Apple právě představil iPadOS 27

Po ročním čekání jsme se opět dočkali. Apple na dnešní WWDC oficiálně odhaluje softwarové novinky pro nadcházející rok. Všem je jasné, že zlatým hřebem večera bude iOS 27 s novou Siri a dalšími vychytávkami spojenými s umělou inteligencí. V úvodu WWDC Craig Federighi tvrdil, že se letos Apple zaměřil na tři oblasti. A sice vylepšení platformy, bezpečnost a Apple Intelligence + Siri. Stalo se tak i u iPadOS? Pojďme se na to společně podívat.
Vyšší výkon a plynulejší prostředí
Úvodní grafika letošní prezentace ukázala, že se Apple zaměřil na celkovou plynulost a odezvu celého systému. V iPadOS 27 se okna zavírají až o 70 % rychleji a svižnější je i vyhledávání nebo přenos dat v aplikaci Soubory. Velkou proměnou prošel vizuální styl Liquid Glass, který je nyní mnohem přizpůsobitelnější.
Uživatelé mohou nově nechat hlavní řádek nabídek trvale zobrazený na obrazovce a ve stavové liště se ukazuje název aktivní aplikace. Systém navíc konečně umožňuje libovolně měnit velikost spuštěných aplikací určených pro iPhone.
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Samostatná Siri a chytré funkce
Zásadní roli hraje nová Siri, která v iPadOS dostává svou vlastní aplikaci. Díky ní můžete snadno procházet staré konverzace, které se bezpečně synchronizují přes iCloud napříč vašimi zařízeními. Výraznou evolucí prošlo inteligentní vyhledávání a prohlížeč Safari, jenž nově dokáže automaticky organizovat otevřené panely podle témat.
Zkrátka nepřišly ani Fotky s vylepšeným nástrojem Clean Up pro odstraňování objektů a možností sdílet alba na systémy Android a Windows. Přepracován byl také Čas u obrazovky pro lepší správu dětských zařízení.
Dostupnost
Vývojářská beta verze iPadOS 27 bude dostupná ke stažení ještě během dnešního dne. První veřejná beta verze odstartuje v průběhu července a ostrá verze pro všechny uživatele dorazí tradičně na podzim.