolem AI, ale i na funkcích, které uživatelé skutečně poznají v praxi.

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iOS 27 with Siri AI iOS 27 Siri AI
Siri AI on iOS 27
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New Siri AI for iOS and macOS Siri AI
Apple Siri AI
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