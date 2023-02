Recenze Sony DualSense Edge: Když nechcete hrát, ale vyhrát

Po letech čekání se hráči na Playstationu konečně dočkali a Sony představilo vlastní profesionální herní ovladač nesoucí název DualSense Edge. Ten mimo jiné přináší dvojici zcela nových tlačítek, uzamykatelné trigery nebo možnost vyměnit si analogové páčky. I když se na LsA hraní her příliš nevěnujeme, bude ovladač co nevidět kompatibilní také s iOS a Androidem a protože jsme recenzovali samotné PS5 a já sám jsem vážnivím hráčem CoD na PS5, recenze DualSense Edge na sebe nemohla nechat dlouho čekat. Ovladač mám zhruba dva týdny od jeho uvedení na trh a rád bych se s vámi podělil o své pocity. Pojďme začít pěkně od začátku, tedy od toho, co vše spolu s ovladačem v balení obdržíte.

Spolu s ovladačem získáte také mnoho příslušenství, mezi které patří bílé pouzdro pro uložení ovladače a veškerého příslušenství, ve kterém můžete DualSense Edge dokonce dobíjet. V něm pak najdete pětimetrový pletený kabel od Sony pro nabíjení ovladače, včetně speciálního zámečku, který na něj můžete nasadit a zamknout kabel do ovladače tak, aby se vám během hraní nemohl odpojit. Proč by to někdo dělal mi zůstává záhadou, protože v momentě, kdy zatáhnete za kabel tak moc, že by se vyškubl z ovladače, logicky na druhé straně pohnete konzolí. Pokud budete mít štěstí, tak jej vytrhnete z konzole, pokud ne, pak skončí konzole na zemi. V pouzdře najdete celkem tři páry kloboučků pro analogové páčky, které můžete měnit dle libosti a také dva páry páček, které zasunete do spodních pozic na ovladači a pomocí nich pak ovládáte dvojici nových spodních tlačítek.

Zatímco ze začátku vám dá Sony pocit toho, že si za svých šest tisíc korun kupujete něco víc než jen herní ovladač, za chvíli zjistíte, že všechno to příslušenství, které jste zaplatili spolu s ovladačem vám vlastně leží v krabičce a poté, co si vše přizpůsobíte tak ,jak vám vyhovuje, na něj s největší pravděpodobností už nikdy nesáhnete. Samozřejmě je rozdíl mezi patnáctiletým klukem a třicetiletým chlapem, který píše tuto recenzi a tak je mi jasné, že v patnáci budete chtít ovladač možná občas někam přenést, ovšem mám tak nějak pocit, že stejně skončíte u kamaráda a když se rozhodnete hrát na Playstation, bude vám úplně jedno, co držíte v ruce, hlavně že hrajete s kámošem na jedné televizi a užíváte si pořádnou porci zábavy. Ve třiceti pak máte PS5 schovaný někde pod televizorem a ovladač nabíjíte ve stojánku nebo přes kabel a ani ve snu by vás nenapadlo ho dávat do pouzdra.

Pokud se budeme bavit o funkcích DualSense Edge z hlediska tlačítek, pak je nejdříve nutné si uvědomit, že Edge v podstatě žádná tlačítka navíc nepřináší. Ano, jsou zde dvě tlačítka FN, která však slouží pouze pro možnosti přepínat mezi profily ovladače, ke kterým se ještě dostanemem a pak zde jsou dvě spodní tlačítka, která zřejmě zajímají každého z vás nejvíc. Na první pohled by se mohlo zdát, že získáte dvojici nových tlačítek, ovšem s těmi žádné hry nepočítají a tak Sony vyřešilo použití spodních tlačítek poměrně šalamounsky. Ona tlačítka totiž nelze využít jako nová tlačítka pro další funkce ve hře, ale je nutné je „spárovat“ s již stávajícími tlačítky z originálního DualSense ovladače. Můžete tak například zvolit, že pravé spodní tlačítko dělá to stejné, co křížek a levé spodní tlačítko to stejné, co kolečko nebo šipka nahoru a tak podobně. Nikdy však nelze dosáhnout toho, abyste mohli v jakékoli hře využívat ona tlačítka jako něco navíc oproti standardním tlačítkům a původním ovladači DualSense.

