Zavřít reklamu

iOS 26 přináší hned několik nových vyzvánění

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0

Apple si pro letošní verzi iOS připravil příjemné překvapení pro všechny, kteří rádi personalizují svůj iPhone – významně rozšířil nabídku vyzváněcích tónů. Už v dřívějších betách iOS 26 se objevila nová varianta výchozího tónu Reflection označená jako Alt 1. V aktuální beta verzi 6 už má tato varianta vlastní název Reflected a navíc k ní přibylo dalších pět nových verzí.

Mohlo by vás zajímat

Operační systém iOS 26 přináší pro iPhone uživatele bohatší nabídku vyzváněcích tónů. Kromě úplně nového tónu Little Bird se rozšířila i rodina oblíbeného výchozího tónu Reflection, která nyní zahrnuje hned šest nových alternativ.

V dřívějších beta verzích iOS 26 jsme se dočkali jediné novinky – nové varianty výchozí melodie Reflection, tehdy ještě označené jako Alt 1. Tato verze nabídla jemnou obměnu známého tónu, ale větší změny zatím nepřišly. To se však s příchodem aktuální beta verze 6 mění. Apple nejenže této variantě dal oficiální název Odrážení, ale navíc k ní přidal dalších pět zcela nových verzí tónu Odrážení. Díky tomu nyní v nastavení zvuků najdete celkem sedm možností, jak si tuto ikonickou melodii přizpůsobit.

V iOS 26 beta 6 najdete u výchozího tónu Odrážení tyto varianty:

  • Výchozí
  • Impuls
  • Jezírko
  • Lehkost
  • Pop
  • Snění
  • Zrcadlení
iOS 26 nove zvoneni 1 iOS 26 nove zvoneni 1
iOS 26 nove zvoneni 2 iOS 26 nove zvoneni 2
iOS 26 nove zvoneni 3 iOS 26 nove zvoneni 3
iOS 26 nove zvoneni 4 iOS 26 nove zvoneni 4
iOS 26 nove zvoneni 5 iOS 26 nove zvoneni 5
Vstoupit do galerie

Každá z těchto variant nabízí trochu jinou atmosféru, a tak si můžete vybrat přesně tu, která se hodí k vaší náladě nebo stylu. Pro uživatele, kteří chtějí od klasického Odrážení zcela upustit, přibyla novinka s názvem Ptáček. Tento tón má zcela odlišný charakter a je určen pro ty, kteří touží po svěžím a unikátním zvuku při každém příchozím hovoru.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.