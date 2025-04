Bezztrátový zvuk pro AirPods Max je konečně tu! Tento firmware vám jej zpřístupní

Majitelé AirPods Max s USB-C portem mají ode dnešní noci opět důvod k radosti. Poté, co Apple v pondělí uvolnil pro tato sluchátka firmware zpřístupňující na nich podporu bezztrátového zvuku, aby jej následně kvůli problémům s instalací stáhl, totiž nyní vydal jeho novou verzi, která by už měla být bez problému nainstalovatelná. Máte-li tedy AirPods Max s USB-C i vy, nový firmware by vám na ně již měl jít nahrát.

Zatímco pondělní firmware nesl označení 7E99, ten nynější je označen jako 7E101. Z hlediska obsahu by se nicméně mělo jednat o totožné softwary a jediný rozdíl by tedy měl být v tom, že ten nově vydaný obsahuje opravu chyby, která u původního firmwaru zamezovala instalaci.

Jak podle Applu urychlit aktualizační proces firmwaru AirPods Max

Aktualizace na nejnovější verzi iOS (bezztrátový zvuk na USB-C AirPods Max vyžaduje iOS 18.4 nebo macOS 15.4).