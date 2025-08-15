Apple už testuje iOS 26.4, přinese hned dvě novinky

Vývojáři z Applu podle dostupných informací v současné chvíli testují interní verzi operačního systému iOS 26.4. Přestože vydání této aktualizace je očekáváno až v březnu nebo dubnu příštího roku, práce na ní probíhají současně s vývojem podzimní verze iOS 26.0. Apple každoročně připravuje dvě hlavní vydání systému – rozsáhlou podzimní aktualizaci a menší, avšak často významnou jarní verzi.
Jednou z prvních známých novinek, kterou iOS 26.4 přinese, bude sada nových emoji vycházejících z připravovaného standardu Unicode 17.0. Konsorcium Unicode již odhalilo jejich návrhy a Apple nyní pracuje na vlastní grafické podobě. Mezi novými symboly se objeví například pozoun, truhla s pokladem, chlupatá bytost připomínající yettiho, ohryzek jablka, kosatka, baletní tanečníci či sesuv půdy. Některé z nich jsou už nyní populární v online komunitách, například na Discordu. Tradičně trvá několik měsíců, než Apple nové emoji zapracuje, proto je jejich debut naplánován právě na verzi 26.4.
Další očekávanou novinkou je výrazně personalizovaná verze hlasové asistentky Siri. Podle Tima Cooka Apple v této oblasti dosahuje „dobrého pokroku“ a cílem je uvést funkci na jaře 2026, nejprve ve Spojených státech. Siri má nově lépe chápat osobní kontext uživatele, pracovat s informacemi zobrazenými na obrazovce a nabízet detailnější ovládání jednotlivých aplikací. Během ukázky na WWDC 2024 Apple předvedl například dotaz uživatele na čas příletu matčina letu a detaily rezervace oběda, přičemž Siri čerpala informace z aplikací Mail a Zprávy. Původně měly tyto funkce dorazit už dříve, ale nakonec byly odloženy právě na iOS 26.4. Je nicméně možné, že uživatelé v členských zemích Evropské unie se tohoto vylepšení dočkají v omezené míře, možná vůbec.
Ačkoli je vydání této aktualizace ještě daleko, už nyní je zřejmé, že půjde o verzi zaměřenou nejen na vizuální novinky v podobě emoji, ale i na výrazné rozšíření schopností Siri, které by mohlo změnit způsob, jakým uživatelé s iPhonem komunikují a jakým jim zařízení pomáhá v každodenním životě.