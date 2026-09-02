Barvy iPhone 18 Pro dostávají velký zvrat. Tato oblíbená verze prý nakonec nedorazí

Do představení iPhone 18 Pro a iPhone 18 Pro Max zbývá už jen pár dní a zdálo by se, že o jejich barevných variantách máme dávno jasno. Nejnovější informace z Číny ale dosavadní úniky poměrně výrazně mění. Do nabídky se totiž údajně nakonec vrátí černá barva, zatímco klasická stříbrná má naopak úplně zmizet. Z předpokládaných čtyř barevných variant se tak rázem stávají jen tři, které jsme od Apple dostali i loni.
S novými informacemi přišel leaker Fixed Focus Digital na čínské sociální síti Weibo. Podle jeho zdrojů už iPhone 18 Pro vstoupil do plné sériové výroby s tím, že Apple má mít připravené jen tři barevné varianty – Dark Cherry (tedy tmavě červenou), Sky Blue (světle modrou) a černou. Právě poslední jmenovaná je poměrně velkým překvapením.
iPhone 17 Pro totiž Apple nabídl pouze ve stříbrné, tmavě modré a kosmické oranžové, takže klasická černá či tmavě šedá varianta v nabídce poprvé chyběla. Ještě letos na jaře navíc poměrně důvěryhodné úniky tvrdily, že se černá nevrátí ani u iPhone 18 Pro. Nyní to tedy vypadá, že Apple své plány změnil, případně předchozí informace jednoduše nebyly přesné.
Fotogalerie
Stříbrná možná končí
Ještě překvapivější je ale dle mého názoru situace kolem stříbrné barevné varianty coby de facto jediné neutrální světlé verze poslední generace. Fixed Focus Digital totiž tvrdí, že tato varianta se „s největší pravděpodobností“ do prodeje vůbec nedostane a sám prý v Číně neviděl žádné důkazy o její existenci. Pokud má pravdu, Apple by proti iPhone 17 Pro vyměnil kompletní barevnou nabídku. Předchozí úniky přitom se stříbrnou počítaly. Makety iPhone 18 Pro ukázaly dokonce čtyři varianty – světle modrou, tmavě červenou, černou (či šedou) a stříbrnou.
Za mě by byl návrat černé rozhodně dobrou zprávou, protože její absence u iPhone 17 Pro byla vzhledem k historii řady Pro dost zvláštní a právě jednoduchá tmavá varianta řadě už rok chybí. Na druhou stranu, stříbrná je mezi uživateli též velmi oblíbená a její „zaříznutí“ by tak bylo dost překvapivé. Ostatně, vzpomeňme si na nedávno uniklé interní video z drop testů iPhone 18 Pro, které zachycuje paradoxně právě stříbrnou variantu tohoto modelu. Apple jí tedy minimálně testoval a vzhledem k tomu, že v jeho nabídce snad nikdy nechyběla, tedy může jít o opravdu velké překvapení.
Stát se tak ale ve výsledku může z docela jednoduchého důvodu. Vzhledem k tomu, že bychom dostali de facto tři zbrusu nové barvy a design iPhone 18 Pro se od 17 Pro prakticky nezmění, možná chce Apple právě barvami dát na první pohled jasně najevo, kdo má iPhone 17 Pro a kdo naopak novější 18 Pro. Definitivně jasno každopádně budeme mít už 9. září, kdy Apple iPhone 18 Pro oficiálně představí.