Recenze PlayStation Portal: Tak trochu jiná, ale skvělá herní konzole

Před pár týdny se začal na vybraných trzích prodávat PlayStation Portal a protože jsem velký fanoušek PS5, musel jsem ho mít. Poslední dva týdny jsem na něm odehrál dost hodin na to, abych vás nyní mohl přivítat u recenze PlayStation Portal. Pojďme se společně podívat, co toto zařízení nabízí a zda stojí za to, když je to v podstatě ve velkých úvozovkách pouze náhrada za Remote Play, který má každý z nás zdarma ve svém telefonu. Věřím, že budete příjemně překvapeni, co tato hračka umí a pokud milujete PS5, pak bude PlayStation Portal vaši jasnou volbou.

Design a zpracování PlayStation Portal

PlayStation Portal vás na první pohled zaujme svojí velikostí. Jedná se o opravdu velké zařízení, které má na šířku 34 centimetrů. Hmotnost lehce přesahující 1 kilogram je však skvěle rozložena do velkého těla, kterému dominuje obří displej a i při hodinách hraní v jakékoli poloze se vám drží skvěle. Ono se také není příliš co divit, protože celý design Portalu vychází z DualSense, tedy ovladače pro PS5, který je rozdělen na levou a pravou část a mezi ně je vsazen display. Pokud vám tedy ergonomicky vyhovuje DualSense nebo DualSense Edge, pak vám bude v ruce sedět i samotný portal.

Vše, co znáte z DualSense pochopitelně nabízí i Portal. Máte zde vibrace a to ve stejné intenzitě jako u klasických PS5 ovladačů s tím, že si intenzitu můžete samozřejmě nastavit. Nechybí ani to nejlepší, co PS5 nabízí a to adaptivní triggery, které Portal taktéž má a také si je můžete přizpůsobit přesně tak, jak potřebujete. Zkrátka ovladače, které jsou součástí těla PS Portal, jsou 1:1 stejné jako klasické DualSense a nechybí jim jediná funkce. Právě hraní s adaptivními trigery s vibracemi jsou to, co je na celém PS Portal nejzábavnější a nejzajímavější. Když jej používáte, připadáte si skutečně stejně, jako když hrajete na PS5 u velké TV.

Za displejem je pak schovaná část, ve které najdete USB-C port, který slouží pro připojení nabíječky a také 3,5 mm jack na sluchátka. Pokud chcete použít bezdrátová suchátka, opět jako u PS5 musíte mít jen ta, která Sony certifikuje pro PS5. O připojení k internetu se pak stará Wi-Fi modul s tím, že jako minimum pro hraní je nutné mít rychlost připojení stabilně minimálně 5 Mb/s, ideálně pak alespoň 15 Mb/s. O tom, jak hraní přes Wi-Fi funguje, si ještě řekneme podrobně v samostatné části této recenze. Na spodní hraně displeje je pak také ukrytý mikrofon. Pokud jste tedy zvyklí s hráči komunikovat, máte možnost to dělat i v situaci, kdy nebudete používat headset.

Stejně jako nechybí mikrofon, nechybí ani dvojice reproduktorů, které jsou naopak umístěny na horní straně displeje a upřímně řečeno na to, že se jedná o reproduktory velikosti, kterou najdeme u mobilních telefonů, nehrají vůbec špatně. Samozřejmě jsem na PS Portalu neposlouchal hudbu nebo nesledofal filmy, i když i to je samozřejmě z PS5 možné, ovšem při hraní her vám budou vestavěné reproduktory opravdu důstojnými parťáky a pokud nechcete používat headset, rozhodně vám budou pro pohodlné hraní bohatě stačit. Kromě reproduktorů pak na horní části najdete také tlačítka pro změnu hlasitosti, tlačítko pro párování se sluchátky a tlačítko pro samotné zapnutí konzole. Co se pak celkového zpracování týká, to je na skvělé úrovni a upřímně řečeno, je až nad očekávání toho, co si představíte při ceně, za kterou se PlayStation Portal prodává.

Display, na kterém Sony nešetřilo

Nejdůležitější součástí PlayStation Portal je display. Ten nabízí rozlišení 1920 x 1080 pixelů při 60 snímcích za vteřinu. Jedná se o 8″ LCD display, který navzdrory faktu, že je to pouze LCD, nabízí vynikající podání barev, jasu, kontrastu a vůbec všeho, co potřebujete k hraní her tak, aby vypadaly dobře. Samozřejmě je velká otázka, jak budete na displej nahlížet. Pokud jste stejně jako já k PS5 koupili televizor v ceně přes 100 tisíc korun a máte ve zvyku na něm hrát ty nejnovější herní hity, pak pro vás bude kvalita displeje jiná, jako když máte 10 let starý televizor, který již v té době nestál za moc. Tak jako tak však určitě uznáte, že displej se Sony opravdu povedl a i když by mohl být OLED, je nutné myslet na cenu za zařízení, kterou by OLED display posunul strmě směrem nahoru. Na to, za kolik se Portal prodává, je tedy displej opravdu skvělý.

