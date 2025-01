Recenze PS5 Pro: Vyplatí se přejít z PS5? To je, oč tu běží!

PS5 Pro přichází na trh zhruba v polovině životního cyklu PS5. To znamená, že čtyři roky s konzolí PS5 jsou již za námi a zhruba 3 až čtyři roky ještě před námi. Když jsem dostal nabídku vyměnit svoji stávající konzoli PS5 za PS5 Pro, říkal jsem si proč toho nevyužít, zvlášť, když mám PS5 od začátku jeho prodejů a má již něco za sebou. Zcela upřímně tedy říkám, že jsem konzoli dostal výměnou za PS5 a nebudu vám tedy v závěru radit, zda se za peníze za které se prodává vyplatí nebo nevyplatí. Pokud o ni budete mít zájem, můžete využít přechod z PS5 na PS5 Pro s MP, kdy vám bude k doplacení stačit zhruba 12 000Kč. Za tu cenu získáte nejen výkonnější konzoli, ale také 2TB interní paměti a Wi-Fi 7. Na to, zda se vyplatí přejít z PS5 na PS5 Pro se pokusím odpovědět na následujících řádcích recenze PS5 Pro.

Na co si dát pozor při přechodu na PS5 Pro

První a zcela zásadní věc, kterou si je potřeba uvědomit je, že PS5 Pro nemá optickou mechaniku. Tu je sice možné dokoupit zvlášť a nese název PS5 Disc Drive. Je však potřeba počítat s tím, že v balení není a jelikož se jedná o celkem nedostatkové zboží, tak ji pod 4500Kč prakticky nemáte šanci sehnat. Mimochodem, jedná se o stejnou mechaniku, jaká je určena pro PS5 Slim, pokud tedy máte tuto konzoli, můžete použít stávající mechaniku, nic jako speciální mechanika pro PS5 Pro totiž neexistuje, ale Sony vyrábí pouze jednu mechaniku.

Další věc na kterou jsem narazil je, že PS5 Pro má jiné výdechy a jiný tvar spodní části, díky čemuž není kompatibilní se stávajícími držáky na zeď. Pokud tedy máte PS5 umístěnou na nějakém „wall mountu“ za televizorem, tak budete muset koupit novou verzi s tím, že jsem na celém Amazonu našel jedno jediné řešení, jenž mi aktuálně putuje domů. Co je naopak fajn je, že i když PS5 Pro má 2TB uložiště, nabízí stejně jako PS5 možnost využít vlastní SSD paměť. Tu jsem v PS5 používal a tak jsme si ji jednoduše i s daty pouze přemontoval do PS5 Pro a celkem tak mám k dispozici 3TB paměti.

Grafika a výkon

To, co si Sony představovalo, že se stane, jakmile PS5 Pro dorazí na trh je v zásadě přechod všech her, které to ještě neměly a neumožňovaly na režim kvality a výkonu současně. Tedy, že budeme hrát při 120, respektive u nejnáročnějších titulů na 60 fps při kvalitním zobrazení textur a grafiky celkově, ideálně pak s ray tracingem. To co se však stalo je, že se nové konzole chytily jen někteří vývojáři a navíc každý po svém. To znamená, že se nyní v zásadě setkáte se třemi variantami her pro PS5 Pro. Jednak ty, které vývojáři nijak neaktualizovaly a nijak nevylepšily. Ty vylepšil pouze výkon konzole samotné, což v praxi znamená, že pokud nějaká hra jako je třeba Call of Duty Warzone trpěla v některých situacích na propady snímků za vteřinu, tak nyní na ně již netrpí a to nikdy, opravdu nikdy a za žádných okolností.

