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TechWoven se vrací. Únik fotek luxusních krytů pro iPhone 18 Pro odhaluje jejich barvy

iPhone
J. FilipJiří Filip
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Zdá se, že Apple konečně našel náhradu za kůži. Poté, co spolu s iPhonem 15 Pro představil světu kryty FineWoven coby luxusní náhradu kůže, které se však záhy ukázaly jako velmi náchylné k poškození, totiž přišel v loňském roce s TechWoven kryty ze speciální syntetické tkaniny. A protože už nyní víme, že je jejich kvalita v porovnání s FineWoven podstatně vyšší a zároveň jsou tyto kryty mezi uživateli oblíbené, nepřekvapivě je Apple oživí i u iPhonů 18 Pro. Že se tak stane nyní potvrzuje i série uniklých fotek, které zveřejnil leaker DuanRui. Prohlédnout si je všechny můžete v galerii pod tímto odstavcem.

iPhone 18 Pro case 1 iPhone 18 Pro case 1
iPhone 18 Pro case 2 iPhone 18 Pro case 2
iPhone 18 Pro case 3 iPhone 18 Pro case 3
iPhone 18 Pro case 4 iPhone 18 Pro case 4
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Kryty, které by měly být podle dostupných informací buď originálními kousky, nebo minimálně jejich věrnými kopiemi, odhalují nové barevné varianty, které by měly letošní generaci iPhonů s ohledem na jejich barevná provedení velmi slušet. Barvy krytů totiž nejsou nějak přehnaně zářivé, ale naopak spíše tlumené. Právě s tím se přitom počítá i u iPhonů 18 Pro, které mají dorazit též v umírněnějších barvách. Po loňské zářivé oranžové má přijít konkrétně tmavší červená a světlejší modrá v doprovodu stříbrné a tmavě šedé či černé barevné varianty. Telefony by si pak měly svou premiéru odbýt na začátku září s tím, že ještě v tom samém měsíci zamíří na pulty obchodů. Snad tedy budou stát skutečně za to.

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Zdroj
Diskuze
iPhone 18 Pro

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