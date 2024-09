Recenze AirPods 4 s ANC: Dokonalá sluchátka takřka pro každého!

Když Apple v roce 2016 představil světu první generaci sluchátek AirPods, setkal se s rozporuplnými reakcemi. Zatímco někteří uživatelé byli z této novinky nadšeni, jiní poukazovali na její vysokou cenu a zvláštní design s tím, že právě kvůli těmto dvěma faktorům není možné, aby se tato sluchátka prosadila. A hle, o pár let později jsou AirPods celosvětovým fenoménem a já tu sedím u recenze AirPods 4 s ANC, tedy jinými slovy u testu čtvrté generace základního modelu, který se dočkal vůbec poprvé v historii ve vyšší verzi podpory ANC. A upřímně řečeno, jsem za to moc rád.

AirPods totiž využívám de facto od první generace s tím, že jsem za dobu jejich existence měl v uších (či na uších v případě modelu Max) všechny modely. Nejvíce času jsem pak strávil s AirPods 1. a 2. generace spolu s AirPods Pro 1. generace, což je právě pro tuto recenzi docela příznačné. AirPods 2 totiž po představení AirPods 4 zmizely z nabídky, když je nižší verze tohoto modelu nahradila, zatímco AirPods Pro 1. generace přinesly jako první sluchátka z dílny Applu ANC. Pojďme se tedy podívat na to, co z této zajímavé propojenosti

Vzhled je (skoro) stejný a přesto baví

Po designové stránce se AirPods 4 mezigeneračně ve srovnání s AirPods 3 změnily jen nepatrně. Sluchátka jako taková mají jen trochu jinak rozložené senzory a nabíjecí pouzdro je zhruba o třetinu menší než to, na které jsme byli zvyklí u předešlé generace. Nicméně i přesto nabízí nové AirPods 4 až 30 hodin poslechu, stejně jako tomu je v případě AirPods 3. Samozřejmostí je pak USB-C port na spodní straně a v případě ANC modelu i podpora bezdrátového nabíjení skrze Qi nabíječku a magnetický nabíjecí puk pro Apple Watch či reproduktor pro funkci Najít.

Co mi pak přijde vyloženě super, je to, že i u takto levného produktu (AirPods 4 bez ANC stojí 3690 Kč coby nástupci AirPods 2, AirPods 4 s ANC pak vychází na 4990 Kč) dbá Apple na detaily. Skvělým důkazem je skrytí přední LED diody takříkajíc pod povrch, díky čemuž tak není její umístění na bílém plášti pouzdra vůbec vidět. Bílé, oranžové či zelené světýlko pak září takříkajíc z ničeho, což působí opravdu zajímavě a efektně. Druhým líbivým detailem je nahrazení klasického fyzického tlačítka pro reset a párování, které bylo doposud umístěno na zadní straně, za tlačítko kapacitní, které je umístěno na přední straně pod LED diodou. To funguje zcela stejně jako dřívější fyzické tlačítko, ale taktéž není na pouzdře vidět, díky čemuž je tak design pouzdra maximálně minimalistický. V kombinaci s miniaturními rozměry pouzdra AirPods 4 zkrátka technologické porno, které se musí líbit každému!

Výdrž mohla být lepší … nebo ne?

Leckdo by si možná myslel, že zmenšením nabíjecího pouzdra připravil Apple své uživatele o pár hodin výdrže navíc. Fakt je však kupodivu to, že výdrž neklesala u pouzdra jako takového, nýbrž u sluchátek, která jsou přitom velikostně takřka stejná jako tomu je v případě AirPods 3. Přepracování jejich vnitřního designu si ale holt zřejmě vyžádalo určitou daň, kvůli které tak zvládnou nově hrát „jen“ 5 hodin na jedno nabití bez ANC, což je o hodinu méně než kolik zvládají AirPods 3. Pozitivní je nicméně alespoň to, že celková kombinovaná výdrž s nabíjecím pouzdrem je i nadále 30 hodin. I nadále navíc sluchátkům stačí pětiminutový odpočinek na další hodinu poslechu, takže myslím, že v případě výdrže si ve výsledku člověk stěžovat zas až tak nemůže. Je ale pravda, že určitý downgrade přeci jen překvapí a tak nějak psychologicky ho nerad vidím.

Zvuk, ANC a další libůstky

To nejdůležitější u sluchátek je samozřejmě jejich zvukový projev, na který jsem byl upřímně řečeno velmi zvědavý. Poslední roky totiž používám AirPods Pro, které byly vždy klasickým AirPods zvukovou kvalitou uskočené a to dost možná i díky silikonovým špuntům. Přeci jen, peckový tvar klasických AirPods by neměl být úplně ideální kvůli neschopnosti perfektně zvukovod a do něj „pumpovat“ hutné basy a celkově živelnost zvuku jako takového v pomyslném vakuu. O to víc mě překvapilo, jak AirPods 4 hrají.

