Chystá se velký návrat? Internetem kolují fotky kožených krytů pro iPhone 18 Pro

Pokud jste fanoušky koženého Apple příslušenství a mrzelo vás, že se s ním kalifornský gigant začal už před několika lety pomalu loučit, následující řádky vás dost možná potěší. Internetem totiž začínají ve velkém kolovat fotky zachycující údajně originální kožené kryty pro iPhone 18 Pro. Apple tedy možná chystá velký návrat k této obalové klasice, což by bylo vzhledem k tomu, že se letos počítá i s uvedením TechWoven krytu spolu se silikonovou verzí poměrně zajímavé.
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Fotky sdílel mezi prvními spolehlivý leaker DuanRui, což samo o sobě dokládá, že by se tento únik neměl brát lehkovážně. Zda se jedná o originální kryty či falešné kousky sice můžeme hádat, nicméně i kdyby se jednalo o kryty falešné, mohou být kopií originálu. Ostatně, v minulosti jsme byli mnohokrát svědky toho, že asijští výrobci příslušenství předběhli Apple a své kousky vypustily ven ještě před premiérou originálního příslušenství. Zda je to i tento případ se sice dozvíme až zhruba za měsíc, pravdou však je, že by návrat kůže svým způsobem vlastně ani nepřekvapil s ohledem na to, jak moc byl tento typ krytů mezi uživateli oblíbený.