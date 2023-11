GTA 6 cena má být astronomická! Zaplatíte tolik peněz Rockstaru za „blbou“ videohru?

Od prvního traileru k novému dílu ze série Grand Theft Auto, tedy GTA 6, nás dělí zřejmě již jen několik málo dnů, maximálně týdnů. Šéf studia Rockstar Games, které za sérií GTA stojí, totiž nedávno oznámil, že trailer k novému dílu vyjde někdy na začátku prosince – tedy v době, kdy bude studio slavit 25 let od svého založení. Možná ještě diskutovanější než samotný trailer je však nyní cena GTA 6, která má být podle čím dál tím většího množství úniků astronomická. To proto, že měl Rockstar vynaložit na vývoj tohoto titulu v posledních letech suverénně nejvíce peněz, co kdy vývoj videohry spolknul, kvůli čemuž má být oproti snad všem nynějším titulům výrazně napřed z hlediska hratelnosti či obecně všech ostatních herních prvků. Dočkat se máme například velmi pokročilé umělé inteligence NPC postav, živého města, velmi věrohodné fyziky vody či destrukcí, velké mapy, spousty možností, jak se „vydovádět“ a samozřejmě i parádní grafiky. A za tohle si má Rockstar nechat zaplatit vskutku královsky.

GTA 6 cena

Zatímco dnešní AAA hry v čele s nedávno vydaným Call of Duty: Modern Warfare III se prodávají maximálně za 1999 Kč, cena GTA 6 má být o poznání výš. Čím dál tím víc věrohodných zdrojů totiž tvrdí, že je Rockstar rozhodnut hru prodávat „v základu“ v USA za 149,99 dolarů, tedy v přepočtu 3350 Kč a to prosím bez daně. Při přičtení daně bychom se tedy mohli v Česku dostat klidně na částku atakující 4000 Kč, pravděpodobně pak 3999 Kč. Oproti nynějším AAA titulům by tedy mohlo být GTA 6 až dvakrát dražší. Je nicméně velkou otázkou, co hráč za tuto cenu dostane. V kuloárech se totiž šušká o tom, že má Rockstar s GTA 6 velké plány a v následujících letech jej chce „modulárně“ rozšiřovat jak v rámci singleplayeru, tak i multiplayeru o nové obří města a jiné lokace spolu s předměty, vozidly a tak podobně. Je tedy možné, že 3999 Kč zajistí hráčům plný přístup k těmto přídavkům až do konce podpory této hry, co už zní přeci jen trochu lépe. Vždyť DLC ke hrám jsou standardně zpoplatněny a když jich vyjde vícero, finální cena celé hry dokáže nabobtnat opravdu slušně. Ať už je ale pravda jakákoliv, alespoň částečně bychom se jí měli dozvědět už brzy.