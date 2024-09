PlayStation 5 Pro design je venku! Mrkněte, jak bude nové PS5 Pro vypadat

V herním světě se v posledních dnech čím dál tím víc nahlas hovoří o příchodu nové verze Playstationu – konkrétně pak o PS5 Pro, který by měl svého předchůdce strčit výkonnostně do kapsy. Nedávno se pak na internet dokonce dostal CAD render, který design novinky odhalil, na jehož základě nyní vzniklo i první komplexnější 3D video, jenž vzhled PlayStationu 5 Pro odhaluje ze všech stran. Mrknout na něj můžete níže.

Jak můžete vidět, designově by se Playstation 5 Pro neměl od standardního PlayStationu 5, potažmo jeho Slim verze příliš lišit, což se však ve výsledku dalo čekat. Vždyť ani standardní a Pro verze PlayStationu 4 se od sebe nelišily nějak zásadně. Poměrně zajímavým designovým prvkem, který má nový PS5 Pro od předešlé verze odlišit, jsou černé boční pruhy, které mu dodávají na pomyslné dravosti. Kdy přesně bychom se mohli dočkat představení sice není v tuto chvíli úplně jasné, mnoho herních leakerů však hovoří o první polovině tohoto měsíce s tím, že start prodejů je načasován tak, aby stihl vánoční sezónu. Nejpravděpodobnějším měsícem se tak jeví listopad, který i v minulosti přinesl start prodejů nových PlayStationů. Bohužel, leakeři tvrdí i to, že bude nový PS5 Pro oproti klasickému PS5 výrazně dražší, což by však mělo vyvážit hraní ve vyšším rozlišení s vyššími fps.