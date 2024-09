PS5 Pro představení: Sledujte spolu s námi živě premiéru nejvýkonnějšího PlayStationu všech dob!

Sony včera odpoledně zaskočilo svět oznámením krátké „technické prezentace“ architekta Playstationu 5 Marka Cerneho, která se bude konat na YouTube už dnes od 17:00. A jelikož správce oficiálního youtubového kanálu Playstationu nahrál omylem na YouTube před pár hodinami už i video s názvem PS5 Pro, které záhy přejmenoval, je nad Slunce jasné, že se dnes v podvečer dočkáme právě odhalení Pro verze této oblíbené herní konzole od Sony. Ta by se měla vyznačovat zejména vynikajícím výkonem, kterým strčí suverénně do kapsy všechny své předešlé verze, ale taktéž designem vycházejícím z relativně nedávno odhaleného Playstationu 5 Slim.

Jelikož jsme fanoušci herních konzolí i my, samozřejmě si premiéru nového Playstationu 5, která by měla trvat dle tweetu Sony pouhých 9 minut, nenecháme ujít a jakmile budou detaily o konzoli k dispozici, na našem magazínu o ní zveřejníme článek. Zároveň budeme představení sledovat živě a pokud byste totéž chtěli i vy, není nic jednoduššího než si v 17:00 zapnout stream níže, kde se novinka odhalí. Doufejme, že bude stát opravdu za to.

Pokud byste pak chtěli vidět prezentaci v češtině, běží i na kanálu Vortexu s českým komentářem: