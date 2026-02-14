Sony spustilo program pronájmu Playstation 5 a příslušenství

Pokud jste dosud odolávali investici do PlayStationu 5, nyní si můžete konzoli pořídit prostřednictvím programu PlayStation Flex. Ten je prozatím dostupný pouze ve Velké Británii, ale Sony počítá s jeho rozšířením minimálně na trhy, kde funguje online obchod PlayStation Direct.
Program PlayStation Flex umožňuje uživatelům získat PS5 bez nutnosti počáteční investice. Konkrétně pronájem standardní verze PlayStationu 5 vyjde měsíčně na 9,95 £, tedy přibližně 11,60 €. Jedná se přitom o cenu digitální edice při závazku na 36 měsíců. Půjčit si můžete také PlayStation 5 Pro, PlayStation Portal nebo dokonce příslušenství, jako je VR2 či Sony DualSense Edge. Ceny závisí na tom, jaký produkt a na jak dlouhou dobu si jej pronajmete.
Existuje dokonce i možnost pronájmu bez závazku, v takovém případě je však nutné počítat s poměrně vysokou cenou. Například pronájem PlayStationu 5 Pro vychází při tarifu s možností ukončení již po měsíci na 37,49 £ měsíčně. Při závazku na 12 měsíců zaplatíte 28,99 £ měsíčně, při závazku na 24 měsíců 19,49 £ a při závazku na 36 měsíců pak 16,99 £ měsíčně. To znamená, že při nejlevnější variantě zaplatíte za tři roky celkem 611,64 £, přičemž PlayStation 5 Pro musíte po skončení pronájmu vrátit. Pro srovnání – cena PS5 Pro ve Velké Británii činí 699 £.
Sony si od programu slibuje přísun nových hráčů a díky partnerství s leasingovou společností Raylo navíc nemusí do pronájmu investovat vlastní prostředky. Zároveň jde o reakci na rostoucí ceny hardwaru – zákazník si totiž po celou dobu leasingu zajistí fixní měsíční splátku bez ohledu na vývoj ceny samotné konzole.