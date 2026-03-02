PS5 Pro dostává vylepšené PSSR. První hrou je Resident Evil Requiem

PlayStation 5 Pro dostane v následujících týdnech aktualizovanou verzi své technologie PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Ta funguje tak, že při upscalingu analyzuje obraz pixel za pixelem a pomáhá zvyšovat konečné rozlišení i kvalitu zobrazení. Doposud bylo PSSR (1. generace) použito u více než 50 titulech pro PS5 Pro. Nyní však přichází druhá generace.
Podle Sony byla nová generace PSSR vyvíjena zcela odlišným způsobem. Změnila se nejen samotná neuronová síť, ale i celkový algoritmus zpracování obrazu. Cílem je udržet vysokou snímkovou frekvenci při současném zvýšení obrazové kvality. A to především u detailních scén, které jsou u klasického upscalingu problematické. Prvním titulem, který tuto pokročilejší verzi využívá, je Resident Evil Requiem. Hra vyšla v pátek a podle vývojářů demonstruje, co nová technologie všechno zvládne.
Fotogalerie
Masaru Ijuin z Capcomu uvedl, že tým při vývoji vsadil na vylepšenou verzi RE Enginu a zaměřil se na maximální věrnost detailů. Například jednotlivé prameny vlasů a vousů hlavní postavy jsou renderovány jako samostatné polygony, které realisticky reagují na pohyb i vítr. Světlo navíc prochází vlasy různě podle jejich překrytí. Právě takové jemné detaily bývají při běžném upscalingu obtížně zpracovatelné, zatímco nové PSSR je podle Capcomu dokáže zachovat bez ztráty kvality.
Spolupráce s AMD a Project Amethyst
Základ nového PSSR vychází z partnerství Project Amethyst mezi Sony a AMD. Na PC jej už hráči znají díky technologii FSR 4. V březnu tak dorazí systémová aktualizace PS5 Pro, která umožní aktivovat v nastavení volbu „Enhance PSSR Image Quality“. Díky tomu bude možné využít novou verzi PSSR i u stávajících her, které technologii podporují. Sony zároveň avizuje, že další tituly obdrží podporu vylepšeného PSSR díky aktualizacím.
Tak se mi zdá, že se PS5 Pro začíná pomalu vyplácet. Pokud mrknete na výše uvedené snímky, výsledek je na první pohled setsakramentsky dobře viditelný.