Nyní se dost oprávněně ptáte, k čemu jsou tedy tato tlačítka vlastně dobrá. Odpověď je velmi jednoduchá a jako příklad si vezmeme moji nejoblíbenější hru CoD Modern Warfare II. Pokud používáte standardní rozložení tlačítek ve hře a používáte klasický DualSense ovladač, není možné se například pohybovat, rozhlížet a přitom vyskočit nebo si dřepnout. Když totiž chcete vyskočit, musíte pustit pravou páčku a zmáčknout křížek, což vás jednak zdržuje, ale hlavně není možné například vyskočit a při tomto skoku se otáčet. Když však namapujete spodní tlačítko na DualSense jako křížek, můžete vyskočit bez toho, aniž byste museli pustit páčku pro otáčení a tak je možné dělat efektivnější a hlavně rychlejší kombinace pohybů. Ze začátku se to může zdát jako blbost, ovšem jakmile si na to zvyknete, zjistíte, že vám to ve hře dává obrovskou výhodu.

Další novinkou je dvojice posuvníků, díky kterým si můžete fyzicky zajistit dráhu pohybu triggerů a to levého a pravého zvlášť. Onu reakční dráhu triggerů si můžete upravit i softwarově přímo v nastavení DualSense Edge v PS5, ovšem pomocí onoho posuvníku dokážete fyzicky trigger zamknout a ten pak reaguje na stisk ve vámi zvolené dráze. Pokud zcela zamknete trigger do nejmenší pozice ve které jej můžete mačkat, výsledek je ten, že střílíte extrémně rychle. Sice necítíte žádnou haptickou odezvu, ale pokud vám jde o skills, pak je tato pozice právě pro vás, protože rychlost, s jakou dojde ke střelbě od chvíle, kdy se rozhodnete střílet, je skutečně extrémní a opět tak získáváte výhodu.

Co se fyzických vlastností ovladače týká, nechybí větší dotyková ploška, kterou však u her příliš nevyužívám a tak ji nedokážu příliš ocenit. Nechybí ani prodloužené rukojeti, které na mě však nepůsobí ani pozitivně, ani negativně a oproti klasickému DualSense je v podstatě nevnímám. Co však vnímám zcela určitě, je hmotnost. Ovladač je zkrátka těžší a to jak na papíře, tak pocitově. Není to nic nesnesitelného, ale v ruce jej prostě cítíte víc, než klasický DualSense. Někdo to může považovat za onu prémiovost, někdo za nevýhodu, mě osobně to je tak nějak jedno. Poslední novinkou je pak možnost vyměnit analogové páčky. Ty se prodávají zvlášť a stojí 599 Kč s tím, že pokud dojde k problémům s jednou nebo druhou páčkou, stačí vyklopit její uložení v těle ovladače a vyměnit ji za novou. Mimochodem na to, abyste měli novou neustále k dispozici slouží i místo pro ni určené v obalu na ovladač. Vzhledem k tomu, že páčky jsou téměř vždy tím jediným, co se u ovladačů ničí, je to ze strany Sony perfektní krok jak jednak nenaštvat hráče, kteří dali 6000 Kč za ovladač a také jak se vyhnout reklamacím.

Co se výdrže baterie týká, já sám jsem člověk, který na PS5 hraje například hodinu a pak jde na pár hodin pryč a konzoli zase na hodinu zapne. Výdrž ovladače samotného tedy nemusím příliš řešit. Jediné, čím mě totiž omezuje, je fakt, že buď položím ovladač do televizního stolku a nebo pokud je již vybitý, dám jej do nabíjecího stojánku k televizoru. Klasický ovladač DualSense vydrží při hraní CoD zhruba 9 hodin, při zapnutí všech vychytávek, které ovladač nabízí. V případě DualSesne Edge jsem se dostal na zhruba 5,5 hodin hraní, což je daň za téměř o 50 % menší baterii, kterou novinka oproti standardnímu ovladači nabízí.

