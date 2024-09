Testujeme AirPods 4 s ANC a zatím si o nich myslíme toto

Vedle iPhonů 16 a 16 Pro či Apple Watch 10 začal Apple dnes prodávat taktéž čtvrtou generaci sluchátek AirPods. Ta se nám podařila díky naší spolupráci s Mobil Pohotovostí „ulovit“ na testy ve verzi s ANC a jelikož ji již začínám testovat, je na čase vás seznámit s prvními poznatky, které zatím mám. Pojďme se tedy podívat na první dojmy z AirPods 4.

Jestli vám něco vyrazí „na první dobrou“ u AirPods 4 dech, pak je to určitě jejich miniaturní nabíjecí pouzdro. Protože to, když položíte třeba vedle pouzdra AirPods Pro 1, vypadá opravdu neuvěřitelně a já skoro až nechápu, jak do něj Apple dokázal vtěsnat nabíjecí baterii. Hezký detail je pak absence fyzického tlačítka pro reset a párování či neviditelná LED dioda, která se rozsvítí jakoby zpod plastu.

Jelikož jsou tvarově AirPods 4 prakticky stejná jako AirPods 3, můžete si být víceméně jistí tím, že pokud vám „trojky“ držely, zde nebudete mít problém. Já se zatím do hodnocení zvuku nechci příliš pouštět, jelikož je potřeba, abych si toho poslechl mnohem víc a na daleko víc místech než jen v tiché kanceláři a v lehkém šumu města, ale alespoň z toho, co jsem zatím slyšel, mi přijdou AirPods 4 zvukově na velmi podobné úrovni jako AirPods Pro 1. generace. A to je za mě osobně opravdu mazec. Vždyť se bavíme o otevřených sluchátkách typu pecky, které vám ani zdaleka tak dobře neutěsní zvukovody a tedy by vám neměla být schopna poskytnout hudbu v takové kvalitě. Ale věřte, nevěřte – kvalita je senzační.

Velmi dobré mi přijde i ANC, které se u otevřených sluchátek vidí minimálně. Zde jej Apple poměrně odvážně nasadil a dobře udělal. Alespoň z toho, co jsem zatím zkusil, tlumí ANC opravdu slušně a myslím si tedy, že bude u AirPods 4 i jedním z hlavních prodejních argumentů. Jasně, nelze čekat zázraky, ale bavíme se o sluchátkách za necelých 5000 Kč, která nabízí vynikající konektivitu s Apple ekosystémem, perfektní mikrofon pro hovory, ikonický design či solidní výdrž baterie. Po prvních desítkách minut s AirPods 4 v uších mi tedy přijde, že Apple vedle ani u této generace nešlápnul.