Zrovna Warzone je jedna z mála her, která od první chvíle, kdy dorazila na PS5 tak nabízela 120 Fps, ovšem při opravdu náročných scénách, kdy do sebe zběsile střílí 10 lidí najednou a do toho hází granáty a smoke granáty se FPS mohly dostat až na 90 Fps. To se vám s PS5 Pro zkrátka nestane a je jedno, co se na obrazovce děje. Budete mít pořád 120 Fps, občas na jednu vteřinu třeba 118 Fps. Tedy nevylepšené hry přestaly trpět na takzvané dropy FPS. Díky umělé inteligenci starající se zlepšení výpočtu zobrazení a roztažení obrazu na 4K respektive 8K televizorů se může stát, že u některých her uvidíte ostřejší grafiku. Nebude lepší, ale bude ostřejší, což je ve velmi malé míře případ i Warzone. Hlavní jsou však zachované snímky za vteřinu ať se děje cokoli.

Druhá varianta, kterou vývojáři, jenž chtějí dopřát majitelům PS5 Pro něco navíc je, že nabídnou speciální režim. Ten může nést název například Pro nebo podobně. V tomto režimu spojují režim kvality a režim výkonu do jednoho a nabízí 120 fps a kvalitní textury a také ray tracing. Občas se pak v tomto režimu setkáváme i s velmi drobným vylepšením, kdy hra například nabídne o pár polygonů víc nebo se ve scéně, kde bylo 10 postav objeví 15 postav, protože to výkon konzole zvládne bez jakéhokoli problému. Zcela upřímně většina studií volí buď první nebo druhou variantu, tedy buď na to jdou tak jak u Call of Duty Warzone nebo spojí dva režimy do jednoho. To je případ například Spider-Man 2, který je však tak náročný, že dokáže nabídnout „pouze“ 60 Fps a režim kvality najednou včetně Ray Tracingu při 4K rozlišení. Ani s PS5 Pro se zkrátka na 120 Fps vývojáři nedostanou. Nemusíte totiž volit, zda chcete 30 Fps a pěknou grafiku a ray tracing nebo 60 fps s horší kvalitou a be ray tracingu. Na PS5 Pro máte zkrátka vše dohromady a rozdíl je tak patrný na první pohled. Konkrétně u Spider-Man 2 na PS5 Pro tento režim nese název Performance Pro.

Třetí variantou, se kterou se však setkáte opravdu u jednotek titulů je, že autoři vydali speciální aktualizaci určenou pro PS5 Pro, která přináší opravdu znatelné změny oproti verzi pro PS5. Příkladem může být například The Last of Us Part II Remastered PS5 Pro Enhanced, jak zní celý dlouhý název speciální verze The Last of Us II pro PS5 Pro. Zde vývojáři přidali vše co mohli, aby využily výkon PS5 Pro naplno a hra vypadá kromě toho, že nabízí stabilních 120 Fps, ray tracing a mód kvality najednou, skutečně výrazně lépe než na PS5. Vývojáři si se hrou skutečně pohráli a vymazlili ji tak, aby dokázala využít vše, co PS5 Pro nabízí. V tomto případě je rozdíl opravdu značný a budete na první pohled vidět, proč jste si PS5 Pro koupili, ovšem těchto titulů, je opravdu poskromnu.

Drobosti, kterých jsem si všiml nejen při hraní

Kromě nového designu, většího výkonu a absence mechaniky a stojánku je i pár dalších drobností, kterými se PS5 Pro liší od PS5. Tou první, kterou jsme si všiml hned po prvním spuštění je fakt, že je PS5 Pro hlasitější, respektive jeho ventilátor je hlasitější. Výkonnější čip je potřeba více chladit. Pokud hrajete se sluchátky, bude vám to jedno, pokud však rádi hrajete na domácím kině a hlasitost máte na nízké úrovni, může být tato změna rušivá. Není to nic šíleného, ale je to opravdu znát a oproti téměř neslyšitelné PS5 je to změna k horšímu.

Další novinkou je pak příchod Wi-Fi 7. Je sice fajn, že konzole podporuje nejnovější standard, ovšem ruku na srdce. Ti kteří to myslí s hraním online akcí opravdu vážně, tak mají konzoli připojenou pomocí ethernet portu a tam se nic nezměnilo. Pokud tedy máte doma síť postavenou na Wi-Fi 7 standardu a zároveň nemáte možnost připojit konzoli do ethernetu, pak je to jistě ideální změna, ovšem kabelu se ani Wi-Fi 7 nevyrovná.