Display jako takový je dotykový, ovšem dotyk si užijete pouze v menu samotného Portalu, které obsahuje zhruba pět položek, z nichž zhruba 100 % nastavíte jednou v životě a již nikdy na ně nesáhnete. Při hraní her, při zobrazneí menu PS5, při návštěve PS Store přes PS5, zkrátka kdykoli jindy než pouze v menu samotného Portalu dotykový display nereaguje. Je to obrovská škoda a upřímně příliš nerozumím, proč alespoň v menu PS5 není možné dotyk používat. Stejně tak je škoda, že Portal zkrátka vždy a za všech okolností zrcadlí 1:1 pouze to, co vidíme na PS5 a není možné jej využít například jako ovladač pro hry a na displeji Portalu mít inventář, zatímco zbytek hry se bude odehrávat na televizoru. Možná na to ještě dojde a v některých hrách bude možné Portal do budoucna využívat jako zajímavý ovladač, ovšem zatím zde tato možnost chybí.

Rozhraní a samotné hraní

Co se týká samotného rozhraní, je potřeba si uvědomit, že to vlastně neexistuje. PlayStation Portal nabízí sice menu, ve kterém můžete nastavit připojení k Wi-Fi, jas displeje, sílu adaptivních trigerů nebo například sílu vibrací, ovšem tím celé rozhraní končí. Jakmile zapnete Portal, musíte se přes Remote Play připojit k PS5. Pokud nevlastníte PS5, je vám Portal k ničemu a i když to někomu může přijít směšné zdůrazňovat, ptali se mě na to i lidé, do kterých bych to nikdy neřekl. PlayStation Portal tedy funguje pouze jako obrazovka, na které se zrcadlí to, co vidíte na PS5. Samozřejmě pokud je zaplá PS5, není nutné mít zapnutý televizor a i když máte PS5 v režimu spánku a probudíte ji pomocí PS Portal, nedojde k zapnutí televizoru.

Jakmile se pomocí PS Portal připojítek k PS5, můžete dělat vše, co s PS5, tedy spustit jakoukoli hru, aplikaci nebo například nakupovat v PS Store. Zkrátka pomocí PS Portal ovládáte svoji PS5. Pokud zapnete hru, hra se spustí na PS5 a vy v reálném čase vidíte na displeji PS Portal to, co byste viděli na televizoru připojeném k PS5. Co se samotného hraní týká, to je naprosto perfektní a reakce jsou stejně rychlé jako když hrajete na televizoru. Samozřejmě záleží na vašem připojení a pokud nemáte alespoň 15 Mb/s, pak se může buď zhoršit kvalita grafiky nebo se hra seká, ovšem dnes se s pomalejším připojením v rámci lokální wi-fi, hotspotu nebo nějaké wi-fi například ve škole setkáte jen výjimečně. Pocit z hraní je tedy opravdu stejný jako když hrajete na TV ke které máte připojenu PS5.

Výdrž baterie je skvělá

Co se výdrže baterie týká, ta je za mě excelentní a užijete si čtyři až pět hodin hraní bez toho, aniž byste museli Portal nabíjet. Samozřejmě jej můžete mít připojený k nabíječce a hrát s tím, že kabel, který zapojíte do prtu v zadní části zařízení vám nebude nijak zavazet. Nabíjení probíhá pomocí USB-C kabelu, jenž je součástí balení, a k nabíjení vám stačí klasická nabíječka, kterou používáte pro nabíjení iPhone. Není problém nabíjet ani přímo z USB-C portů na PS5. Na úplné nabití vybitého Portalu vám bude stačit hodina času.

Za mě je vzhledem k povaze zařízení jak výdrž, tak rychlost nabíjení zcela v pohodě, naopak bych řekl, že je až překvapivě dobrá. Jediné, co mi zde trošku vadí, je, že Sony používá stejnou ikonu zobrazení baterie pro Portal jako pro Headset nebo pro ovladače, kde vidíte pouze 3 čárky nabití baterie, přitom u handheldu by se hodila možnost zobrazit konkrétní procenta stavu baterie.

Můžete na PlayStation Portal hrát mimo domov? ANO!

Nyní se dostáváme k tomu, o čem Sony z pro mě nepochopteného důvodu vůbec nemluvilo a přitom je to věc, kvůli které si většina lidí PlayStation Portal pořídí. Sony totiž všude uvádí, že musíte být připojeni na Wi-Fi. Ve všech materiálech, které Sony vydalo, se pak píše, že je to ideální zařízení pro lidi, kteří se nemohou dělit o svůj televizor nebo chtějí hrát v jiném místě v domě, než tam, kde mají televizor. Logicky vás tak napadá, že Playstation Portal musí být na stejné Wi-Fi jako PS5, což však není pravda! Na stejné Wi-Fi musíte být pouze pro první připojení PS5 k Portalu. Následně můžete vzít Portál kamkoli, kde je Wi-Fi a připojit se k PS5 doma. Jedinou podmínkou je, že musíte PS5 nechávat v režimu spánku, ze kterého ji dokáže PS Portal probudit a nesmíte ji zcela vypnout.