Rozhodně bych se neoznačil za audiofila ani nic podobného, ale zas na druhou stranu mám rád kvalitu a když už poslouchám, chci, aby daná věc zněla opravdu dobře. Zde jsem si ale byl moc dobře vědom, že jdu testovat sluchátka s cenovkou začínající na 3690 Kč, což je cena, za kterou Apple ještě donedávna prodával AirPods 2. generace z roku 2019. Ty sice zněly fajn, ale neřekl bych, že jejich zvuk odpovídal právě s přihlédnutím na cenu roku 2024. To se ale s AirPods 4 zásadně mění! Zvuk, který tato generace nabízí, je v rámci poměru cena – výkon opravdu fantastický a myslím si, že bude stačit opravdu každému běžnému uživateli. Je dostatečně energický a živelný, zároveň ale velmi příjemně vyvážený. Palec nahoru patří Applu i za basovou složku, která není rozhodně přepálená, ale zároveň ani upozaděná. Zkrátka a dobře, takový zlatý střed, který dokreslí perfektně danou skladbu, ale nehrozí zde, že by i z na basy bohatého hip hopu udělal neposlouchatelnou směsici zvuků.

Kdybych pak měl zvukovou kvalitu porovnat s ostatními generacemi AirPods, druhou generaci nové „čtyřky“ rozhodně převyšují a nebojím se říci, že jsou na tom lépe i v porovnání s AirPods Pro 1. generace a AirPods 4, byť v zde už není skok až tak velký. Co se pak týče AirPods Pro 2, které jsem v minulosti taktéž recenzoval, ty hrají stále o něco lépe, ale sám sobě kladu otázku, zda jejich lepší zvuk stojí skutečně za příplatek 1800 Kč. AirPods Pro 2 totiž Apple nyní prodává za 6790 Kč. Skoro bych si dokonce až troufnul říci, že ne, ale toto rozhodnutí je samozřejmě na každém s ohledem na to, jak zvuk vnímá, potažmo jaký tvar sluchátek mu více vyhovuje.

Mému testování samozřejmě neuniklo ani ANC, na které jsem byl opravdu extrémně zvědavý vzhledem k tomu, že u Applu nyní vidíme vůbec poprvé nasazení této technologie do peckových sluchátek. Přeci jen, aktivní potlačení okolního hluku bylo doposud doménou primárně jen špuntových sluchátek, potažmo klasických náhlavních modelů, jenž překryjí celé uši. I zde ale odvedl Apple opravdu fantastickou práci a světu ukázal, že k aktivnímu potlačení okolního hluku špunty opravdu nepotřebujete.

I zde funguje ANC „jednoduše“ tak, že nechtěné vnější zvuky jsou rušeny jinými zvuky, které je eliminují. Jedná se o mírně slyšitelné šumění, které vás od okolí velmi solidně izoluje, byť samozřejmě za cenu toho, že jej člověk trochu slyší. Ano, ANC v podání AirPods 4 nefunguje tak dobře jako v případě AirPods Pro 2, neřkuli AirPods Max, přičemž šumění lze u „čtyřek“ slyšet výrazněji než u těchto dvou modelů. Nebojím se jej však přirovnat co se kvality i úrovně šumu týče k AirPods Pro 1. generace, což je samo o sobě super. Po aktivaci ANC se totiž rázem zavřete do vašeho světa, ve kterém jste jen vy a vaše hudba a to i v případě, že se třeba procházíte po standardně hlučném městě. Já si střihl s AirPods 4 pár cest MHD a procházek a musím uznat, že běžné vnější zvuky vám do uší skutečně nepustí a když už, jedná se o opravdu solidní kravál, který by vás jinak obtěžoval daleko víc. Třeba ve vlaku nebo v autobuse okolí neslyšíte takřka vůbec a když někde kousek od vás zatroubí auto, namísto hlasitého pronikavého zvuku zní klakson jakoby někde z dálky. ANC je tedy opravdu působivé.

Díky čipu H2, kterým disponují kromě AirPods 4 i AirPods Pro 2. generace, si navíc můžete u těchto sluchátek užít chytré audio funkce, které právě tento čip umožňuje. Naprostá pecka je za mě izolace vašeho hlasu, která extrémním způsobem zvyšuje srozumitelnost hovorů bez ohledu na okolní podmínky. Jinými slovy, je víceméně jedno, kde se právě pohybujete či co děláte, jelikož vás protistrana uslyší velmi dobře za každé situace. V případě, že jste v tichém prostředí, bude váš hlas jasný a celkově bude působit skoro až tak, jako kdybyste zrovna stáli vedle osoby, se kterou voláte. Jakmile se pak dostanete do hlučnějšího prostředí, váš hlas se sice trochu změní a již nebude tak čistý a jasný, stále ale bude bez problému slyšitelný a srozumitelný.

