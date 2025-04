Mobil Pohotovost zlevnila AirPods!

Komerční sdělení: Sluchátka AirPods jsou bez jakékoliv nadsázky jedněmi z nejoblíbenějších sluchátek na světě a to již pěkných pár let. Ostatně, stačí se podívat kolem sebe a hned uvidíte, kolik lidí je má v uších v případě klasických verzí, potažmo na uších v případě AirPods Max. A jejich obliba by byla ještě vyšší, kdyby byla tato sluchátka o něco dostupnější. Jejich cena totiž není rozhodně nejnižší a mnohé uživatele proto určitě odrazuje od nákupu. Čas od času však lze narazit na akci, díky které lze AirPods sehnat levněji a třeba i s dárky. Přesně taková nyní běží u Mobil Pohotovosti.

Pokud si vystačíte se základním modelem, zcela určitě vás potěší, že AirPods 4 spadly s cenou z 3690 Kč na pouhých 3489 Kč. Velmi příjemný cenový pád ale zažily třeba i AirPods Pro 2, které namísto 6289 Kč nyní seženete jen za 5989 Kč. To však není ani zdaleka vše. Pokud pak jste fanoušky náhlavních modelů, potěší sleva na AirPods Max, které seženete jen za 13 590 Kč. Jedná se tedy rozhodně o velmi lákavou akci, která se vyplatí využít.

AirPods ve slevě na Mobil Pohotovosti naleznete zde