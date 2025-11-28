iOS 27 se odhaluje! Chystá se nová Siri, funkce pro ohebný iPhone a Health+

Ačkoli iOS 26 dorazilo teprve nedávno, vývoj u Applu nikdy nespí. Už nyní unikají informace o chystané aktualizaci iOS 27, která bude představena na WWDC v červnu 2026 a vydána v září spolu s novými modely iPhonu.
Nejzásadnější změny se pravděpodobně zaměří na podporu prvního skládacího iPhonu, který se podle spekulací bude jmenovat iPhone Fold. Ten má nabídnout 5,5″ displej ve složeném stavu a 7,8″ při otevření. S tím souvisí i nové rozhraní systému – očekává se podpora postranních panelů a multitaskingu po vzoru iPadu.
Redesign Siri, Apple Intelligence a nová služba Health+
Apple plánuje i vizuální redesign hlasové asistentky Siri. Hlavní vylepšení dorazí už v iOS 26.4, ale iOS 27 přinese další úpravy – včetně možného animovaného ztvárnění inspirovaného ikonou Finderu. Zároveň se rozšíří funkce Apple Intelligence, například inteligentní vyhledávání „World Knowledge“ a propojení s dalšími aplikacemi.
Chystaná placená služba Health+ má nabídnout personalizované nutriční poradenství a lékařské doporučení na základě dat z aplikace Zdraví. Tato služba má uživateli pomoci lépe porozumět vlastním zdravotním metrikám a zlepšit životní styl.
Větší využití satelitů
V zákulisí se navíc připravují nové funkce pro satelitní komunikaci – například Apple Mapy přes satelit, sdílení fotografií ve Zprávách bez připojení k mobilní síti nebo API pro vývojáře. Některé z těchto funkcí budou pravděpodobně záviset na novém hardwaru. iOS 27 tak bude nejen technologickým milníkem, ale i klíčovou aktualizací směrem k budoucnosti skládacích zařízení, chytřejší asistence a hlubší péče o zdraví uživatele.