Apple má jasno, kdy dorazí další Mac a iPad s M6. Takhle vypadá plán až do roku 2027

Apple tento týden pořádně rozjel novou generaci Apple Silicon a po představení M6 v Mac mini už je jasné, že tento čip nebude zdaleka jen záležitostí jednoho počítače. Naopak. Podle aktuálních informací se M6 postupně dostane do dalších Maců a nakonec také do iPad Pro a MacBook Air. Zajímavé přitom je, že Apple má podle všeho tentokrát s M6 poněkud jiný plán než u předchozích generací.
M6 se totiž objevil jako první v novém Mac mini, který Apple představil 25. srpna. Základní Mac mini s M6 využívá vůbec první 2nm čip Apple a nabízí 12jádrové CPU, 12jádrové GPU a dvojici 16jádrových Neural Engine. Do prodeje se nové Macy dostanou 22. září.
Na podzim dorazí MacBook Pro a iMac
Další várka zařízení s M6 má podle 9to5Mac přijít už letos na podzim, pravděpodobně v říjnu. Konkrétně se mluví o 14″ MacBook Pro a novém iMac. U MacBook Pro má být situace poměrně zajímavá. M6 má údajně dostat pouze základní 14″ model, zatímco výkonnější varianty s M6 Pro a M6 Max se letos vůbec nemusí objevit. Apple má podle Marka Gurmana tuto generaci čipů přeskočit a k výkonnějším verzím se vrátit až s M7 Pro a M7 Max v roce 2027.
Nový iMac má být naopak poměrně konzervativní aktualizací. Kromě přechodu z M4 na M6 se očekávají především nové barevné varianty. Design by se podle současných informací výrazně měnit neměl.
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A co MacBook Ultra?
Tady je situace trochu jiná. Apple má údajně na podzim představit také nový špičkový MacBook, o kterém se v posledních měsících mluví jako o MacBook Ultra. Jenže právě ten M6 používat nemá. Podle aktuálních informací dostane M5 Pro a M5 Max. Důvodem je zřejmě to, že půjde o úplně novou generaci MacBook s OLED displejem, dotykovou obrazovkou a dalšími zásadními změnami. Právě tady je podle mě strategie Apple poměrně zajímavá. M6 tak nebude automaticky znamenat, že každý nový Mac představený v roce 2026 musí tento čip dostat.
Na jaře 2027 přijde iPad Pro
Další významná vlna zařízení s M6 má přijít až na jaře 2027. První na řadě má být iPad Pro, který dostal M5 teprve na podzim 2025. Apple by tak dodržel přibližně osmnáctiměsíční cyklus aktualizace. Kromě M6 se očekává také výraznější chlazení v podobě parní komory, které by mohlo pomoci především při dlouhodobě vysokém zatížení. To je u iPad Pro poměrně zajímavá změna. Výkon Apple Silicon už dávno není problém, mnohem větší otázkou je, jak dlouho jej dokáže extrémně tenké tělo tabletu udržet bez výrazného zahřívání a snižování výkonu.
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M6 dostane také MacBook Air
Ve stejném období se očekává také nový MacBook Air s M6. Podle současných informací by mohl dorazit někdy mezi únorem a dubnem 2027, přičemž březen se jeví jako poměrně pravděpodobný termín. Design se údajně výrazně měnit nemá. Na OLED displej si zákazníci MacBook Air podle současných plánů budou muset počkat minimálně do roku 2028. Hlavní novinkou tak bude především samotný M6 a jeho vyšší výkon a energetická efektivita. A právě spotřeba by mohla být jednou z největších výhod. Apple u M6 zdůrazňuje přechod na 2nm výrobní proces a výrazný posun v poměru výkonu a spotřeby.
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M6 je možná kratší generace, než jsme čekali
Celý plán je zajímavý ještě z jednoho důvodu. Apple podle dřívějších informací údajně neplánuje M6 Pro ani M6 Max. Místo nich má výrazně urychlit příchod M7, který má být zaměřený především na velký posun v lokálním AI výpočtu. M6 tak může být poněkud zvláštní generací. Základní M6 se objeví v několika zařízeních, ale profesionální varianty budou přeskočeny a Apple se poměrně rychle přesune k M7.
Za mě je proto zajímavé sledovat hlavně rok 2027. M6 sice teprve začíná, ale podle současných plánů už Apple přemýšlí o jeho nástupci. Pokud se navíc potvrdí zaměření M7 na AI, může jít příští rok o podstatně zajímavější generační skok než ten letošní.