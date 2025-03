Půl roku s novým tlačítkem Ovládání fotoaparátu z iPhonu 16 Pro: Pomocník, nebo zbytečnost?

Skoro se mi tomu až nechce věřit, ale od startu prodejí iPhonů 16 (Pro) uplynulo ve čtvrtek přesně půl roku. Tyto modely jsou tak již ve druhé polovině svého hlavního cyklu, kdy jsou prodávány coby nejnovější modely Applu. Už přes půl roku tedy máme k dispozici i poměrně kontroverzní novinku ve formě tlačítka Ovládání fotoaparátu, které Apple nasadil na pravý bok všech iPhonů 16 coby jakousi spoušť fotoaparátu na steroidech.

Tento prvek totiž umožňuje nejen fotit, ale i velmi slušně celý fotoaparát ovládat a do jisté míry tedy uživateli umožňuje opustit při focení ovládání dotykem. Zdánlivě skvělá myšlenka však dostala hned po startu prodejů první rány ve formě kritiky ze strany uživatelů na to, že je tlačítko umístěno moc vysoko a tedy jej nejde příliš intuitivně používat. Podrobeny kritice však byly i jeho další vlastnosti a leckdo by tak řekl, že to má tlačítko spočítané a po půl roce po něm neštěkne ani pes. Je tomu ale skutečně tak?

Přiznám se, že když jsem iPhone 16 Pro poprvé dostal do rukou, z tlačítka Ovládání fotoaparátu jsem měl taktéž rozporuplné pocity. Na jednu stranu mi přišla fyzická spoušť fajn, na druhou stranu jsem ale pociťoval, že i pro mě jakožto muže se standardně velkýma rukama je tlačítko na boku telefonu umístěno poměrně nešťastně a prostě mi lidově řečeno nejde do ruky. Přepínání různých nastavení foťáku mi pak přišlo docela zdlouhavé a vlastně jediná zábavná věc byla za mě osobně tehdy zoom ovladatelný pohybem prstu do boku po tlačítku. Nyní ale musím říci, že jsem své vnímání tohoto prvku docela přehodnotil.

Stále sice nemůžu říci, že bych tlačítko Ovládání fotoaparátu využíval na maximum, ale existuje řada situací, kdy člověku přijde vhod. Tou první je za mě určitě rychlé spouštění fotoaparátu, kdy pouhým stiskem tlačítka dokážete aktivovat aplikaci Fotoaparát a to po mírné úpravě nastavení i v případě, že máte zrovna zhasnutý displej. Jedná se sice do jisté míry o drobnost, ale když člověk potřebuje čas od času něco rychle vyfotit či natočit, jsou takto uspořené vteřiny prostě fajn – tím spíš, když kromě startu Fotoaparátu můžete podržením tlačítka okamžitě začít nahrávat, potažmo stiskem zachytit rychlou fotku. Ať se to tedy člověku líbí nebo ne, tato novinka práci s foťákem v určitých situacích dokáže skutečně urychlit, což je rozhodně fajn.

Jasně, na předešlé řádky lze namítat, že se přeci jedná o drobnost, která není nikterak zásadní. To je sice na jednu stranu pravda, ale na druhou stranu je stejnou drobností třeba i Akční tlačítko, které jsem si však za poslední dva roky také vcelku zamiloval a to i přesto, že „jen“ zrychlí spuštění svítilny. Jedná se prostě o takové ty drobnosti, které sice úplně nepotřebujete k životu, ale je fajn je mít k dispozici, protože používání telefonu jako takového je díky nim hned příjemnější. Osobně jsem si navíc na spouštění Fotoaparátu přes boční tlačítko zvyknul natolik, že když mi nedávno dorazil na testy iPhone 16e, měl jsem tendenci jeho foťák spouštět taktéž přes bok a byl jsem svým způsobem nesvůj, že to nešlo a já musel jít hezky „postaru“ přes displej.

Cestu k novému tlačítku jsem si však nenašel jen přes spouštění foťáku. Aktivněji jsem jej začal používat zejména přes zimu, kdy bylo venku chladno a já nosil rukavice. Ty mám sice ve verzi s dotykovými ploškami na prstech a měl bych tedy být teoreticky schopný ovládat displej i v nich, ale realita je taková, že spolehlivost ovládání displeje telefonu v rukavicích je za mě docela bídná. Jenže zároveň si člověk nechce v mrazech a při sněžení sundávat rukavice kvůli pár rychlým fotkám. Právě v takových chvílích jsem tak byl rád, že můžu foťák ovládat přes fyzické tlačítko a ačkoliv jsem jej v těchto chvílích využíval jen jako manuální spoušť a nikoliv pro zoomování či další úpravy focení, byl jsem za tuto možnost rád. Nejedná se totiž ve výsledku o žádnou nouzovku, jak by si mohl leckdo na první dobrou myslet.

Poslední situace, ve které mi tlačítko v poslední době dává docela smysl, je focení či natáčení jednou rukou při orientaci telefonu na výšku. Protože úchop s prstem na spoušti je pro mě osobně daleko jistější než úchop, při kterém mám ruku „vykroucenou“ tak, že si telefon opírám o malíček a palcem ovládám softwarovou spoušť. Právě v režimu telefonu na výšku je totiž tlačítko Ovládání fotoaparátu pro palec v ideální výšce a ačkoliv ani zde nevyužívám vlastně jiné funkce než jen zachycení fotky či spuštění natáčení videa, jsem ve výsledku rád, že tu fyzický ovladač pro foťák je a opět mi o něco usnadňuje používání iPhonu.

I přesto, že mě osobě tedy začíná samostatné fyzické tlačítko pro ovládání fotoaparátu celkem „chutnat“, naprosto rozumím tomu, že ve vašem případě tomu tak být nemusí. Například manželka, která má nový iPhone stejně dlouho jako já, si na něj za půl roku absolutně nezvykla a nyní jej vesele ignoruje. Setkal jsem se však i s uživatelkou, která naopak využívá pro focení na iPhonu 16 Pro prakticky jen tento prvek a to se vším všudy – tedy i s veškerými nastaveními, které si lze přes něj změnit.

Úplná střela vedle tedy nasazení tlačítka ze strany Applu nebyla. Myslím si však, že kdyby mířil přesněji a tlačítko „posadil“ trochu níž, aby bylo snáze dostupné ukazovákem při focení na šířku, či jeho vlastnosti zpřístupnil v dalších aplikacích (například scrollování pohybem prstu po tlačítku v Safari, popřípadě různé efekty ve hrách), byla by tato novinka vnímána daleko, ale skutečně daleko pozitivněji.