MacBook Pro dostane již poměrně brzy Dynamic Island!

Notch nebo chcete-li výřez v MacBoocích už od začátku rozděluje uživatele na dva tábory. Jedni ho tolerují, druzí ho nemůžou ani cítit. Pokud ale patříte do druhé skupiny, možná vás potěší, že se jeho dny pomalu chýlí ke konci. Apple totiž podle nejnovějších informací chystá přechod na OLED panely v MacBoocích Pro, a ten může přinést i zásadní designovou změnu – konkrétně příchod Dynamic Islandu známého z iPhonů.
Podle zdrojů z dodavatelského řetězce má Apple v roce 2026 nasadit do MacBooku Pro nové OLED displeje od Samsungu, a právě s tímto krokem by mohl zmizet ikonický, ale kritizovaný výřez. Místo něj se mluví o pilulkovém průstřelu, který by se vizuálně velmi podobal Dynamic Islandu z iPhonů. A pokud by Apple dokázal tuto funkci propojit i softwarově (například pro správu hovorů, ovládání přehrávače nebo notifikace) mohli bychom se dočkat jednoho z největších vizuálně-funkčních upgradeů MacBooku od redesignu v roce 2021.
Zatím jde jen o spekulace, ale celkový kontext nasvědčuje tomu, že notch už Apple nebaví. OLED umožní tenčí rámečky a větší volnost v umístění kamerových modulů, a s tím i prostor pro kreativitu. A pokud někde Apple rád ukazuje své nápady, je to právě u MacBooku Pro.