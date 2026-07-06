iOS 27 prozradil tajemný nový produkt Applu. Má mít dvě kamery a využívat Siri

Druhá vývojářská beta systému iOS 27 možná odhalila jeden z nejzajímavějších produktů, na kterém Apple v současnosti pracuje. Vývojář Sam Henri Gold objevil v systémovém kódu zmínku o dosud neznámém zařízení s označením B790, které má využívat dvě kamery umístěné po stranách hlavy uživatele. Ačkoli Apple zatím nic oficiálně nepotvrdil, vše nasvědčuje tomu, že firma připravuje novou generaci nositelné elektroniky zaměřené na umělou inteligenci.
Nově objevený kód v iOS 27 obsahuje zmínku o zařízení s interním označením B790. Součástí kódu je také popis, podle kterého zařízení pracuje se „dvěma snímky z kamer umístěných po obou stranách hlavy uživatele“. Právě tato informace okamžitě rozpoutala spekulace o tom, co Apple vlastně připravuje. Sam Henri Gold nejprve upozornil na možnost, že by mohlo jít o dlouho očekávané chytré brýle Applu. Existuje ale ještě jedna varianta, která se v současnosti jeví jako pravděpodobnější.
Podle několika důvěryhodných úniků Apple již delší dobu vyvíjí sluchátka AirPods vybavená kamerami. Ty by nesloužily k fotografování ani natáčení videa, ale jako senzory pro funkce založené na umělé inteligenci. Zajímavé je i samotné označení. AirPods Pro 3 mají podle dřívějších informací interní kódové označení B788. Nové zařízení B790 tak do této řady velmi dobře zapadá a mohlo by představovat výkonnější model, o kterém se v posledních měsících hovoří jako o AirPods Ultra. Naopak chytré brýle Applu mají být podle zákulisních informací označovány interním názvem N50, což naznačuje, že objevený kód pravděpodobně odkazuje na jiný produkt.
/System/Library/AssetsV2/com_apple_MobileAsset_UAF_IF_PlannerOverrides/purpose_auto/9aaa6a204118137235983cc3f1eecae8a125c550.asset/AssetData/PCC/system_prompt_metadata/system_prompt.json seems to hint at some smart glasses codenamed B790 pic.twitter.com/IEmbfleth4
— sam henri gold (@samhenrigold) July 3, 2026
Visual Intelligence bude hrát hlavní roli
Kód zároveň ukazuje, že tajemné zařízení bude úzce spolupracovat s funkcí Visual Intelligence. Ta už dnes dokáže na podporovaných iPhonech rozpoznávat objekty, text nebo známá místa prostřednictvím fotoaparátu. V iOS 27 Apple tuto funkci ještě rozšiřuje. Nově ji lze spustit přímo z aplikace Fotoaparát prostřednictvím režimu Siri, který využívá umělou inteligenci k analýze obrazu v reálném čase. Pokud by se Visual Intelligence přesunula do AirPods nebo chytrých brýlí, uživatel by mohl získávat informace o okolním světě prakticky bez nutnosti vytahovat iPhone z kapsy.
Představte si, že se podíváte na historickou budovu, rostlinu nebo obraz v galerii. Kamery umístěné ve sluchátkách nebo brýlích zachytí scénu a Siri během několika okamžiků vysvětlí, na co se právě díváte. Podobně by bylo možné rozpoznávat text, překládat cizí jazyky, identifikovat předměty nebo poskytovat kontextové informace bez nutnosti držet telefon v ruce. Právě takovou budoucnost Apple podle dostupných informací plánuje pro svou další generaci nositelných zařízení.
Kód prozradil první detaily
Samotný kód zatím mnoho dalších informací neobsahuje. Naznačuje ale, že systém počítá s rozpoznáváním známých objektů, památek i textu. Mezi příklady se objevuje například Eiffelova věž nebo obyčejný hrnek na kávu, které mají sloužit jako ukázky fungování technologie. To potvrzuje, že Apple připravuje zařízení, které bude schopné analyzovat okolní svět podobně jako dnešní Visual Intelligence na iPhonu.
Přestože se první zmínky objevily už v iOS 27, na samotný produkt si zřejmě ještě nějakou dobu počkáme. Podle informací agentury Bloomberg plánuje Apple uvést jak chytré brýle, tak novou generaci AirPods s kamerami až během druhé poloviny roku 2027. Objev v kódu iOS 27 ale potvrzuje, že vývoj těchto zařízení pokračuje a software se na jejich příchod začíná připravovat. Apple tak zřejmě míří do éry, kdy budou umělou inteligenci využívat nejen telefony, ale i sluchátka a další nositelná elektronika.