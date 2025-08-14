V iOS 26 přibudou hned dvě nové aplikace

Aktualizace iOS 26 se možná nejvíce zapíše do paměti díky přepracovanému designu Liquid Glass, ale kromě vizuálních novinek přináší i rozšíření výchozí sady aplikací na iPhonu. Na domovské obrazovce se na podzim objeví dvě nové ikony – Apple Games a Náhled – které doplní zaběhlé aplikace jako Apple Music, Apple TV nebo Apple Knihy.
První novinkou je Apple Games, centrální rozcestník pro všechny herní nadšence. V jediné aplikaci nabídne přehled vašich oblíbených titulů, doporučení na nové hry a snadný návrat k těm, které jste hráli naposledy. Domovská záložka vás udrží v obraze o aktuálním dění, zobrazí herní události a nabídne personalizované tipy, co vyzkoušet dál. Nechybí sekce Arcade s obsahem známým z App Storu, záložka Play Together pro společné hraní, výzvy a data z Game Center, ani Knihovna, která sdružuje všechny nainstalované hry, vaše úspěchy a další herní statistiky. Apple Games přitom nebude exkluzivní jen pro iPhone – současně dorazí i na iPad a Mac.
Fotogalerie
Druhou novou aplikací je Náhled, dobře známý uživatelům Macu jako nástroj pro prohlížení a úpravu PDF dokumentů a obrázků. Nyní poprvé zamíří i na iPhone a iPad, kde nabídne pohodlné prostředí pro práci s dokumenty uloženými v iCloudu, v paměti zařízení nebo v aplikaci Soubory. Náhled umožní prohlížet, upravovat a skenovat dokumenty, měnit velikost či orientaci obrázků, automaticky vyplňovat PDF formuláře a dokonce vytvářet nové obrázky od nuly nebo z obsahu schránky. Stejně jako na Macu se soubory tohoto typu budou nově otevírat přímo v Náhledu, čímž odpadne nutnost využívat k tomuto účelu jiné, často placené aplikace. Rozhraní vychází z moderního prohlížeče dokumentů, který Apple představil v iPadOS 18 a následně použil i v Pages, Keynote a Numbers.
S příchodem Apple Games a Náhledu Apple opět rozšiřuje možnosti iPhonu nejen po stránce zábavy, ale i produktivity. Jedna aplikace se snaží vytěžit maximum z rostoucí popularity mobilního hraní, druhá přináší užitečný pracovní nástroj, který na iOS dlouho chyběl. Společně tak tvoří dvojici novinek, jež mají potenciál rychle se zařadit mezi nejoblíbenější výchozí aplikace systému.