Já například donedávna nemohl s kolegou Romanem moc volat ve chvíli, kdy on zrovna sekal zahradu nebo já vařil. S příchodem iOS 18, aktualizace firmwaru jeho AirPods Pro 2 a mých testovacích AirPods 4 se ale tato situace zcela změnila. Když on seká, já už jeho sekačku absolutně neslyším a vnímám jen jeho hlas, byť trochu méně jasný. A já si zase můžu při hovorech vesele vařit, aniž bych musel vysvětlovat, proč mi zrovna do mikrofonu prská smažící se cibule. Pro mě osobně je přitom tento upgrade dost možná tím nejzásadnějším, který AirPods 4 přináší, jelikož přes AirPods volám skutečně často a logicky tak potřebuji, aby byl můj hlas dobře slyšitelný. A o to víc jsem rád, že je tato vychytávka k dispozici i u základních AirPods 4 za 3690 Kč.

Co mají AirPods 4 s ANC navíc oproti základním „čtyřkám“ je kromě ANC samozřejmě i adaptivní zvuk, který se zesiluje a zeslabuje na základě úrovně okolního hluku, spolu s režimem propustnosti a detekce konverzací. Ani jedna z těchto věcí přitom není samozřejmě ve světě Applu žádnou novinkou, jelikož tyto vychytávky Apple nabízí právě i u AirPods Pro 2 díky čipu H2. Funkčnost všech těchto vychytávek je pak opravdu parádní a člověk kolikrát skoro až žasne, jak přesně dokáží sluchátka rozpoznat a „pochopit“, že se zrovna s někým bavíte, potažmo že je třeba přizpůsobit zvuk hluku ve vašem okolí a tak podobně.

Pár detailů, které potěší

Upřímně nevím, zda za bleskurychlé připojení AirPods 4 k iPhonu může čip H2, nejnovější Bluetooth 5.3 či jiné Apple kouzlo, ale musím říci, že rychlost, jakou se dokáží nové AirPody s iPhonem 16 Pro spárovat je naprosto fantastická. Už rychlost spárování AirPods Pro 1 se mi před lety zdála velmi slušná, nyní se však ve srovnání s AirPods 4 zdá jako hlemýždí. Pozitivně vnímám i nasazení soustavy průduchů na vyrovnání tlaku, díky čemuž nemá člověk pocit uspaného, „natlakovaného“ ucha ani po delší době poslechu. Respektive alespoň tak vnímám tento upgrade ve srovnání s AirPods 3 já. Jasně, zrovna tyto věci jsou ve výsledku detaily, ale uživatelský komfort díky nim letí vzhůru a to je samozřejmě pozitivní.

Ano, asi by se dalo lamentovat třeba nad tím, proč Apple ani letos nezkusil dodat AirPods v nové barevné variantě a jsou tak i nadále k dispozici jen a pouze v bílé. Sám sobě si však při psaní těchto řádků kladu otázku, zda bych o černé či jinak barevné AirPods vlastně stál. Vždyť i díky své bílé barvě jsou AirPods doslova ikonická sluchátka, která naučila uživatele používat bezdrátová sluchátka jako taková. A když člověk vidí v uchu někoho něco bílého, rázem mu v hlavě naskočí, že se jedná asi o AirPods. Změnou barvy by tedy byl Apple sám proti sobě.

Resumé

Hodnocení AirPods 4 po týdnu používání je pro mě ve své podstatě naprostá hračka, jelikož vše podstatné by se dalo shrnout do fráze: Pokud nemáte AirPods Pro 2, okamžitě pro AirPods 4 utíkejte!“. Jedná se totiž o opravdu fantastická sluchátka, která nabídnou běžnému uživateli snad vše, na co si jen vzpomene. Jasně, můžeme zde polemizovat nad tím, zda není škoda, že u nich Apple taktéž nenasadil dotykové plošky á la AirPods Pro 2 pro ovládání hlasitosti, ale jejich ovládání je založeno jen na tlakových snímačích, či zda nezamrzí absence čipu U1 pro místní hledání sluchátek v Najít. Je ale třeba si uvědomit, že se bavíme o sluchátkách, které lze v základu mít za 3690 Kč a ve vyšší verzi pak za 4990 Kč. Základní verze za 3690 Kč je přitom doslova brutální nástupce AirPods 2. generace, za které je Apple ve své nabídce vyměnil. Vyšší verze za 4990 Kč je pak dle mého oproti AirPods 3 taktéž uskočená skoro až neuvěřitelně, protože kromě lepšího zvuku je tu i ANC a vše s ním spojené.

Zkrátka a dobře, já si AirPods 4 zamiloval a jsem si jistý, že se jich pěkných pár dalších let v žádném případě nezbavím. Jak v nižší, tak ve vyšší verzi totiž dávají s ohledem na svou cenu smysl a to jak v případě, že potřebujete „jen“ hands-free pro hovory, tak i v případě, že si rádi užíváte s vaší oblíbenou hudbou v uších. Zde skutečně není prostor pro váhání. Takto nadšený jsem totiž z Apple produktů za poslední roky opravdu nebyl.

