3 velké AI novinky, které má přinést iOS 27

Apple už nyní intenzivně pracuje na iOS 27, který by měl být představen v červnu příštího roku. Podle nejnovějších informací agentury Bloomberg chystá společnost tři výrazné novinky v rámci své platformy Apple Intelligence, které mají uživatelům přinést chytřejší, intuitivnější a vizuálně atraktivnější zážitek z používání iPhonu. První z chystaných novinek je kompletní vizuální redesign Siri. Podle Marka Gurmana z Bloombergu získá Siri „vizuální osobnost“, která má působit přirozeněji a živěji. Apple údajně experimentuje s designem připomínajícím ikonku Finderu z macOS. Cílem je, aby Siri působila osobněji a lépe zapadala do vizuálního stylu systému.
Další zásadní novinkou má být umělou inteligencí poháněný webový vyhledávač, který by měl rozšířit možnosti Apple Intelligence. Uživatelé by tak mohli vyhledávat informace přímo přes Siri, bez nutnosti přecházet do Safari nebo jiných prohlížečů. Tato změna by mohla představovat první vážnější krok Applu k omezení závislosti na Googlu jako výchozím vyhledávači. Třetí novinkou je nová služba Health+, která bude součástí přepracované aplikace Zdraví. Nabídne AI kouče pro správu zdraví, jenž bude analyzovat data z Apple Watch, doporučovat úpravy životního stylu a pomáhat uživatelům lépe porozumět svému zdravotnímu stavu. Ještě před iOS 27 má přijít významná aktualizace iOS 26.4, která přinese velké změny v samotném fungování Siri. Následná verze iOS 27 pak vše doplní o vizuální a funkční vylepšení. Rok 2026 tak podle Gurmana bude pro Apple Intelligence zlomovým obdobím.