Stejně jako samotný hardware, je v případě DualSense Edge důležitý i software. Ten umožňuje hned několik věcí, na které se nyní podíváme. Ze všeho nejdřív je zde možnost vytvořit si několik profilů, které si předem nadefinujete a nastavíte si v nich ovladač tak, jak vám vyhovuje a poté si mezi nimi již jen jednoduše přepínáte klávesami FN. Tyto profily tak mohou mít různá nastavení pro různé hry. Další možností, jak ovladač nastavit, je samozřejmě určit jakou klávesu zastupují spodní tlačítka, což však není zrovna to nejzajímavější, co software PS5 umožňuje s DualSense Edge provádět.

Pravá zábava totiž začíná až v momentě, kdy jste schopni si definovat dráhu, kterou zabírá analogová páčka, samozřejmě pro každou páčku zvlášť. Představit si to je jednoduché, je to totiž stejný princip jako při nastavení citlivosti myši u počítače, ovšem s tím rozdílem, že zde nekalibrujete citlivost, ale reálnou velikost pohybu páčky. Stejným způsobem je pak možné nastavit, kdy přesně má „zabrat“ trigger při svém stisknutí a lze tak kalibrovat jeho dráhu. Pokud si s nastavením vyhrajete, dokážete dosáhnout skutečně pohodlného a velmi efektivního nastavení, díky kterému budete zkrátka lepším hráčem a to doslova.

Poté, co ovladač používám zhruba dva týdny, mám pocit, že Sony vám za vaše peníze dá něco jiného, než byste možná mohli očekávat. Pokud totiž jdete do koupě DualSense Edge s tím, že tak umocníte prožitek z hraní na PS5 a získáte možná ještě lepší odezvu triggerů, lepší haptiku nebo cokoli dalšího, budete zklamáni. Tyto funkce jsou zcela stejné, jako u klasického ovladače. Naopak, abyste využili DualSense Edge naplno, pak je oproti klasickému ovladači ještě více omezíte. Edge je totiž profesionální herní ovladač a to v tom smyslu, že skutečně dokáže zlepšit vaše výsledky ve hrách. Ovšem dělá to poněkud šalamounsky. Pokud využijete správně ona spodní tlačítka, budete mít možnost dělat pohyby, které hráči s klasickým ovladačem nemohou, případně je budete dělat minimálně rychleji a plynuleji. Pokud uzamknete triggery, bude vaše střelba rychlejší než u klasického ovladače a to opravdu výrazně rychlejší.

Zkrátka ano, s tímto ovladačem budete lepší hráč, ovšem má to svoji daň, kterou musíte obětovat a to v podobě vypnutí některých funkcí, na které jste byli u klasického ovladače zvyklí. Samozřejmě i DualSense Edge má odezvu na triggery, ovšem pokud ji budete používat, pak zapomeňte na rychlou střelbu a tak podobně. DualSense Edge neumocňuje prožitek z hraní her na PS5, nepřidává vám něco navíc oproti klasickému ovladači, co by vás více vtáhlo do hry, ale při správném nastavení z vás dokáže udělat lepšího, rychlejšího a pohyblivějšího hráče. Pokud tedy hrajete například střílečky typu CoD a jde vám především o výsledky, není příliš nad čím váhat. Otázkou však je, zda vám nebude vadit, že za ně zaplatíte výše uvedenou daň. Rozhodnutí je zkrátka jen na vás, jen si velmi dobře rozmyslete, co od ovladače očekáváte a poté se rozhodněte, zda se vyplatí do něj investovat nemalou částku. Pokud je to lepší výsledek ve hře, neváhejte, pokud se jedná o lepší prožitek, mužete své peníze v klidu nechat dál v peněžence.

