Apple představil visionOS 27

Apple na WWDC 2026 představil novou generaci operačního systému VisionOS pro headset Vision Pro. Nový visionOS 27 přináší řadu funkcí, které mají posunout používání prostorového počítače na další úroveň. Přestože se v posledních měsících často spekulovalo o budoucnosti Vision Pro kvůli pomalejším prodejům, Apple dal jasně najevo, že s platformou nadále počítá a intenzivně ji rozvíjí. Vision Pro je na trhu něco málo přes dva roky a vedle hardwarové aktualizace s čipem M5, která dorazila loni na podzim, se zařízení dočkalo i významných softwarových vylepšení. visionOS 27 je zatím největším krokem vpřed.
Panoramatické fotografie ožijí kolem vás
Jednou z nejzajímavějších novinek je možnost proměnit vlastní panoramatické fotografie ve skutečné prostorové scény. Snímky pořízené iPhonem nebo jiným zařízením se nově dokážou rozprostřít kolem uživatele a vytvořit mnohem realističtější zážitek. Apple zároveň umožní používat panoramata jako plnohodnotná prostředí (Environments), ve kterých se uživatel během práce nebo sledování obsahu ocitne.
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Apple Maps nabídnou ještě působivější pohledy
Nová verze systému přináší také vylepšené funkce Flyover v aplikaci Mapy. Detailní letecké pohledy na města a významné lokality mají být ještě realističtější a více přizpůsobené prostorovému zobrazení Vision Pro.
Nová generace Apple Intelligence
visionOS 27 dostává také nejnovější generaci Apple Intelligence. Součástí aktualizace je nová Siri, která má lépe rozumět potřebám uživatele a reagovat přirozeněji než kdykoliv předtím. Velkou novinkou je také rozšíření funkce Visual Intelligence. Uživatel se bude moci Siri zeptat prakticky na cokoliv, na co se právě dívá. Asistent dokáže analyzovat okolní prostředí, objekty nebo obsah zobrazený před uživatelem a nabídnout relevantní informace.
Ovládání očima bude ještě praktičtější
Apple dále rozšiřuje možnosti ovládání pomocí sledování očí. Nově bude možné rozbalovat oznámení pouhým pohledem, bez nutnosti dalších gest. Přepracováním prošlo také Ovládací centrum, které má nabídnout rychlejší přístup k nejčastěji používaným funkcím a lepší orientaci v prostředí systému.
Nová okna s prostorovým zakřivením
Apple představil také takzvaná „curved windows“, tedy nová systémová okna se zakřiveným designem. Ta mají lépe zapadat do prostorového prostředí a působit přirozeněji při práci s více aplikacemi současně.
Budoucnost Vision Pro pokračuje
Přestože se kolem Vision Pro v posledních měsících objevila řada spekulací o budoucnosti celé platformy, visionOS 27 ukazuje, že Apple na svůj headset rozhodně nezapomíná. Nové funkce se zaměřují především na větší propojení s umělou inteligencí, lepší práci s prostorem a intuitivnější ovládání. Vývojářská beta verze visionOS 27 bude dostupná ještě dnes. Finální verzi Apple uvolní pro všechny uživatele Vision Pro na podzim letošního roku.
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