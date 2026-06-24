Drobná novinka z iOS 27 odhalila s předstihem příchod zbrusu nového produktu

Že Apple pracuje na vlastním zařízení pro ovládání chytré domácnosti, se šušká už poměrně dlouho. Firma sice jeho existenci stále oficiálně nepotvrdila, v posledních měsících se však objevuje stále více indicií, které naznačují, že jeho příchod se nezadržitelně blíží. Jedna z nich se nyní objevila i v druhé betě iOS 27. Apple totiž do aplikace Domácnost přidal možnost vzdáleně aktualizovat Apple TV přímo z iPhonu. Na první pohled jde o nenápadnou novinku, která usnadní správu zařízení v domácnosti. Když se na ni ale podíváme v širším kontextu, začíná dávat velmi zajímavý smysl.
Apple si připravuje půdu pro Home Hub
Podle zákulisních informací má Apple pracovat na zařízení, které by kombinovalo prvky iPadu, HomePodu a chytrého domácího panelu. Výsledkem má být jakýsi Home Hub s displejem určený pro ovládání HomeKitu, komunikaci přes FaceTime, zobrazování informací z kalendáře, počasí, připomínek či ovládání celé domácnosti z jednoho místa.
Právě aplikace Domácnost má být jedním z hlavních pilířů tohoto produktu. A přesně proto dává smysl, že Apple postupně přesouvá stále více funkcí přímo do ní. Zatímco dnes lze přes Domácnost spravovat HomePody, kamery, osvětlení nebo další příslušenství, nově přibývá i možnost aktualizace Apple TV. Jinými slovy, Apple postupně buduje prostředí, které jednou umožní ovládat celou domácnost z jediného rozhraní.
Apple TV přitom není vybrána náhodou. Pro mnoho uživatelů totiž už nyní funguje jako domácí centrum HomeKitu. Pokud tedy Apple plánuje nový Home Hub, je logické, že chce správu všech těchto zařízení sjednotit pod jednu střechu.
Home Hub může být největší novinkou pro domácnost za poslední roky
O připravovaném zařízení se mluví už řadu měsíců. Podle dostupných informací by mělo disponovat menším displejem, vlastní verzí systému postavenou na iOS a silnou integrací Siri a Apple Intelligence. Právě umělá inteligence by měla být jedním z hlavních důvodů jeho existence.
Představte si například zařízení zavěšené na stěně kuchyně nebo umístěné na stole v obývacím pokoji. Siri by na něm mohla zobrazovat připomínky, ovládat světla, spouštět automatizace, zobrazovat náhledy z bezpečnostních kamer nebo sloužit jako obrazovka pro videohovory přes FaceTime. Přesně takový produkt by Applu v jeho chytré domácnosti dnes chyběl.
Právě proto působí aktuální změna v iOS 27 jako další důkaz toho, že se Apple na příchod podobného zařízení intenzivně připravuje. Vytváří totiž infrastrukturu, díky které bude možné z jednoho místa spravovat nejen světla, zásuvky nebo kamery, ale také Apple TV a další zařízení fungující jako centra domácnosti.
Samotná možnost vzdálené aktualizace Apple TV tak možná není nejzajímavější částí celé novinky. Mnohem zajímavější je to, co naznačuje mezi řádky. A čím více podobných změn se v iOS 27 objevuje, tím hlasitěji začíná být slyšet, že Apple chce v oblasti chytré domácnosti konečně pořádně šlápnout na plyn. Snad se tedy této dlouho očekávané novinky dočkáme v nejbližších měsících. Coby dlouholetý uživatel chytré domácnosti využívající Apple HomeKit, pro kterého by tedy měl být tento produkt jako stvořený, se totiž opravdu těším.