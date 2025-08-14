Zavřít reklamu

V iOS 26 přibudou hned dvě nové aplikace

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0

Aktualizace iOS 26 se možná nejvíce zapíše do paměti díky přepracovanému designu Liquid Glass, ale kromě vizuálních novinek přináší i rozšíření výchozí sady aplikací na iPhonu. Na domovské obrazovce se na podzim objeví dvě nové ikony – Apple Games a Náhled – které doplní zaběhlé aplikace jako Apple Music, Apple TV nebo Apple Knihy.

Mohlo by vás zajímat

První novinkou je Apple Games, centrální rozcestník pro všechny herní nadšence. V jediné aplikaci nabídne přehled vašich oblíbených titulů, doporučení na nové hry a snadný návrat k těm, které jste hráli naposledy. Domovská záložka vás udrží v obraze o aktuálním dění, zobrazí herní události a nabídne personalizované tipy, co vyzkoušet dál. Nechybí sekce Arcade s obsahem známým z App Storu, záložka Play Together pro společné hraní, výzvy a data z Game Center, ani Knihovna, která sdružuje všechny nainstalované hry, vaše úspěchy a další herní statistiky. Apple Games přitom nebude exkluzivní jen pro iPhone – současně dorazí i na iPad a Mac.

Apple WWDC25 Apple Games app library Apple-WWDC25-Apple-Games-app-library
Apple WWDC25 Apple Games app play together Apple-WWDC25-Apple-Games-app-play-together
Apple WWDC25 Apple Games app challenges Apple-WWDC25-Apple-Games-app-challenges
Apple WWDC25 Apple Games app challenges winner Apple-WWDC25-Apple-Games-app-challenges-winner
Apple WWDC25 Apple Games app Apple-WWDC25-Apple-Games-app
iPadOS 26 Games App iPadOS-26-Games-App
Vstoupit do galerie

Druhou novou aplikací je Náhled, dobře známý uživatelům Macu jako nástroj pro prohlížení a úpravu PDF dokumentů a obrázků. Nyní poprvé zamíří i na iPhone a iPad, kde nabídne pohodlné prostředí pro práci s dokumenty uloženými v iCloudu, v paměti zařízení nebo v aplikaci Soubory. Náhled umožní prohlížet, upravovat a skenovat dokumenty, měnit velikost či orientaci obrázků, automaticky vyplňovat PDF formuláře a dokonce vytvářet nové obrázky od nuly nebo z obsahu schránky. Stejně jako na Macu se soubory tohoto typu budou nově otevírat přímo v Náhledu, čímž odpadne nutnost využívat k tomuto účelu jiné, často placené aplikace. Rozhraní vychází z moderního prohlížeče dokumentů, který Apple představil v iPadOS 18 a následně použil i v Pages, Keynote a Numbers.

iPadOS 26 oficialni fotky 1

S příchodem Apple Games a Náhledu Apple opět rozšiřuje možnosti iPhonu nejen po stránce zábavy, ale i produktivity. Jedna aplikace se snaží vytěžit maximum z rostoucí popularity mobilního hraní, druhá přináší užitečný pracovní nástroj, který na iOS dlouho chyběl. Společně tak tvoří dvojici novinek, jež mají potenciál rychle se zařadit mezi nejoblíbenější výchozí aplikace systému.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.