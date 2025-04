Nové tlačítko iPhonů 16 (Pro) nevzniklo primárně kvůli focení, ale kvůli této funkci

Když Apple loni v září světu představil iPhony 16 (Pro) se zbrusu novým tlačítkem na boční straně, poměrně dost tímto krokem zaujal. Boční tlačítko totiž tehdy bylo prezentováno, nebo minimálně uživatelsky vnímáno, primárně coby fyzická spoušť pro fotoaparát s možností jej zajímavě ovládat ať pohyby prstu po něm do stran nebo namáčknutím a domáčknutím. Ze zajímavého prvku se však stal tehdy poměrně rychle jedna z nejkritizovanějších věcí celé „šestnáctkové“ řady iPhonů a to jednoduše proto, že uživatelům jeho umístění úplně nesedlo do ruky focení přes něj tak není natolik intuitivní, jak očekávali. Nicméně poté, co Apple před pár dny vydal pro veřejnost iOS 18.4 s podporou Apple Intelligence v ČR, se nebojím říci, že tlačítko Ovládání fotoaparátu vlastně nevzniklo primárně za účelem focení, ale spíš pro aktivaci Apple Intelligence.

Není tomu tak dlouho, co jsem napsal článek o tom, jak na mě po půl roce s iPhonem 16 Pro tlačítko Ovládání fotoaparátu působí. Tehdy jsem v něm psal, že sice ani zdaleka nevyužívám všechny jeho možnosti, ale přijde mi fajn mít po ruce možnost skutečně rychlého spuštění fotoaparátu, který „naběhne“ po pouhém stisknutí tlačítka. Člověk tedy nemusí odemykat iPhone a swajpovat prstem z pravé strany doleva, popřípadě držet ikonku foťáku, aby se mu fotoaparát spustil. Focení přes toto tlačítko pak také není úplně od věci, avšak komfortně se přes něj dá fotit vlastně jen při používání telefonu na výšku právě kvůli jeho (ne)šťastnému umístění na boku telefonu.

Volba místa pro tlačítko Ovládání fotoaparátu však byla pravděpodobně záměrná a Apple ji jen špatně odkomunikoval. Boční tlačítko totiž slouží rovněž ke spuštění funkce Visual Intelligence, tedy de facto kombinace funkcí Google Lens a ChatGPT, přičemž tuto funkci přinesl na iPhone 15 Pro a novější výše zmíněný iOS 18.4. A vy už asi tušíte, kam předešlými řádky mířím. Visual Intelligence totiž budete takřka 100% ve valné většině případů používat s iPhonem orientovaným na výšku – tedy zkrátka tak, jak se standardně používá. A díky umístění tlačítka Ovládání fotoaparátu tam, kam jej Apple nasadil, budete mít rychlý aktivátor této zajímavé funkce neustále po ruce, což je upřímně řečeno opravdu fajn.

Předešlými řádky nechci Apple v žádném případě nějak obhajovat, protože si stále myslím, že umístění tlačítka Ovládání fotoaparátu je prostě pro focení na šířku nevhodné. Musím ale uznat, že pokud zamýšlel tento prvek vytvořit ani tak ne primárně jako jakousi „spoušť na steroidech“, ale spíš jako další verzi Akčního tlačítka pro rychlé spouštění nejrůznějších akcí, povedlo se mu to geniálně, protože sám na sobě pozoruji, jak rád jak foťák, tak i Visual Intelligence právě přes chytře umístěné tlačítko v případě používání telefonu na výšku využívám. Pokud tomu tak ale skutečně bylo, pak si mohl dát Apple určitě s odkomunikováním jeho vize větší práci.

Boční tlačítko Ovládání fotoaparátu navíc není samozřejmě jedinou možností, jak Visual Intelligence na iPhonu spustit. Nakonfigurovat lze totiž třeba i na Akční tlačítko, popřípadě si jeho ikonku umístit na zamykací obrazovku iPhonu do jednoho ze dvou spodních slotů. Případně je k dispozici i možnost spuštění přes Ovládací centrum. Nicméně všechny tyto tři možnosti spuštění jsou za mě podstatně méně komfortní než využití bočního tlačítka. Sám mám totiž stále k dispozici na testování iPhone 16e a musím říci, že jakmile si člověk na boční spouštěcí tlačítko foťáku či Visual Intelligence zvykne, je přechod na iPhone bez něj docela otrava.