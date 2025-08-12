Gurman: Mírněte nadšení, OLED MacBook Pro dost možná dorazí později, než očekáváte

Dlouho se spekulovalo, zda Apple uvede první MacBook Pro s OLED displejem už příští rok. Nové informace však naznačují, že na tuto novinku si možná budeme muset počkat o něco déle. Podle nejnovější zprávy Marka Gurmana z newsletteru Power On se očekává, že MacBook Pro s OLED displejem dorazí mezi koncem roku 2026 a začátkem 2027, přičemž se přiklání spíše ke druhé variantě. Oproti současným modelům s LCD panely by OLED přinesl vyšší jas, hlubší černou, vyšší kontrastní poměr a zároveň nižší spotřebu energie, což by se mělo pozitivně podepsat na výdrži baterie.
Gurman byl dříve přesvědčen o roce 2026, ale nyní je již v odhadech střídmější. Důvodem odsunu může být i to, že Apple zvažuje posunutí uvedení další generace MacBooků Pro s čipy M5 až na rok 2026, což by mohlo ovlivnit i načasování OLED verze. Apple má v historii precedent pro dvě generace MacBooku Pro během jediného roku. Například v roce 2023 vydal modely s čipy M2 Pro/Max v lednu a s čipy M3/M3 Pro/Max už v říjnu. Teoreticky bychom tedy mohli vidět M5 verzi v lednu 2026 a M6 verzi s OLED už v říjnu téhož roku. Pokud tedy na MacBook Pro vyloženě nespěcháte, vyplatí se počkat. Generace s M6 čipy by měla kromě OLED displeje nabídnout tenčí konstrukci či menší výřez v displeji.