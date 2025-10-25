Co vše lze upravit na zamykací obrazovce iPhonu v iOS 26

Liquid Glass
Uzamčená obrazovka v iOS 26 prošla vizuálním redesignem a klíčovým prvkem nového vzhledu je tzv. Liquid Glass – efektní skleněné rozhraní s realistickými světelnými odlesky. Dva přizpůsobitelné ovládací prvky ve spodní části obrazovky jsou nyní větší, „vznášejí se“ nad pozadím a působí jako lesklé skleněné bubliny. Také hodiny nově podporují vzhled „Glass“, kdy mají matný, zamlžený efekt se světelnými odlesky. Barvu skla lze upravit – na výběr jsou přednastavené varianty od Applu nebo si můžete zvolit vlastní odstín.
Fotogalerie
Hodiny
Zobrazení času na uzamčené obrazovce získalo nejen nový vzhled, ale i funkce. Uživatelé mohou velikost hodin snadno měnit – stačí během úprav uchopit jejich roh a táhnout dolů. Tato funkce je však dostupná pouze pro první z nabízených fontů a u západního typu číslic. Pokud máte nastavené fotografie jako tapetu, velikost času se navíc může automaticky přizpůsobit tak, aby nezasahoval do hlavního motivu. Při použití režimu Photo Shuffle se poloha a velikost času mohou měnit podle jednotlivých snímků. Tato adaptivní estetika se promítla i do nového ciferníku pro Apple Watch.
Fotogalerie #2
Tapety
Apple pro iOS 26 připravil novou výchozí tapetu s více odstíny modré a jemným pohybem, který reaguje na naklánění telefonu. Tapeta tak působí živěji a přirozeněji. Celé prostředí uzamčené obrazovky je vyladěno do stejného vizuálního stylu – skleněné odlesky, jemné stíny a průhlednost. Ikony kategorií pro výběr tapet byly rovněž aktualizovány, aby ladily s novým designovým jazykem Liquid Glass.
Fotogalerie #3
Prostorové scény: 3D efekt z běžných fotek
Jednou z nejvýraznějších novinek v iOS 26 jsou tzv. Spatial Scenes. Jde o funkci, která pomocí hloubkových dat přetváří klasické 2D fotografie v prostorové 3D obrazy. Motiv na fotce se oddělí od pozadí a při pohybu telefonu dochází k jemnému posunu obou vrstev, což vytváří působivý prostorový efekt. Tuto funkci lze aktivovat klepnutím na ikonu s horou a sluncem při výběru fotografie. K dispozici je nejen na uzamčené obrazovce, ale i v samotné aplikaci Fotky, a funguje i se staršími snímky pořízenými iPhonem.
Fotogalerie #4
Widgety a Apple Music: Vylepšené možnosti i zábava
Widgety na uzamčené obrazovce mají nyní větší flexibilitu – lze je umístit nejen pod hodiny, ale nově i na spodní okraj obrazovky. Díky adaptivnímu rozvržení se mohou posouvat dolů, aby nepřekrývaly hlavní motiv na tapetě. Apple také přidal nový widget pro vyhledávání v Apple Music. A co se týče přehrávání hudby – rozhraní „Now Playing“ dostalo novou celoplošnou podobu. Album art se nyní zobrazuje přímo na uzamčené obrazovce, kde se plynule rozšiřuje a animuje během přehrávání.