Zkratky v iOS 27 čeká malá revoluce! Jejich tvorbu kompletně převezme AI

Apple zjevně nechce nechat umělou inteligenci jen u Siri a postupně ji tlačí i do dalších částí systému. Podle nových informací totiž pracuje na funkci, která by mohla výrazně změnit způsob, jakým používáme aplikaci Zkratky. Ta by si totiž nově dokázala vytvářet vlastní akce prakticky sama, a to pomocí Apple Intelligence.
Pokud jste někdy Zkratky používali, víte, že jejich síla je obrovská, ale zároveň nejsou úplně pro každého. Vytváření vlastních automatizací totiž chce trochu trpělivosti a pochopení toho, jak celý systém funguje. Právě tady ale Apple vidí prostor pro zlepšení. Nově by totiž mělo stačit říct, co chcete udělat, a systém na základě přirozeného jazyka vytvoří odpovídající akci za vás.
Zkratky už sice dnes Apple Intelligence částečně využívají, ale jen v tom smyslu, že AI můžete do existujících automatizací zapojit. To, na čem Apple pracuje teď, jde ještě o krok dál. Umělá inteligence by se totiž měla stát samotným tvůrcem těchto akcí, což by mohlo celý nástroj otevřít i uživatelům, kteří se mu dosud vyhýbali.
Není přitom náhoda, že se tahle novinka spojuje právě s iOS 27. Apple totiž chystá i zásadní proměnu Siri, která se má posunout směrem k plnohodnotnému chatbotovi schopnému komunikovat s aplikacemi. A právě generování zkratek na míru by mohlo být jednou z jejích klíčových schopností. Původně se přitom počítalo s tím, že podobná funkce dorazí už v roce 2025, ale stejně jako u dalších AI novinek si Apple zjevně bere víc času. Pokud se ale plány naplní, může to být přesně ten moment, kdy se ze Zkratek stane nástroj, který začne dávat smysl opravdu každému. Já s nimi mám totiž i po letech vcelku problém, takže by mě podobný upgrade rozhodně potěšil.