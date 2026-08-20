TechWoven se vrací. Únik fotek luxusních krytů pro iPhone 18 Pro odhaluje jejich barvy

Zdá se, že Apple konečně našel náhradu za kůži. Poté, co spolu s iPhonem 15 Pro představil světu kryty FineWoven coby luxusní náhradu kůže, které se však záhy ukázaly jako velmi náchylné k poškození, totiž přišel v loňském roce s TechWoven kryty ze speciální syntetické tkaniny. A protože už nyní víme, že je jejich kvalita v porovnání s FineWoven podstatně vyšší a zároveň jsou tyto kryty mezi uživateli oblíbené, nepřekvapivě je Apple oživí i u iPhonů 18 Pro. Že se tak stane nyní potvrzuje i série uniklých fotek, které zveřejnil leaker DuanRui. Prohlédnout si je všechny můžete v galerii pod tímto odstavcem.
Fotogalerie
Kryty, které by měly být podle dostupných informací buď originálními kousky, nebo minimálně jejich věrnými kopiemi, odhalují nové barevné varianty, které by měly letošní generaci iPhonů s ohledem na jejich barevná provedení velmi slušet. Barvy krytů totiž nejsou nějak přehnaně zářivé, ale naopak spíše tlumené. Právě s tím se přitom počítá i u iPhonů 18 Pro, které mají dorazit též v umírněnějších barvách. Po loňské zářivé oranžové má přijít konkrétně tmavší červená a světlejší modrá v doprovodu stříbrné a tmavě šedé či černé barevné varianty. Telefony by si pak měly svou premiéru odbýt na začátku září s tím, že ještě v tom samém měsíci zamíří na pulty obchodů. Snad tedy budou stát skutečně za to.