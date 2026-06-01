Zapomeňte na iOS 27! Apple už chystá iOS 28 napěchovaný novinkami

Přestože nás od představení iOS 27 na vývojářské konferenci WWDC dělí už jen několik dnů, v zákulisí Applu se začíná šeptat o ještě vzdálenější budoucnosti. Známý reportér Mark Gurman z agentury Bloomberg totiž přišel s první informací o iOS 28. A ta je více než zajímavá. Podle jeho zdrojů má být právě iOS 28 „výrazně významnější“ aktualizací než letošní iOS 27.
Gurman sice zatím neprozradil žádné konkrétní funkce ani novinky, samotné vyjádření však vzbudilo mezi fanoušky Applu velkou pozornost. Pokud totiž někdo očekával, že právě iOS 27 bude představovat zásadní zlom díky nové Siri a rozsáhlé integraci umělé inteligence, možná se ještě máme na co těšit.
Podle dostupných informací nese iOS 28 interní označení Bell, zatímco macOS 28 vystupuje pod kódovým jménem Poppy. O co přesně půjde, zatím není jasné, nicméně načasování celé aktualizace napovídá mnohé. iOS 28 totiž dorazí společně s jubilejním iPhonem, který Apple uvede při příležitosti dvacátého výročí svého legendárního telefonu.
Právě kolem výročního iPhonu se už nyní začíná čím dál více šuškat. Očekává se totiž zcela přepracovaný design, nové technologie displeje a celkově výrazně ambicióznější pojetí telefonu než v posledních letech. A pokud Apple skutečně chystá podobně zásadní hardware, dávalo by perfektní smysl, aby jej doprovodil i mimořádně důležitý operační systém.
Letošní iOS 27 se má soustředit především na kompletně přepracovanou Siri. Ta získá vlastní aplikaci pro dlouhé konverzace, lepší pochopení osobního kontextu uživatele i schopnost pracovat s tím, co se právě nachází na obrazovce. Chybět nemá ani integrace do Dynamic Islandu nebo výrazně rozšířené funkce Apple Intelligence.
Zdá se však, že Apple vnímá iOS 27 spíše jako důležitý mezikrok na cestě k něčemu mnohem většímu. A právě tím by mohl být iOS 28. Pokud jsou Gurmanovy informace správné, čeká nás za rok systém, který může znamenat podobně velký skok jako svého času iOS 7 nebo přechod na Apple Silicon u Maců.
Na konkrétní odpovědi si budeme muset ještě dlouho počkat. iOS 28 totiž Apple představí až na WWDC 2027. Už nyní je ale jasné, že v Cupertinu nekoukají jen na letošní novinky, ale připravují půdu pro mnohem větší změny, které mohou zásadně ovlivnit budoucnost iPhonu.