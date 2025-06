iOS 26 přináší nové vyzvánění pro iPhone! Poslechněte si jej přímo zde

Apple ve druhé betaverzi svého operačního systému iOS 26 překvapil uživatele drobnou, ale příjemnou novinkou — do výchozích vyzváněcích tónů přidal nový alternativní zvuk, který uživatelé mohou nahradit dobře známou melodii „Odrážení“. Právě tato melodie už léta patří mezi nejtypičtější zvuky iPhonů a většina uživatelů ji zná doslova nazpaměť.

Nový tón Apple zatím nijak oficiálně nepojmenoval — v nastavení se jednoduše objeví jako „Alt 1“ a je dostupný přímo u položky Odrážení. Pokud si nový vyzváněcí ton chcete vyzkoušet, stačí v iOS 26 otevřít Nastavení → Zvuky a haptika → Vyzvánění → Odrážení, kde už najdete i tuto alternativní verzi.

iOS 26 has a glassy new ringtone called „ReflectionAlt1-EncoreRemix“ It’s not live yet in the beta but it is present in the filesystem. Perhaps an iPhone 17 exclusive? pic.twitter.com/TxEAz9Ro6F — Aaron (@aaronp613) June 20, 2025



Výchozí vyzváněcí melodií zůstává stále původní Odrážení, takže kdo touží po změně, musí nový tón nastavit ručně. Mnozí testeři betaverze si novou melodii pochvalují jako svěží a jemně modernější verzi klasického vyzvánění, která ale nepůsobí rušivě ani příliš odlišně. Zajímavé je, že kód nového tónu se objevil už v první betaverzi iOS 26, avšak až ve druhé betě jej Apple zpřístupnil pro běžné nastavení.

Tato drobnost opět ukazuje, že Apple ladí detaily i tam, kde by to málokdo čekal — protože i vyzváněcí tón je něco, co uživatel slyší každý den a co utváří typickou identitu iPhonu. Uvidíme, zda Apple do finální verze systému přidá ještě další varianty, nebo jestli se „Alt 1“ stane populární alternativou k tradičnímu Odrážení. Finální verze iOS 26 by měla být veřejně dostupná na podzim tohoto roku spolu s představením nových modelů iPhonů.