Další drobnost, které jsem si všiml je rozhodně změna k lepšímu. Používá originální headset PlayStation 5 Pulse Elite a u PS5 se mi čas od času bezdůvodně odpojil a musel jsem vytáhnout a zpět zasunout modul pro tato sluchátka do PlayStationu. Stejný problém se děje i mému kamarádovi a dalším lidem na fórech sony. S PS5 Pro se problém jednak neděje, ale hlavně mám opravdu pocit, že se výrazně zlepšil zvuk, který sluchátka mají. Ačkoli o tom Sony nikde nepíše, nějaké vylepšení nebo minimálně softwarová změna opravdu v případě PS5 Pro nastala, protože kvalita je opravdu výrazně lepší než dřív s PS5.

Další zlepšení je pak v zřetelné při spouštění her. Nejen samotný start konzole, načítání samotné hry, respektive její spuštění, ale například načítání map nebo přechodů mezi částmi mapy. Taktéž jsou rychlejší načítání multiplayerových akcí typu Warzone, kdy se v předzápasovém rozstřelu objevíte vždy jako první nebo mezi prvními a čekáte až se připojí ostatní. Jsou to sice vteřiny, ale je to něco, čeho si všimnete na první spuštění a budete spokojeni, že je vaše konzole zase o něco rychlejší.

Co je také extrémně důležité při rozhodování, jestli budete přecházet na PS5 Pro nebo zůstanete u PS5 je televizor, který máte. Pokud je vaše televize na hraně využitelnosti PS5 a nepodporuje například 120 Hz, pak se vám nad PS5 Pro nevyplatí vůbec uvažovat. Abyste PS5 Pro využili naplno, je potřeba mít opravdu kvalitní televizor s 4K nebo 8K rozlišením podporou HDMI 2.1, VRR, HDR a zejména pak 120 Hz. To vše je totiž extrémně důležité, abyste dokázali PS5 Pro ocenit naplno a opravdu jej využili.

Vyměnit PS5 za PS5 Pro? To je oč tu běží

Pokud opomenu to, že v současné době je využití omezeno pouze na některé hry, jenž jsou aktualizovány aby dokázaly využít plný potenciál nebo alespoň částečný potenciál PS5 Pro. Záleží na vás, zda tyto hry hrajete nebo ne a případně budete mít to štěstí, že hry které hrajete budou do budoucna nabízet optimalizaci pro PS5 Pro a dokáží na této konzoli nabídnout víc než na PS5, je to hlavně otázka toho, jak konzoli využíváte nyní. Pokud máte PS5 bez mechaniky, dochází vám místo na disku a zároveň víte, že nemáte v plánu využívat mechaniku ani do budoucna, tak vás bude přechod bolet mnohem méně a dává mnohem větší smysl než v případě, kdy naopak používáte mechaniku den co den, máte doma sbírku her na CD a zároveň máte dostatek místa na disku. Pokud jste ten první případ, pak se přechod vyplatí mnohem víc než v tom druhém.

Navíc je zde ještě jedna důležitá věc a ta byla v mém případě rozhodující. Sám jsem totiž PS5 kupoval hned na začátku jeho uvedení na trh, to znamená, že jsme měl doma již čtyři roky staré zařízení, které samozřejmě není v záruce, dělo se mi to, že se čas od času odpojil headset PlayStation 5 Pulse Elite a čas od času konzole chtěla restart. V tom případě bylo rozhodování zase o něco jednodušší, než když máte doma například rok starý PlayStation 5, který je ještě rok v záruce. Je jen na vás, zda se rozhodnete do PS5 Pro investovat, ovšem předtím doporučuji zvážit vše, co jsem uvedl v předchozích řádcích. Pokud si odpovíte na otázky položené v textu, budete sami vědět, zda je čas přejít na PS5 Pro nebo si svůj stávající PlayStation 5 ještě nějaký ten pátek necháte.