A když nemáte Wi-Fi? Jednoduše si ji vytvoříte pomocí hotspotu z vašeho smartphonu a můžete hrát! Vůbec nechápu, proč Sony nepromuje tuto funkcionalitu, která je přitom pro hráče tou zcela nejzásadnější. Kdekoli, kde je Wi-Fi, můžete hrát, stejně tak, kdekoli, kde si vytvoříte hot-spot a je úplně jedno, že vaše PS5 je v ČR, zatímco vy jste v USA! Za funkcionalitu tedy patří Sony obrovský palec nahoru a obrovský palec dolů za marketing. Mimochodem, 5G připojení vytvořené přes mobilní telefon vám bohatě stačí na hraní v maximální kvalitě, kterou PS5 a Playstation Portal podporují. Možná se do budoucna dočkáme i verze Portalu se slotem pro SIM a podporou 5G, ovšem prozatím musíte využít buď hotspot nebo Wi-Fi.

Pár drobností, které mě přece jen štvou

Abych jen nechválil, pojďme se podívat na pár drobností, které mi na PlayStation Portal přijdou nedotažené. První z nich je fakt, že ačkoli Sony vyrábí originální kryt pro Dualsense Edge, Portal nic jako kryt nemá a to nejen v balení, ale ani se nedá samostatně koupit, přitom je to zařízení, které budete přenášet a budete jej dávat do batohu. Bohužel originální a zatím ani neoriginální kryt na něj neseženete. Stejně tak je to i s fólií na displej. Další drobností jsou pak dvě tlačítka. Zatímco jedno slouží na odemknutí samotné konzole, musíte poté chvilku čekat a zmáčknout PS tlačítko abyste se připojili k PS5. Upřímně nechápu, proč byste v běžném životě zapínali Portal, aniž byste chtěli hrát na PS5 a tak abyste si to uměli představit je to asi takové, jak kdybyste museli zmáčknout na iPhone power button a poté další tlačítko, které aktivuje Face ID.

U tlačítek ještě chvíli zůstaneme. Bohužel nemá Playstation Portal tlačítko nahrazující střední dotykovou plošku na Dualsense, kterou například ve Warzone zobrazíte mapu. Toto tlačítko zkrtáka chybí a nejde ničím nahradit. Ovšem místo něj zde je tlačítko, které slouží výhradně k tomu, abyste pomocí něj jednou za život připojili svá sluchátka k Portalu. Zmačknete jej tedy jen jednou jedinkrát v životě, protože spárovaná sluchátka se následně připojí automaticky a dokud nekoupíte nová, pak jej nemáte důvod nikdy mačkat. Na něj se však místo našlo. Poslední drobností je pak věc, která je známá z DualSense ovladačů, na kterých však není až tak do očí bijící jako v případě Playstition Portalu. Když chcete ztlumit mikrofon, pak se rozsvítí poměrně velké oranžové tlačítko, které máte přímo vedle displeje a upřímně řečeno je celkem rušivé a řekl bych i zbytečné.

Vyplatí se Playstation Portal, když máte mobil a DualSense?

PlayStation Portal se aktuálně neprodává ani v ČR ani v SR a jediná možnost, jak jej objednat, je z oficiálního Playstation Storu do Rakouska nebo Německa s tím, že musíte mít tamní doručovací adresu. Ovšem já jsem měl předobjednávku do Rakouska zhruba 3 měsíce před vydáním, aktuálně je PlayStation Portal v těchto zemích beznadějně vyprodaný. Cena je 219€, tedy lehce pod 5500Kč, které za to, co tahle hračka umí, rozhodně stojí! Pokud tedy milujete svoji PS5 a chcete hrát na cestách, ideálně s tím, že máte neomezená data pro hotspot na svém iPhone, pak není nad čím váhat a jakmile se objeví možnost si jej pořídit, jděte do toho!

Možná se ptáte proč, když stačí připojit váš DualSense k iPhone a máte to stejné. Odpověď je jednoduchá, nemáte zdaleka to stejné. Pocit, který máte díky PlayStation Portal, je stejný, jako když hrajete na své PS5. A i když nehrajete na cestách, pak v situaci, kdy chcete před spaním dát pár kol ve Warzone nebo ráno o víkendu zajezdit pár kol na Red Bull Ringu s F1, je Portal k nezaplacení a pocit, který díky němu máte, je nesrovnatelný s tím, co vám nabízí ovladače připojení ke smartphonu v jakékoli podobě.

