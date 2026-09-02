Jak to tedy bude? Únik reálné fotky dělá z barev iPhone 18 Pro ještě větší záhadu

Do představení iPhone 18 Pro zbývá přesně týden a kolem jeho barev začíná být docela slušný chaos. Teprve před pár hodinami jsme psali o informacích, podle kterých má Apple nabídnout Dark Cherry, Sky Blue a černou a naopak úplně vynechat klasickou stříbrnou. Jenže nový únik fyzických dílů iPhone 18 Pro nyní naznačuje prakticky přesný opak. Stříbrná má zůstat, zatímco černá možná vůbec nedorazí.
S novými fotografiemi přišel známý leaker Sonny Dickson, který zveřejnil údajné zásuvky na SIM kartu určené pro iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max. A jelikož Apple barvu SIM šuplíku přizpůsobuje samotnému telefonu, máme díky nim poměrně zajímavou nápovědu k finální nabídce. Na fotografii jsou vidět tři odstíny – Dark Cherry, Sky Blue a Silver. Právě tyto tři barvy tak podle Dicksona mají tvořit letošní nabídku iPhone 18 Pro.
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Tak kde je černá?
A právě tady začíná být situace zajímavá. Leaker Fixed Focus Digital totiž ještě včera tvrdil, že iPhone 18 Pro už vstoupil do sériové výroby právě v Dark Cherry, Sky Blue a Black. Silver podle něj Apple s největší pravděpodobností vůbec nenabídne. Nová fotografie od Dicksona ovšem ukazuje stříbrná naprosto jasně a žádný černý odstín na ní naopak není. Nemusí to samozřejmě automaticky znamenat, že černá neexistuje – fotografie může jednoduše zachycovat pouze část barevných variant. Dickson navíc už letos ukázal makety iPhone 18 Pro ve čtyřech odstínech, mezi kterými byly Light Blue, Black, Silver a Dark Cherry.
V jednom se ale prakticky všechny současné úniky shodují. Hlavní novou barvou letošní generace bude Dark Cherry, tedy tmavý odstín kombinující červenou s fialovou či vínovou. Ten má nahradit výraznou Cosmic Orange z iPhone 17 Pro. Poměrně jistě vypadá také světle modrá Sky Blue, zatímco otazník tedy visí především nad stříbrnou a černou. Je dokonce možné, že Apple nakonec nabídne čtyři barvy a pravdu tak mají svým způsobem oba zdroje.
Za mě už je ale v tuto chvíli asi zbytečné nad jednotlivými úniky příliš spekulovat. Apple nám totiž finální barevnou nabídku iPhone 18 Pro ukáže už 9. září. Do té doby máme alespoň potvrzeno jedno – Dark Cherry bude letos téměř jistě barvou, kterou Apple bude chtít prodávat nejvíc. Modrá pak zcela určitě dorazí také.