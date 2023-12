Proč vyjde GTA 6 až v roce 2025? Rockstar možná čeká na PS5 Pro

Celý svět je momentálně poblázněn trailerem na GTA 6. Nadšení ale brzdí skutečnost, že hra dorazí až v roce 2025. Trailer vypadal velmi dobře. Ačkoli někteří tvrdili, že se o grafice nedá z takové ukázky téměř nic vyčíst, opak může být pravdou. Rockstar pravidelně dělá trailery v použitém herním enginu a pokud se podíváte na ten první ke GTA 5, hra posléze vypadala snad ještě lépe (samozřejmě nelze opomíjet, že titul vyšel na PS3 a posléze dorazil jak na PS4, tak PS5). Podle sdělení bývalého animátora z Rockstaru Mike Yorka bude ovšem GTA 6 vypadat jako v traileru. I když ve studiu tento muž již nepracuje, vzhledem k jeho dlouhým zkušenostem má jeho slovo váhu.

Na druhou stranu je též možné, že vývojáři chtěli povzbudit obrovská očekávání hráčů a přeci jen s úrovněmi detailů trošku přestřelili. Hra totiž vypadala skvěle a jelikož byla ohlášena na PS5 a Xboxy Series X/S, těžko říct, zda tyto konzole, obzvláště pak Xbox Series S, takovou kvalitu zvládnou. Přeci jen v roce 2025 to bude 5 let od uvedení PS5 a Xboxů na trh. Možná je ale za tím něco víc a Rocsktar (třeba i úmyslně) čeká na vylepšenou verzi jak PS5, tak konzolí od Microsoftu.

Pojďme se podívat na PS5 Pro. O PS5 s novými a výkonnějšími vnitřnostmi se již nějakou dobu spekuluje a vydání by mělo být dle zdrojů naplánováno na rok 2024. To by přibližně odpovídalo prodlevě mezi PS4 (2013) a PS4 Pro (2016). Hlavním očekáváním od „Pro“ verze je pochopitelně velký nárůst výkonu, přičemž u této konzole se má již myslet na hraní při rozlišení 8K. Ostatně dle většiny zdrojů mají PS5 Pro definovat slova „8K a ray tracing“. Na každý pád je třeba dodat, že 8K televize rozhodně nejsou standardem. Hráči tedy rozhodně uvítají, pokud PS5 Pro nabídne plnohodnotné hraní ve 4K při 60 a více fps.

Výkon PS5 Pro

Základní PS5 v současné době používá procesor založený na AMD Zen 2 a grafiku RDNA 2 na vlastní čipové sadě. V nedávných příspěvcích bylo řečeno, že celkový výkon procesoru PS5 Pro velmi přesáhne 3,6 GhZ. Grafický výkon má být taktován na 2,7 GHz. Sečteno podtrženo má mít PS5 Pro výkon kolem 23 Tflops. Jen pro srovnání je na místě zmínit, že PS5 má výkon 10,28 Tflops. Xbox Series X pak 12 Tflops.

Cena PS5 Pro

Cenu novinky můžeme jen těžko odhadovat. Pokud ale budeme vycházet z minulosti (PS4 Pro stála při uvedení na trh 399 dolarů, tedy stejně jako před lety PS4), mohl by PS5 Pro jít ve šlépějích své předchozí generace. Takže by mohl být k dostání za 499 dolarů jako v roce 2020 PS5. Žádný hráč by však nemohl být překvapen, kdyby nová konzole od Sony stála ve skutečnosti více. Již dlouho vývojáři říkají, že ceny her by měly povyrůst. Ostatně u GTA 6 se spekuluje, že cena hry by měla být až 150 dolarů. Rozpočet na její vývoj byl údajně stanoven na 500 milionů dolarů. Na marketing se počítá s dalšími 100 miliony dolarů.