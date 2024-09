PS5 Pro oficiálně odhalen! Co nabízí nejvýkonnější PlayStation všech dob?

PS5 Pro se počínaje dneškem stává realitou! Sony totiž před malou chvílí v krátkém technickém streamu vedeném architektem konzolí PlayStation 4 a 5 odhalilo novou verzi PlayStationu 5, která je samozřejmě tím suverénně nejlepším, co kdy Sony na poli herních konzolí ukázalo. Co tedy PS5 Pro nabízí?

Podle Sony je nový PS5 Pro do jisté míry splněným snem vývojářů či minimálně alespoň přiblížením se ke splnění snu. Například rychlost renderování obrazu se zlepšila oproti PS5 o 45 %. V hlavní roli je zde větší GPU, pokročilejší Ray-Tracing a upscaling poháněný umělou inteligencí. Díky tomu tak mají hry běžet daleko plynuleji a zároveň v nich mají být vidět mnohem více detaily. K vidění byly ukázky z The Last of Us Part 2, které srovnávaly PS5 a PS5 Pro, přičemž na PS5 Pro běžela hra ve 4K při 60 FPS, na PS5 pak „jen“ ve 30 FPS. Obecně by tedy měla být na PS5 Pro radost hrát. Nicméně jakékoliv hlubší technické detaily Mark Cerny na prezentaci neodhalil, čímž docela překvapil. Přeci jen, v minulosti Sony na „čísílka“ docela bylo.

Fotogalerie PlayStation 5 Pro 1 PlayStation 5 Pro 2 PlayStation 5 Pro 3 PlayStation 5 Pro 4 PlayStation 5 Pro 5 PlayStation 5 Pro 6 Vstoupit do galerie

Sony začne prodávat PlayStation 5 Pro 7. listopadu. Předobjednávky začínají 26. září. Její cena je nastavena na 799 euro (tedy v přepočtu 20 000 Kč) s tím, že českou cenu zatím bohužel neznáme. Pozitivní nicméně je, že v základu dostane PS5 Pro 2TB úložiště. V horizontu pár hodin by však snad měla být venku. Tak co, brousíte si na nové PS5 Pro zuby?

PlayStation 5 Pro si půjde objednat zde