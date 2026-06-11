Apple zveřejnil seznam 250 novinek v iOS 27 a dalších systémech. Vybrali jsme 50 nejzajímavějších

Během keynote na WWDC 2026 se Apple soustředil hlavně na Siri AI, Apple Intelligence a několik největších novinek. Krátce po skončení prezentace však zveřejnil kompletní seznam více než 250 změn, které letos míří do iOS 27, iPadOS 27, macOS Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 a visionOS 27.
Většina z nich během prezentace nezazněla vůbec nebo jim Apple věnoval jen několik vteřin. Přitom právě některé z nich mohou mít na každodenní používání iPhonů, iPadů, Maců a Apple Watch větší dopad než největší marketingové taháky celé konference. Vybrali jsme proto 50 novinek, které nás z obřího seznamu zaujaly nejvíce.
50 nejzajímavějších novinek v iOS 27 a dalších systémech
- Možnost používat stejné telefonní číslo na dvou iPhonech.
- Plynulejší přepínání mezi Wi-Fi a mobilní sítí.
- Live Activities v Dynamic Islandu i na šířku.
- Výrazně rychlejší spouštění aplikací.
- Větší widgety na domovské obrazovce.
- Duální kamera ve FaceTimu zobrazující současně přední i zadní kameru.
- Rychlejší přepínání zamykacích obrazovek.
- Nezávislé nastavení hlasitosti budíků.
- Přesnější orientace fotografií po pořízení.
- Rychlejší a spolehlivější NFC.
- Proaktivní nastavení digitálních klíčů od auta.
- Možnost ponechat na iPadu trvale zobrazenou lištu nabídek.
- Jména aplikací přímo ve stavovém řádku iPadu.
- Rychlejší práce se soubory v aplikaci Soubory.
- Lepší Spotlight s relevantnějšími výsledky vyhledávání.
- Kreslení v Poznámkách také na Macu.
- HDR rozhraní v macOS.
- Podpora zrcadlení Macu v rozlišení 5K.
- Plynulejší animace Mission Control a Spaces.
- Výrazně rychlejší AirPlay připojení k Apple TV.
- Chytřejší stahování obsahu na Apple TV.
- Vyšší výdrž baterie Apple Watch.
- Přesnější počítání kroků na Apple Watch.
- Nové gesto Tap pro ovládání hodinek.
- Dynamická mřížka aplikací ve watchOS 27.
- Sjednocená aplikace Najít na Apple Watch.
- Možnost použít vlastní panoramata jako prostředí ve Vision Pro.
- Rychlejší start a připojení Vision Pro k Wi-Fi.
- Rychlejší párování HomeKit příslušenství.
- Spolehlivější ukládání záznamů z HomeKit kamer.
- Přesnější GPS navigace v CarPlay.
- Mini přehrávač hudby v CarPlay.
- Možnost ukládat jednotlivé snímky z videa jako fotografie.
- Plné rozlišení fotek ve sdílených albech na iCloudu.
- Reakce libovolným emoji ve sdílených albech.
- Účast ve sdílených albech i z Androidu a Windows.
- Automatické opětovné odeslání nepodařených zpráv.
- Vyhledávání konverzací podle přezdívky kontaktu.
- Lepší synchronizace Zpráv mezi zařízeními.
- Nové AutoMix přechody v Apple Music.
- Vlastní ekvalizér pro AirPods.
- Rychlejší načítání e-mailů v aplikaci Mail.
- Přesnější historie navštívených míst v Mapách.
- Přirozené vyhledávání tras v Mapách.
- Podpora perimenopauzy a menopauzy v aplikaci Zdraví.
- Přesnější měření běhu na běžeckém pásu.
- Kopírování poznámek přímo do formátu Markdown.
- Přepracovaný editor Zkratek.
- Možnost automatizací založených na notifikacích a screenshotech.
- Možnost upravit intenzitu efektu Liquid Glass podle vlastních preferencí.
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Ne všechny novinky se dostanou do Evropy
Přestože seznam změn působí impozantně, některé z největších novinek budou mít regionální omezení. Týká se to především Siri AI a části funkcí Apple Intelligence, které Apple při startu systémů v Evropské unii nezpřístupní kvůli regulatorním překážkám souvisejícím s DMA. Na druhou stranu drtivá většina výše uvedených vylepšení bude dostupná i evropským uživatelům. A právě proto může být letošní aktualizace ve výsledku mnohem zajímavější, než se během samotné keynote zdálo. Zatímco Siri AI přitahuje největší pozornost, desítky menších změn mohou každodenní používání zařízení Applu zlepšit možná ještě více.