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Konec každodenního vzteku. Apple v iOS 27 v tichosti opravil chyby, které vás ve Zprávách léta štvaly

Vše o Apple
J. FilipJiří Filip
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Aplikace Zprávy patří mezi nejpoužívanější součásti iPhonu. Právě proto dokážou i zdánlivé drobnosti uživatelům lézt na nervy každý den. Zatímco na WWDC 2026 Apple mluvil hlavně o Siri AI a dalších velkých novinkách, v zákulisí se pustil také do oprav několika nepříjemností, které majitele iPhonů provázely už poměrně dlouhou dobu. A co je možná nejlepší, nejde o žádné složité nové funkce. Apple jednoduše odstranil věci, které byly zbytečně otravné. Přesně takové změny přitom bývají v každodenním používání často cennější než velké marketingové novinky.

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Konec náhodného označování zpráv jako nepřečtených

První oprava se týká situace, kterou zažil snad každý uživatel iPhonu. Otevřeli jste konverzaci, chtěli si zprávu jen rychle přečíst a omylem jste ji označili jako nepřečtenou. Nebo naopak zůstala konverzace označená jako nepřečtená i poté, co jste si všechny zprávy dávno přečetli. V iOS 27 Apple přepracoval práci se stavem nepřečtených zpráv a celý systém nyní funguje spolehlivěji. Zprávy by měly lépe synchronizovat svůj stav mezi zařízeními a eliminovat situace, kdy odznaky nebo označení neodpovídají realitě.

Lepší práce s hlasovými zprávami

Druhá oprava míří na hlasové zprávy. Ty jsou stále populárnější, ale aplikace Zprávy s nimi ne vždy pracovala ideálně. Někteří uživatelé si stěžovali na problémy s přehráváním, zpožděné načítání nebo nepřesné zobrazování přepisů. Apple v iOS 27 zapracoval na stabilitě celé funkce a podle prvních testerů fungují hlasové zprávy rychleji a spolehlivěji než dříve. Výrazně se zlepšila také práce s automatickými přepisy, které jsou nově přesnější a lépe synchronizované mezi zařízeními. Právě hlasové zprávy přitom patří mezi oblasti, na které Apple v posledních letech sází stále více. Není proto překvapením, že se firma rozhodla odstranit některé dlouhodobé nedostatky.

Vyhledávání konečně funguje tak, jak má

Třetí oprava se týká vyhledávání v konverzacích. Ačkoliv aplikace Zprávy umožňuje procházet i velmi staré konverzace, výsledky vyhledávání nebyly vždy stoprocentní. Občas chyběly některé starší zprávy, jindy se výsledky zobrazovaly pomalu nebo nepřesně. V iOS 27 Apple přepracoval indexaci zpráv a vyhledávání je nyní výrazně spolehlivější. To ocení zejména uživatelé s dlouhou historií konverzací, kteří často hledají starší informace, adresy, telefonní čísla nebo fotografie sdílené před měsíci či lety.

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iOS 27 with Siri AI iOS 27 Siri AI
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Na podobných změnách je zajímavé především to, že si jich během keynote téměř nikdo nevšiml. Přesto mohou mít na každodenní používání iPhonu větší dopad než některé mnohem hlasitěji propagované novinky. Apple letos věnoval velkou část prezentace umělé inteligenci, ale zároveň nezapomněl ani na základní aplikace, které lidé používají každý den. A právě Zprávy jsou skvělým příkladem. Pokud aplikaci otevřete desetkrát denně, každá odstraněná nepříjemnost se počítá. A zdá se, že v iOS 27 jich Apple odstranil hned několik, za což jsem osobně rád, protože podobné vychytávky dávají dlouhodobě smysl.

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Zdroj
Diskuze
iOS 27

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