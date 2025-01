Mrazivý Silvestr a Nový rok objektivem iPhone 16 Pro

V posledních dnech roku 2024 sevřely Českou republiku solidní mrazy, které se navíc přelily i do letoška. Minimálně dnešek, tedy Nový rok, byl totiž stejně jako Silvestr poměrně mrazivý a podle předpovědi počasí se zdá, že nás mrazíky hned tak neopustí. Ať už máte toto počasí rádi či nikoliv, jistě se s námi shodnete na tom, že to, co dokáže mráz v přírodě vykouzlit, je leckdy opravdová nádhera, kterou by byla škoda nezachytit na foťák telefonu. A protože se s rodinou snažíme trávit svátky nejen sledováním pohádek, návštěvami blízkých či konzumací cukroví a dalších svátečních pochoutek, něco málo jsem na svůj iPhone 16 Pro včera a dnes nafotil.

Ještě než se do prohlížení fotek pustíte, zdůrazňuji, že se jedná o momentky vyfocené prostě jen coby památky na hezky prožité dny. Zároveň se jedná o fotky, které jsem fotil zpravidla v rukavicích s dost zmrzlýma rukama, takže prostor pro nějaká dodatečná nastavení tu opravdu nebyl. I tak ale myslím, že některé snímky vyšly opravdu hezky a jsou skvělou ukázkou toho, na jaké úrovni dnešní mobilní telefony jsou.