Veřejná beta iOS 27 se blíží. Jak ji nainstalovat a co od ní očekávat?

Apple se nezadržitelně blíží k vydání první veřejné bety iOS 27. Zatímco doposud si nový systém mohli vyzkoušet pouze registrovaní vývojáři, už během několika příštích dnů se otevře prakticky všem uživatelům, kteří si chtějí novinky vyzkoušet ještě před oficiálním podzimním vydáním. Pokud tedy patříte mezi fanoušky testování nových funkcí, čekání se pomalu chýlí ke konci.
Veřejná beta je doslova za rohem
Apple už při červnové WWDC potvrdil, že první veřejná beta iOS 27 dorazí během července. Vzhledem k tomu, že firma v pondělí uvolnila už třetí vývojářskou betu, očekává se, že právě ta nebo případně následující čtvrtá beta poslouží jako základ pro první veřejnou verzi systému. Podle dosavadního harmonogramu by se jí uživatelé mohli dočkat velmi brzy. Loni jsme se sice první veřejné bety iOS 26 dočkali až 24. července, v předešlých letech je však Apple vydával zpravidla ve druhém, maximálně třetím červencovém týdnu.
Jak se zapojit do veřejného beta testování iOS 27
Pokud jste se veřejného beta programu ještě nikdy neúčastnili, proces je velmi jednoduchý.
- Stačí se zdarma zaregistrovat do programu Apple Beta Software Program a zde se přihlásit stejným Apple účtem, který používáte na iPhonu
- Následně v Nastavení otevřít sekci Obecné – Aktualizace softwaru – Aktualizace betaverzí a zde přepnete na iOS 27 Public Beta
- Jakmile Apple veřejnou betu zpřístupní, objeví se zde možnost její instalace.
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Nezapomeňte na zálohu
Přestože jsou veřejné bety zpravidla výrazně stabilnější než první vývojářské verze, stále jde o testovací software. Mohou se v něm proto objevovat chyby, vyšší spotřeba baterie, problémy s některými aplikacemi nebo drobné výpadky funkcí. Pokud svůj iPhone používáte jako hlavní pracovní zařízení, vyplatí se s instalací ještě několik týdnů počkat na finální verzi systému, chcete-li mít 100% jistotu spolehlivosti.
Ještě před samotnou instalací je také vhodné vytvořit kompletní zálohu zařízení. Pokud by se totiž během testování objevily závažnější problémy a chtěli byste se vrátit na stabilní verzi iOS, bez aktuální zálohy byste mohli přijít o svá data. Zde se vás nicméně nebojím do jisté míry uklidnit. Obecně totiž platí, že veřejná beta se shoduje s betami vývojářskými, přičemž je vydána „jen“ o jednu až dvě verze za nimi (tedy první veřejná beta bývá druhá či třetí vývojářská). A protože jsou vývojářské bety iOS 27 zatím velmi spolehlivé, pravděpodobnost problémů po přechodu na veřejnou betu z iOS 26 je docela malá.
Samotný iOS 27 přináší řadu novinek. Apple pokračuje ve vylepšování prostředí Liquid Glass, rozšiřuje možnosti Apple Intelligence, přepracoval Siri AI, přidává nové funkce do aplikací Fotky, Zkratky nebo Safari a zaměřil se také na vyšší výkon i efektivitu systému. Řada funkcí je však stejně jako v minulosti dostupná jen na novějších iPhonech a některé AI novinky navíc zatím nejsou k dispozici ve všech regionech světa. Nabízí se proto otázka, nakolik se vlastně z iOS 26 na iOS 27 vyplatí zejména v Evropské unii přejít, jelikož změn je skutečně málo.