Zkratky v iOS 26 se naučily přes 25 nových akcí! Co vše teď zvládnou?

Apple s příchodem iOS 26 opět rozšířil možnosti své aplikace Zkratky, která se stala nepostradatelnou součástí ekosystému iPhonu i Macu. A tentokrát nejde jen o drobná vylepšení, ba právě naopak. Nová verze totiž přináší více než 25 zbrusu nových akcí, z nichž některé využívají i Apple Intelligence a integraci s ChatGPT.
Zatímco hlavní pozornost po vydání systému mířila k funkcím umělé inteligence, fanoušci automatizace si všimli, že Apple tentokrát přidal i spoustu praktických novinek do samotných Zkratek. Na kompletní seznam upozornil vývojář a expert na Shortcuts Matthew Cassinelli, podle něhož jde o jednu z největších aktualizací od doby, kdy Apple aplikaci v roce 2018 koupil.
Novinky se dotýkají téměř všech oblastí systému od mailu přes zprávy až po počasí nebo fotografie. Například v aplikaci Mail přibylo vyhledávání zpráv, ve Zprávách lze vyhledávat konkrétní konverzace, v Fotkách zase přejmenovávat alba, vytvářet nové vzpomínky nebo filtrovat knihovnu. Nově je tu i akce „Use Model“, která umožňuje přímo zapojit jazykové modely Apple Intelligence nebo ChatGPT a jejich odpovědi následně použít v rámci dalších kroků zkratky.
Zajímavou novinkou je také sekce Writing Tools, která nabízí akce jako „Uprav tón textu“, „Přepiš text“, „Shrň text“ nebo „Vytvoř seznam z textu“. Jinými slovy, Zkratky se nově naučily psát, kontrolovat i sumarizovat text, což z nich dělá skvělý nástroj nejen pro běžné uživatele, ale i pro novináře, studenty nebo tvůrce obsahu. Jelikož je tu ale využita Apple Intelligence, nepřekvapivě u nás tyto úpravy textu fungovat nebudou.
Apple rovněž zapracoval na stávajících funkcích. Akce „Calculate Expression“ nyní zvládá i výpočty s jednotkami, včetně aktuálních kurzů měn, teplot či vzdáleností. „Create QR Code“ dovoluje měnit barvy a styl, „Date“ umí pracovat se svátky a „Find Contacts“ nově filtruje podle vztahu. Výrazně se zlepšil i výkon přepisu audia a akce „Show Content“dokáže zobrazit přehledné seznamy položek, třeba připomínek nebo událostí v kalendáři.
Aby toho nebylo málo, některé nové akce míří i na další platformy. Například automatizace na Macu se konečně dočkaly stejného přístupu jako na iPhonu, což otevírá prostor pro pokročilejší propojení mezi zařízeními.
Zkratky se tak v iOS 26 posouvají na novou úroveň. Z jednoduchého nástroje pro pár úkonů se pomalu stává inteligentní automatizační centrum, které dokáže přemýšlet, reagovat a tvořit. A pokud bude Apple v tomto tempu pokračovat, brzy už možná nebudeme potřebovat ani spouštět aplikace, jelikož všechno zvládnou právě Zkratky.