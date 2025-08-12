iOS 26 přináší hned několik nových vyzvánění

Apple si pro letošní verzi iOS připravil příjemné překvapení pro všechny, kteří rádi personalizují svůj iPhone – významně rozšířil nabídku vyzváněcích tónů. Už v dřívějších betách iOS 26 se objevila nová varianta výchozího tónu Reflection označená jako Alt 1. V aktuální beta verzi 6 už má tato varianta vlastní název Reflected a navíc k ní přibylo dalších pět nových verzí.
V dřívějších beta verzích iOS 26 jsme se dočkali jediné novinky – nové varianty výchozí melodie Reflection, tehdy ještě označené jako Alt 1. Tato verze nabídla jemnou obměnu známého tónu, ale větší změny zatím nepřišly. To se však s příchodem aktuální beta verze 6 mění. Apple nejenže této variantě dal oficiální název Odrážení, ale navíc k ní přidal dalších pět zcela nových verzí tónu Odrážení. Díky tomu nyní v nastavení zvuků najdete celkem sedm možností, jak si tuto ikonickou melodii přizpůsobit.
V iOS 26 beta 6 najdete u výchozího tónu Odrážení tyto varianty:
- Výchozí
- Impuls
- Jezírko
- Lehkost
- Pop
- Snění
- Zrcadlení
Každá z těchto variant nabízí trochu jinou atmosféru, a tak si můžete vybrat přesně tu, která se hodí k vaší náladě nebo stylu. Pro uživatele, kteří chtějí od klasického Odrážení zcela upustit, přibyla novinka s názvem Ptáček. Tento tón má zcela odlišný charakter a je určen pro ty, kteří touží po svěžím a unikátním zvuku při každém příchozím hovoru.