Máte tento oblíbený MacBook Air? Apple jej právě označil za zastaralý a výrazně tím komplikuje jeho opravy

Apple pokračuje v pravidelném úklidu seznamu starších zařízení, pro která už neposkytuje standardní servis. Tentokrát se na seznam zastaralých produktů dostala trojice Mac, mezi kterými najdeme jeden poměrně důležitý model – MacBook Air (Retina, 13″, 2018). Tedy vůbec první MacBook Air, se kterým Apple přešel na Retina displej a prakticky odstartoval moderní podobu této produktové řady. Spolu s ním Apple nově označil za zastaralý také 13″ MacBook Pro z roku 2018 se čtyřmi Thunderbolt 3 porty a 13″ MacBook Pro z roku 2017 se dvěma Thunderbolt 3 porty. Všechny tři počítače byly až dosud vedeny jako výběhové neboli „vintage“, nyní se ale přesunuly o kategorii dál.
Fotogalerie
Co to pro majitele znamená
Rozdíl mezi výběhovým a zastaralým produktem je přitom docela podstatný. Apple označuje zařízení za výběhové po více než pěti letech od ukončení jeho distribuce a za zastaralé po více než sedmi letech. U zastaralých produktů už Apple standardně ukončuje hardwarový servis a autorizované servisy si pro ně nemohou objednávat náhradní díly.
Existuje však jedna důležitá výjimka. U notebooků Mac může Apple nabízet výměnu baterie až deset let od ukončení distribuce daného modelu, samozřejmě pouze v případě, že má potřebné díly stále k dispozici. Majitelé MacBook Air 2018 nebo dotčených MacBook Pro tak ještě nemusí mít se servisem baterie úplnou smůlu.
Právě MacBook Air 2018 je přitom z celé trojice asi nejzajímavější. Apple u něj poprvé v historii této řady nasadil 13,3″ Retina displej s rozlišením 2560 × 1600 pixelů, Touch ID, výrazně tenčí rámečky a celkově modernější konstrukci. Uvnitř se tehdy nacházel dvoujádrový Intel Core i5 a základní konfigurace nabízela 128GB SSD.
Z dnešního pohledu už jde samozřejmě o pořádného veterána, zvlášť když jej srovnáme se současnými MacBook Air s Apple Silicon. Přesto je trochu zvláštní vidět právě tento model na seznamu zastaralých produktů. Retina MacBook Air 2018 totiž pořád působí jako začátek moderní éry MacBook Air – a teď jej Apple definitivně posílá do důchodu.
Povolit 10 šroubků umíní vemeno a tu baterku vycvaknout taky … Nic jiného stejně není měnit třeba … Dokud to funguje pak už jen vyhodit … Třeba za 15 let a víc …