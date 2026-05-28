Víme, jak bude vypadat Siri v iOS 27!

Apple se letos podle všeho chystá na jednu z nejdůležitějších softwarových prezentací za poslední roky. Hlavní hvězdou WWDC 2026 se má stát kompletně přepracovaná Siri, která v iOS 27, iPadOS 27 a macOS 27 konečně dostane výrazně modernější podobu, hlubší napojení na umělou inteligenci a také zcela nové rozhraní. Bloomberg nyní detailně popsal vzhled toho, co nás čeká.
Nová Siri má být podle reportéra Marka Gurmana největší proměnou této asistentky za téměř 15 let její existence. Apple ji chce nově usadit přímo do Dynamic Islandu, kde se po aktivaci objeví přepracovaná animace. Klasické spuštění hlasem nebo podržením zapínacího tlačítka tak zůstane, jen výsledek bude působit podstatně moderněji. Vedle toho ale přibude i úplně nový způsob ovládání. Tažením z horního středu displeje se má otevřít rozhraní Search or Ask, tedy jakési systémové vyhledávání a dotazovací pole v jednom. Právě tady se má ukázat, kam Apple se Siri skutečně míří. Uživatel bude moci psát nebo diktovat dotazy, spouštět aplikace, hledat v poznámkách, přidávat události do kalendáře, posílat zprávy, vyvolávat zkratky v aplikacích nebo využívat nové AI vyhledávání na webu. Výsledky se mají zobrazovat v bohatých kartách, které vyskočí z Dynamic Islandu. Pokud uživatel potáhne panel níže, otevře se konverzační prostředí podobné dnešním chatbotům.
Apple má pro Siri připravovat dokonce samostatnou aplikaci. Ta bude připomínat ChatGPT, Gemini nebo Claude, ale zároveň si má zachovat jablečnou estetiku blízkou Zprávám. Nabídne historii předchozích konverzací, hlasový režim, textové pole i možnost přikládat dokumenty a fotografie pro analýzu. Siri tak už nebude jen hlasový pomocník na nastavení budíku, ale plnohodnotný AI asistent pro delší práci s informacemi.
Zásadní je i to, že Apple podle Bloombergu postaví novou Siri na technologii Google Gemini. Vlastní AI modely totiž údajně nestačily na požadovanou úroveň, a tak se Apple rozhodl sáhnout po řešení od Googlu. Vedle toho má systém umožnit i směrování dotazů na další externí AI služby, například ChatGPT, Gemini nebo Claude, a to přímo z rozhraní Search or Ask. Velkou novinkou bude také integrace Siri do aplikace Fotoaparát. Ta má nahradit současnou Visual Intelligence a umožnit uživatelům vyfotit objekt a nechat jej analyzovat pomocí externí AI služby nebo třeba přes reverzní vyhledávání Googlu. Apple tím zjevně připravuje uživatele na dobu, kdy bude vizuální umělá inteligence hrát mnohem větší roli, ať už v iPhonu, budoucích chytrých brýlích nebo třeba AirPodech s kamerou.
Změny se ale nedotknou jen Siri. Fotoaparát má dostat více možností přizpůsobení, včetně panelu Add Widgets, díky kterému si uživatelé upraví horní zkratky podle sebe. Pokročilejší fotografové si tak budou moci vytáhnout důležitější ovládací prvky, zatímco běžní uživatelé si nechají po ruce třeba časovač nebo noční režim.
Apple Intelligence se výrazněji propíše i do Fotek. Přibýt mají nástroje Reframe a Extend. První zvládne změnit perspektivu snímku, druhý pomocí AI dogeneruje chybějící části obrazu. Pokud jste tedy například uřízli kus budovy, systém se jej pokusí dopočítat. Apple má testovat i úpravy fotografií pomocí běžného jazyka, kdy uživatel jednoduše napíše nebo řekne, co chce změnit. Další velkou oblastí mají být Zkratky. Apple chce umožnit vytváření automatizací přirozeným jazykem, takže místo ručního skládání jednotlivých kroků popíšete, co se má stát. Například že po nastoupení do auta a cestě z práce domů se má spustit playlist a partnerce odejít zpráva s odhadovaným časem příjezdu.
Pokud se vše potvrdí, iOS 27 nebude jen další běžná aktualizace s několika kosmetickými změnami. Apple se po letech váhání pokusí dohnat ztrátu v AI a udělat ze Siri konečně nástroj, který bude odpovídat roku 2026. Otázkou samozřejmě zůstává, jak dobře bude vše fungovat v praxi, jak rychle se novinky dostanou mimo angličtinu a zda se Apple opět nezasekne na regionálních omezeních. Papírově to ale zní jako největší šance Siri na restart od jejího samotného vzniku.