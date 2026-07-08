Zavřít reklamu

Veřejná beta iOS 27 se blíží. Jak ji nainstalovat a co od ní očekávat?

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
0

Apple se nezadržitelně blíží k vydání první veřejné bety iOS 27. Zatímco doposud si nový systém mohli vyzkoušet pouze registrovaní vývojáři, už během několika příštích dnů se otevře prakticky všem uživatelům, kteří si chtějí novinky vyzkoušet ještě před oficiálním podzimním vydáním. Pokud tedy patříte mezi fanoušky testování nových funkcí, čekání se pomalu chýlí ke konci.

Mohlo by vás zajímat

Veřejná beta je doslova za rohem

Apple už při červnové WWDC potvrdil, že první veřejná beta iOS 27 dorazí během července. Vzhledem k tomu, že firma v pondělí uvolnila už třetí vývojářskou betu, očekává se, že právě ta nebo případně následující čtvrtá beta poslouží jako základ pro první veřejnou verzi systému. Podle dosavadního harmonogramu by se jí uživatelé mohli dočkat velmi brzy. Loni jsme se sice první veřejné bety iOS 26 dočkali až 24. července, v předešlých letech je však Apple vydával zpravidla ve druhém, maximálně třetím červencovém týdnu.

Jak se zapojit do veřejného beta testování iOS 27

Pokud jste se veřejného beta programu ještě nikdy neúčastnili, proces je velmi jednoduchý.

  1. Stačí se zdarma zaregistrovat do programu Apple Beta Software Program a zde se přihlásit stejným Apple účtem, který používáte na iPhonu
  2. Následně v Nastavení otevřít sekci ObecnéAktualizace softwaruAktualizace betaverzí a zde přepnete na iOS 27 Public Beta
  3. Jakmile Apple veřejnou betu zpřístupní, objeví se zde možnost její instalace.
mpv-shot0031
mpv-shot0025
mpv-shot0026
mpv-shot0025
mpv-shot0015
mpv-shot0014
mpv-shot0017
mpv-shot0016
iOS 27 with Siri AI iOS 27 Siri AI
Siri AI on iOS 27
mpv-shot0020
mpv-shot0041
mpv-shot0016
mpv-shot0015
mpv-shot0025
mpv-shot0024
mpv-shot0023
mpv-shot0022
mpv-shot0018
mpv-shot0003
mpv-shot0028
mpv-shot0038
mpv-shot0036
mpv-shot0034
mpv-shot0035
mpv-shot0029
mpv-shot0021
mpv-shot0002
mpv-shot0003
mpv-shot0008
New Siri AI for iOS and macOS Siri AI
Apple Siri AI
mpv-shot0022
mpv-shot0023
mpv-shot0026
mpv-shot0027
mpv-shot0030
mpv-shot0032
mpv-shot0033
mpv-shot0034
mpv-shot0035
mpv-shot0036
mpv-shot0039
mpv-shot0040
mpv-shot0044
mpv-shot0001
mpv-shot0002
mpv-shot0003
mpv-shot0005
mpv-shot0007
mpv-shot0008
mpv-shot0009
mpv-shot0017
mpv-shot0001
mpv-shot0002
mpv-shot0003
mpv-shot0005
mpv-shot0007
mpv-shot0008
mpv-shot0009
mpv-shot0030
mpv-shot0026
mpv-shot0023
mpv-shot0022
mpv-shot0019
mpv-shot0018
mpv-shot0031
mpv-shot0026
mpv-shot0028
mpv-shot0027
mpv-shot0036
mpv-shot0039
mpv-shot0040
mpv-shot0041
mpv-shot0042
mpv-shot0043
mpv-shot0049
mpv-shot0050
mpv-shot0052
mpv-shot0053
mpv-shot0054
mpv-shot0056
mpv-shot0058
mpv-shot0064
mpv-shot0002
mpv-shot0065
mpv-shot0066
mpv-shot0068
mpv-shot0069
mpv-shot0070
mpv-shot0071
mpv-shot0072
mpv-shot0073
mpv-shot0074
mpv-shot0075
mpv-shot0077
mpv-shot0079
mpv-shot0080
mpv-shot0001
mpv-shot0008
mpv-shot0009
mpv-shot0010
mpv-shot0011
mpv-shot0005
mpv-shot0013
mpv-shot0014
mpv-shot0016
mpv-shot0018
mpv-shot0020
mpv-shot0021
mpv-shot0026
mpv-shot0028
Vstoupit do galerie

Nezapomeňte na zálohu

Přestože jsou veřejné bety zpravidla výrazně stabilnější než první vývojářské verze, stále jde o testovací software. Mohou se v něm proto objevovat chyby, vyšší spotřeba baterie, problémy s některými aplikacemi nebo drobné výpadky funkcí. Pokud svůj iPhone používáte jako hlavní pracovní zařízení, vyplatí se s instalací ještě několik týdnů počkat na finální verzi systému, chcete-li mít 100% jistotu spolehlivosti.

Ještě před samotnou instalací je také vhodné vytvořit kompletní zálohu zařízení. Pokud by se totiž během testování objevily závažnější problémy a chtěli byste se vrátit na stabilní verzi iOS, bez aktuální zálohy byste mohli přijít o svá data. Zde se vás nicméně nebojím do jisté míry uklidnit. Obecně totiž platí, že veřejná beta se shoduje s betami vývojářskými, přičemž je vydána „jen“ o jednu až dvě verze za nimi (tedy první veřejná beta bývá druhá či třetí vývojářská). A protože jsou vývojářské bety iOS 27 zatím velmi spolehlivé, pravděpodobnost problémů po přechodu na veřejnou betu z iOS 26 je docela malá.

Mohlo by vás zajímat

Samotný iOS 27 přináší řadu novinek. Apple pokračuje ve vylepšování prostředí Liquid Glass, rozšiřuje možnosti Apple Intelligence, přepracoval Siri AI, přidává nové funkce do aplikací Fotky, Zkratky nebo Safari a zaměřil se také na vyšší výkon i efektivitu systému. Řada funkcí je však stejně jako v minulosti dostupná jen na novějších iPhonech a některé AI novinky navíc zatím nejsou k dispozici ve všech regionech světa. Nabízí se proto otázka, nakolik se vlastně z iOS 26 na iOS 27 vyplatí zejména v Evropské unii přejít, jelikož změn je skutečně málo.

Zdroj
Diskuze
iOS 27

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.